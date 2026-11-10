Le azioni Nvidia offrono anche un’esposizione allo sviluppo della robotica industriale: il gruppo ha presentato il 9 novembre GR00T 2, indicando un 95% di successo medio su 50 attività con cinque dimostrazioni per attività. È un risultato sperimentale dichiarato dalla società, utile per valutare i progressi tecnici e ancora distante da una misura dei ricavi ottenibili.

Che cosa misura il 95% di GR00T 2

Secondo la presentazione ufficiale pubblicata per la Conference on Robot Learning, il successo medio è del 71% con una sola dimostrazione e sale al 95% con cinque. La differenza è di 24 punti percentuali, non del 24%: il confronto descrive quanto cambia il risultato nelle condizioni valutate aumentando gli esempi forniti.

Il gruppo riporta anche che il modello ha completato almeno una volta 40 delle 50 attività senza dimostrazioni specifiche. Questo dato misura quante attività sono state portate a termine almeno una volta e non equivale a un tasso di successo dell’80% su tutte le esecuzioni. Tenere separate le due misure evita di attribuire al robot un’affidabilità diversa da quella documentata.

Dalle dimostrazioni alla continuità di una fabbrica

In uno stabilimento conta la ripetibilità del risultato lungo un intero turno, con oggetti, illuminazione e condizioni operative variabili. Un errore può richiedere un intervento umano, rallentare la linea o compromettere un componente. Per il cliente industriale, il valore dipende quindi anche dalla capacità di riconoscere il problema e riprendere il lavoro in sicurezza.

Un esempio puramente illustrativo chiarisce la differenza fra singola operazione e processo. Se quattro passaggi indipendenti avessero ciascuno una probabilità di riuscita del 95%, la probabilità che tutti riescano al primo tentativo sarebbe circa 81,5%, calcolata come 0,95 elevato alla quarta. Non è una stima delle prestazioni di GR00T 2: mostra perché un buon risultato medio non basta, da solo, a descrivere una sequenza industriale.

Foxconn e Siemens: impieghi a stadi diversi

Nvidia riferisce che Foxconn sta applicando GR00T 2 all’automazione nella produzione di server, mentre Siemens lo sta valutando per impieghi industriali. Il comunicato non assegna a queste attività un valore di ordini o un contributo ai ricavi. Applicazione, valutazione e diffusione commerciale su larga scala rappresentano passaggi differenti.

L’interesse economico per il gruppo va letto lungo l’intero percorso: addestramento dei modelli, simulazione delle operazioni e calcolo necessario durante l’utilizzo. Se la robotica si diffondesse, potrebbe aumentare la domanda di infrastruttura e strumenti compatibili. L’entità di questo effetto dipenderebbe però dai sistemi scelti dai clienti e dalla quota di spesa effettivamente destinata a Nvidia.

Quali prove servono agli investitori

Prima di incorporare nuove aspettative negli utili, saranno rilevanti il numero di installazioni operative, la loro espansione dopo i progetti iniziali e il ritorno economico misurato dai clienti. Una soluzione può essere tecnicamente avanzata e richiedere comunque tempi lunghi per integrazione, manutenzione e validazione dei processi.

Per chi investe, il progresso di GR00T 2 rende più concreta la prospettiva dell’AI applicata al mondo fisico. Il passaggio decisivo resta trasformare le capacità dimostrate in attività affidabili, acquistate e utilizzate nel tempo. Il 95% è un punto di partenza per questa valutazione, non una previsione di crescita del fatturato o del prezzo delle azioni.