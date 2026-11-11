Per chi segue le azioni TIM e INWIT, la domanda da portare alla presentazione di TIM dell’11 novembre alle 15:30 riguarda otto anni di canoni. TIM indica agosto 2030 come scadenza del contratto per l’uso delle torri. INWIT ritiene che l’accordo resti efficace fino al 2038. La distanza tra queste due date conta per chi deve stimare i costi futuri dell’operatore mobile e, dall’altra parte, le entrate del proprietario delle infrastrutture.

Quanto ha guadagnato INWIT nel trimestre

INWIT ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un utile netto di 81,3 milioni di euro, in diminuzione dell’11,8% sullo stesso periodo del 2025. Nei primi nove mesi il risultato è sceso da 276,7 a 241,5 milioni, una differenza di 35,2 milioni. Sono dati di bilancio già maturati. Per quantificare l’effetto di un eventuale cambiamento dei canoni servirebbero invece condizioni economiche, numero di siti interessati e decorrenza di un nuovo accordo.

Nel resoconto al 30 settembre, INWIT conferma per l’anno ricavi tra 1,05 e 1,09 miliardi di euro e un flusso di cassa libero ricorrente tra 550 e 590 milioni. Per l’azionista che guarda alla cedola resta indicato un dividendo di almeno 0,55 euro per azione. È un obiettivo della società per l’esercizio.

Perché TIM parla del 2030 e INWIT del 2038

Il contratto quadro permette a TIM di collocare apparati mobili sui siti gestiti da INWIT. A marzo TIM ha deliberato la disdetta richiamando la clausola sul cambio di controllo e indicando come data di efficacia agosto 2030. A luglio ha comunicato che il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso cautelare presentato da INWIT. Nel resoconto di novembre la società delle torri ribadisce la propria interpretazione della durata contrattuale e riferisce delle iniziative giudiziarie intraprese. Il rigetto della richiesta cautelare e la posizione espressa da INWIT nel bilancio hanno dunque portata diversa.

La domanda per la presentazione delle 15:30

TIM arriva all’appuntamento dopo aver comunicato per i nove mesi ricavi di gruppo di 10,4 miliardi e un EBITDA dopo i leasing di 2,8 miliardi, con crescite organiche rispettivamente del 2,8% e del 2,3%. Per collegare questi numeri alla disputa sulle torri sarebbe utile sapere quali ipotesi sui canoni il gruppo abbia già incorporato nelle proprie previsioni e a partire da quale esercizio.

Per INWIT, che gestisce circa 26 mila torri, conta anche il tempo necessario a un cliente per spostare apparati e mantenere la copertura. Per TIM un eventuale risparmio sui canoni andrebbe quindi confrontato con i costi e i tempi delle alternative. Un’indicazione su questi due elementi nella sessione di domande e risposte aiuterebbe a valutare il peso economico delle diverse scadenze.