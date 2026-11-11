Azioni Nvidia al centro di una domanda concreta per chi investe nei chip per l’intelligenza artificiale: quanto costa a un’impresa far risolvere una richiesta a un assistente vocale? L’11 novembre ElevenLabs ha annunciato l’ampliamento della collaborazione con Nvidia. Nel test della società su attività realistiche di assistenza clienti, il modello Nemotron 3.5 Super VL ha completato i compiti con elevata accuratezza e con costi inferiori del 70% rispetto ad altri modelli aperti di primo piano.

Che cosa misura il 70%

Il confronto riguarda operazioni come analizzare una fattura o eseguire un calcolo finanziario. In una telefonata di assistenza la voce sintetica è solo un passaggio. Il sistema deve capire la richiesta, consultare gli strumenti a disposizione e restituire una risposta corretta. Per le domande più semplici, chi configura il servizio può disattivare il ragionamento del modello per abbreviare l’attesa.

Il risultato, descritto nell’annuncio di ElevenLabs, dipende dalle condizioni del test. Per stimare il risparmio su un call center servirebbero anche il numero di chiamate trasferite agli operatori, la durata media e i costi per integrare l’assistente con i sistemi aziendali.

In Polonia l’assistente richiama chi usa il telefono fisso

Un’applicazione già operativa riguarda il sistema nazionale polacco di prenotazione sanitaria. L’agente chiama i pazienti raggiungibili soltanto sul fisso, ricorda la visita e li aiuta a spostarla. ElevenLabs indica 40 milioni di appuntamenti annui per il sistema e un tasso di assenze tra il 10% e il 20%. Il volume si riferisce all’intero sistema di prenotazione. Resta da misurare quante visite vengano recuperate grazie alle chiamate.

L’elaborazione avviene nell’infrastruttura pubblica, con protezione dei dati anche durante il trattamento. Per chi segue le scelte finanziarie di Nvidia, questo è il passaggio industriale da osservare: un’amministrazione può adottare l’assistente mantenendo il controllo dell’audio dei cittadini. Per tradurre l’intesa in una stima di fatturato servono però ordini di hardware, volumi di utilizzo o corrispettivi contrattuali. Le due società non li hanno comunicati.