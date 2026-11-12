Poste Italiane ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con 10,2 miliardi di euro di ricavi, il 5,4% in più su base annua. Nei risultati pubblicati il 12 novembre c’è una data che cambia la lettura delle cifre: TIM entra nello stato patrimoniale al 30 settembre, mentre ricavi e costi della società telefonica entrano nel conto economico dal 1° ottobre. L’85,823% raggiunto alla riapertura dell’offerta misura la partecipazione al capitale. Non è la percentuale da moltiplicare per il fatturato di TIM per ricostruire i ricavi di Poste.

Da quale data partono i conti?

Nel consolidamento integrale, la controllante include ricavi e costi della controllata dalla data di acquisizione del controllo, eliminando i rapporti interni. A determinare quanti mesi entrano nel conto economico è la data contabile rilevante. L’ultima percentuale di capitale può essere raggiunta in una data diversa. Nel bilancio occorre quindi individuare il periodo coperto prima di confrontare i totali con quelli di dodici mesi prima.

Tre righe da leggere insieme

Il primo confronto riguarda i ricavi a parità di perimetro, se disponibili. Il secondo è il margine operativo delle attività già presenti: consente di osservare quanto cambia il risultato a parità di vendite. Il terzo è l’utile attribuibile agli azionisti della capogruppo, dopo la quota di terzi. Per valutare il dividendo serve inoltre leggere la cassa disponibile e gli impegni finanziari. Un aumento del totale consolidato, preso da solo, può riflettere semplicemente il maggior numero di attività incluse.

Per il profilo della società telefonica si può consultare la scheda TIM.

Che cosa è cresciuto prima del consolidamento dei ricavi TIM

Nei primi nove mesi i servizi finanziari di Poste hanno prodotto circa 4,4 miliardi di ricavi da terzi, in crescita del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2025. Corrispondenza, pacchi e distribuzione hanno raggiunto circa 3 miliardi, con un incremento del 5,2%. Anche le altre attività sono cresciute: i ricavi dei servizi assicurativi sono saliti del 10% a circa 1,5 miliardi, mentre PostePay ha registrato circa 1,3 miliardi, il 7% in più. Le quattro divisioni aiutano quindi a spiegare l’aumento dei ricavi già osservabile prima di aggiungere il fatturato dell’operatore telefonico.

Il risultato operativo rettificato dei nove mesi è arrivato a circa 2,7 miliardi, in aumento del 6,6%. L’utile netto rettificato è cresciuto del 3,8%, a circa 1,8 miliardi. Il prospetto contabile a pagina 30 presenta anche l’utile del periodo senza rettifiche: 3.553 milioni, contro 1.773 milioni dell’anno precedente. Fra i proventi finanziari del 2026 figurano 1.601 milioni non ricorrenti. Per chi studia la capacità di produrre reddito nel tempo, quella riga spiega perché sarebbe fuorviante proiettare l’intero aumento dell’utile contabile sull’esercizio successivo. La misura rettificata e quella contabile rispondono a domande diverse.

Dove si vede già il cambio di dimensione

A pagina 29 il totale dell’attivo consolidato è pari a 327,372 miliardi di euro al 30 settembre, contro 290,325 miliardi al 31 dicembre 2025. La differenza tra le due fotografie è di 37,047 miliardi. Comprende l’andamento delle altre attività del gruppo oltre all’ingresso di TIM, quindi non misura il prezzo pagato per comprarla. Per lo stesso motivo, dividere un utile prodotto in nove mesi con il vecchio perimetro per il totale delle attività di fine settembre genera un indice di redditività difficile da confrontare con il passato.

Per il quarto trimestre il confronto cambia ancora. Il gruppo inizierà a includere ricavi e costi di TIM dal primo ottobre. Un investitore che voglia isolare la crescita delle vendite potrà confrontare i risultati pubblicati con eventuali dati a perimetro omogeneo e leggere a parte il contributo dovuto all’acquisizione. Anche le sinergie hanno un calendario: le economie attese dall’integrazione riguardano esercizi successivi e non costituiscono un utile già incassato nei primi nove mesi.

Aggiornato il 12 novembre 2026 alle ore 12:03 (ora italiana)