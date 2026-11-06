Azioni Franklin Templeton, nel trimestre chiuso a settembre il gestore americano ha raccolto 20,8 miliardi di dollari netti nei prodotti a lungo termine. Eppure il denaro complessivamente in gestione è aumentato di soli 3,5 miliardi. Nei risultati preliminari diffusi il 6 novembre il gruppo fornisce i numeri per ricostruire la differenza e capire da dove viene la crescita.

Dal denaro sottoscritto al patrimonio di fine settembre

Nel quarto trimestre dell’esercizio fiscale 2026 sono entrati 114,7 miliardi nei prodotti a lungo termine e ne sono usciti 93,9. Il saldo di 20,8 miliardi segna un’inversione rispetto agli 11,9 miliardi di deflussi dello stesso trimestre del 2025. I sottoscrittori possono essere clienti nuovi oppure risparmiatori che affidano altro denaro al gestore: il saldo misura i dollari raccolti, non il numero di persone conquistate.

Dalla gestione della liquidità sono però usciti 6 miliardi netti. La raccolta complessiva si ferma così a 14,8 miliardi. Mercati, distribuzioni e altre variazioni, raggruppati dalla società in un’unica voce, ne hanno assorbiti altri 11,3. Partendo dai 1.791,6 miliardi di giugno si arriva dunque a 1.795,1 miliardi al 30 settembre. Attribuire l’intera variazione negativa ai listini darebbe un dettaglio che il prospetto aggregato non offre.

Perché l’utile è salito più del patrimonio

L’utile netto preliminare trimestrale è passato da 117,6 a 380,1 milioni di dollari in un anno. Sulla misura rettificata dalla società il progresso è più contenuto, da 357,5 a 493,4 milioni. Per chi detiene il titolo, la differenza fra quei ritmi è importante quanto la raccolta. Le commissioni maturano durante il periodo e dipendono dal patrimonio medio e dal tipo di mandato. Un dollaro entrato a fine settembre incide sul saldo finale ma genera pochi giorni di commissioni nel trimestre.

Per questo il flusso in entrata aiuta a leggere la base di ricavi futura, mentre per spiegare l’utile già realizzato servono anche spese e rettifiche. La distinzione fra patrimonio e incassi vale anche per altri operatori di mercato, come mostra il nostro approfondimento sui ricavi da custodia e servizi di Euronext.

Il messaggio della direzione sui dodici mesi

Nei risultati presentati agli investitori, l’amministratrice delegata Jenny Johnson segnala raccolta netta positiva sia nel canale retail sia in quello istituzionale in ogni trimestre dell’esercizio. Gli afflussi netti a lungo termine raggiungono 84,1 miliardi nell’anno e includono già 11,7 miliardi di deflussi da Western Asset Management. Il recupero del gruppo convive quindi con riscatti ancora consistenti in quella controllata.

Nei prossimi conti sarà utile seguire insieme due numeri: la tenuta della raccolta fuori da Western Asset e la velocità dei riscatti al suo interno. Se i primi rallentassero, il patrimonio complessivo potrebbe continuare a salire grazie ai mercati anche in presenza di una domanda commerciale più debole.