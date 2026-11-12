Chi possiede mille azioni Enel con diritto all’acconto sul dividendo 2026 riceverà 245 euro lordi dal 20 gennaio 2027. Il consiglio di amministrazione ha fissato l’importo a 0,245 euro per azione presentando i risultati dei primi nove mesi. A parità di titoli, sono 15 euro in più rispetto ai 230 euro del precedente acconto. La differenza per l’azionista nasce da un esercizio in cui le reti elettriche hanno guadagnato peso e le attività estere hanno compensato margini più deboli in Italia.

Il primo appuntamento è lunedì 18 gennaio, giorno dello stacco. Da quella seduta le azioni sono scambiate senza il diritto a questo pagamento. Il 19 gennaio è la data di registrazione che identifica gli aventi diritto, mentre il 20 comincia il pagamento. Chi acquista il giorno dello stacco, dunque, acquista già il titolo senza la cedola di gennaio. È la distinzione che conta per chi si domanda se basti avere le azioni in portafoglio il giorno in cui arrivano i soldi.

Il calcolo si adatta a qualsiasi posizione. Per cento titoli l’importo lordo passa da 23 a 24,50 euro, per cinquecento da 115 a 122,50. La differenza è di un centesimo e mezzo ad azione. Dividendo quei 0,015 euro per gli 0,23 precedenti si ottiene un aumento del 6,52%, arrotondato al 7% dalla società. Gli importi precedono il prelievo fiscale eventualmente applicabile. Per conoscere la remunerazione dell’intero esercizio servirà anche il saldo, il cui importo resta da determinare.

Perché l’utile sale mentre il margine italiano scende

Nei risultati consolidati al 30 settembre, Enel riporta un utile netto ordinario di gruppo di 6,018 miliardi di euro, contro 5,703 miliardi un anno prima. Sono 315 milioni in più. L’utile netto di bilancio raggiunge invece 5,634 miliardi, da 5,236 miliardi. Il primo indicatore permette di seguire la gestione al netto delle rettifiche che il gruppo dettaglia nella riconciliazione, tra cui gli effetti fiscali italiani e gli oneri di riorganizzazione.

Il confronto geografico spiega perché seguire soltanto il mercato italiano darebbe un quadro incompleto. In Italia il margine operativo lordo ordinario scende da 6,606 a 6,075 miliardi, una contrazione di 531 milioni. Nella penisola iberica passa da 2,427 a 2,718 miliardi. L’aumento iberico di 291 milioni assorbe quindi, da solo, circa il 55% della flessione italiana. A livello consolidato, grazie anche al contributo delle Americhe, il margine operativo lordo ordinario raggiunge 17,946 miliardi, con una crescita del 4%.

Le reti spiegano dove Enel sta investendo

Guardando alle attività anziché ai Paesi, emerge il peso della distribuzione elettrica. Nei nove mesi le reti hanno prodotto 7,295 miliardi di margine operativo lordo ordinario, rispetto a 6,529 miliardi un anno prima. L’incremento di 766 milioni supera quello registrato dall’intero gruppo, pari a 684 milioni. Una parte della crescita delle reti è stata quindi assorbita dall’andamento degli altri comparti. Generazione e trading, per esempio, hanno contribuito per 2,126 miliardi, in calo rispetto ai 2,381 miliardi dell’anno precedente.

Alle reti Enel ha destinato circa 5,4 miliardi di investimenti. Per l’azionista che guarda oltre gennaio, questa cifra permette di seguire quanto capitale il gruppo reinveste nelle infrastrutture che stanno sostenendo i margini. Per l’intero 2026 Enel prevede un utile ordinario per azione di circa 0,74 euro, nella parte alta dell’intervallo indicato. Il dato effettivo arriverà con il bilancio annuale. L’importo già deliberato resta quello dei 24,5 centesimi per azione, con il primo accredito previsto a gennaio.