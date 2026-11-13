Applied Materials ha chiuso il quarto trimestre fiscale con ricavi per 10,41 miliardi di dollari e un utile operativo di 3,66 miliardi. Su 100 dollari fatturati ne sono rimasti 35,1 dopo i costi industriali, la ricerca, le spese commerciali e amministrative, prima degli interessi e delle imposte. I conti diffusi il 12 novembre fotografano il lato meno visibile della corsa all’intelligenza artificiale. Prima che un chip raggiunga un centro dati, una fabbrica deve attrezzarsi per produrlo con una resa sufficiente a coprirne i costi.

Il guadagno di chi vende gli strumenti per costruire un chip

Una fetta di silicio attraversa numerosi passaggi prima di contenere circuiti funzionanti. Le attrezzature di Applied depositano strati di materiale, rimuovono porzioni di uno strato e misurano il risultato della lavorazione. Quando un cliente adotta una nuova architettura, deve controllare che ciascun passaggio funzioni anche insieme a quelli successivi. Un difetto scoperto in ritardo può compromettere lavoro già eseguito. Il valore economico di una macchina dipende quindi anche da quanti chip utilizzabili aiuta a ottenere da ciascuna fetta di silicio. È lo stesso problema industriale alla base delle simulazioni usate per migliorare la fabbricazione dei chip.

Nel trimestre terminato il 25 ottobre la divisione Semiconductor Systems ha realizzato circa 8 miliardi di dollari di vendite, in aumento del 64% su base annua. Vale circa 77 dollari su 100 di ricavi del gruppo. La società ha registrato massimi nelle memorie DRAM e nelle tecnologie che permettono di collegare e assemblare più componenti in un unico dispositivo. I conti pubblicati presentano le vendite per divisione. Attribuire tutti gli 8 miliardi ai soli chip per l’intelligenza artificiale sovrastimerebbe ciò che questi dati permettono di misurare.

Quanto della crescita arriva a chi possiede un’azione

I ricavi del gruppo sono aumentati del 53% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Il margine lordo di bilancio è passato dal 48% al 50,4%. Su ogni 100 dollari di vendite, dopo il costo dei prodotti e dei servizi venduti, sono dunque rimasti 2,40 dollari in più di un anno prima per finanziare la struttura e remunerare il capitale. La direzione attribuisce parte del miglioramento ai prezzi e alla composizione delle vendite. Sul conto economico rettificato hanno inciso anche le spese operative, cresciute meno del fatturato.

Per l’azionista i due confronti sull’utile danno risultati diversi. L’utile diluito per azione calcolato secondo i principi contabili statunitensi è stato di 3,40 dollari, in aumento del 43%. Con le rettifiche illustrate dalla società sale a 4,16 dollari, con una crescita del 92%. Usare quel 92% come variazione dell’utile di bilancio darebbe una lettura sbagliata del trimestre. Un terzo riferimento è la liquidità: l’attività operativa ha generato 3,30 miliardi, mentre Applied ha destinato circa 2 miliardi al riacquisto di azioni proprie e 421 milioni ai dividendi. Solo quest’ultima voce è un pagamento diretto a tutti gli azionisti aventi diritto.

Il prossimo trimestre dipende anche dallo spazio nelle fabbriche

Per il primo trimestre fiscale 2027 la direzione prevede ricavi compresi tra 10,6 e 11,6 miliardi di dollari. Il punto medio, 11,1 miliardi, implica circa il 6,6% in più rispetto al trimestre appena concluso. Per raggiungerlo servono fornitori in grado di consegnare i componenti e clienti pronti a installare le macchine. Una camera bianca ancora in costruzione può spostare nel tempo la consegna anche quando il produttore di chip ha già deciso di ampliare la capacità.

Applied segue oltre venti avvii o ampliamenti di linee previsti nel 2027. L’indicazione da cercare nei prossimi conti sarà il passaggio dai progetti dei clienti alle vendite effettive di sistemi, insieme al margine ottenuto sulle consegne. Sono questi due numeri a dire se gli investimenti nelle fabbriche continuano a tradursi in utili per il loro fornitore.