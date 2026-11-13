Chi segue le azioni Fincantieri trova due cifre nei conti dei primi nove mesi del 2026. Al 30 settembre il costruttore navale aveva 44,7 miliardi di euro di lavoro acquisito ancora da eseguire. Includendo le opportunità commerciali a uno stadio avanzato, il totale saliva a 72,6 miliardi. Per capire quanto lavoro terrà occupati i cantieri e quanto potrà rendere agli azionisti, conviene partire dai 27,9 miliardi che separano i due importi.

Quando una firma entra nel carico di lavoro

Per costruire una nave da crociera passano anni fra la trattativa con l’armatore e la consegna. Nel frattempo il valore della commessa cambia posto nei conti. Un’opzione dà al cliente la possibilità di ordinare un’altra nave. Una lettera d’intenti documenta una trattativa già avviata. Anche un contratto firmato può richiedere che l’armatore ottenga il finanziamento. Finché restano passaggi di questo tipo, Fincantieri può includere la commessa nel cosiddetto soft backlog. Con l’efficacia del contratto entra nel carico acquisito il lavoro da svolgere.

La distinzione si vede bene nei risultati al 30 settembre. Il gruppo indica 9,7 miliardi di nuovi ordini acquisiti nei nove mesi e segnala separatamente contratti per 12,3 miliardi firmati nello stesso periodo, ancora in attesa di efficacia alla data di chiusura. Sommare i due valori e chiamarli ordini acquisiti anticiperebbe un passaggio industriale e finanziario. Inoltre i 9,7 miliardi misurano quanto è entrato da gennaio a settembre, mentre i 44,7 miliardi comprendono anche il lavoro residuo acquisito negli anni precedenti.

Perché per le crociere contano sia il 2036 sia il 2039

Le 90 navi in portafoglio danno al gruppo visibilità fino al 2036. Per arrivare al 2039 occorre includere l’ordine firmato in aprile da Princess Cruises, ancora soggetto a finanziamento. Per un fornitore che deve programmare capacità e assunzioni, una trattativa avanzata è già un’informazione preziosa. Per chi compra il titolo, la stessa commessa conserva un rischio legato alle condizioni che restano da soddisfare. Sui valori arrotondati comunicati dal gruppo, circa 62 euro ogni 100 del carico complessivo sono già acquisiti e circa 38 appartengono alla seconda componente.

Il confronto con giugno aiuta a interpretare le variazioni. A metà anno il carico complessivo era di 73,9 miliardi, dei quali 43,0 acquisiti. A settembre il totale è sceso di 1,3 miliardi mentre la parte acquisita è salita di 1,7 miliardi. Nello stesso intervallo la componente potenziale è passata da 30,9 a 27,9 miliardi. Dai soli saldi è impossibile attribuire tutto il movimento alla conversione di opzioni, perché nel frattempo i cantieri lavorano sulle navi, consegnano e raccolgono nuovi ordini.

Quanto rendono i lavori che i cantieri stanno eseguendo

Nei nove mesi i ricavi sono passati da 6,725 a 6,605 miliardi di euro. Eppure il margine operativo lordo è salito da 461 a 511 milioni. Per ogni 100 euro di ricavi il gruppo ha generato 7,7 euro di EBITDA contro 6,9 un anno prima. Fincantieri attribuisce il progresso soprattutto alla migliore redditività delle costruzioni navali e alla crescita delle attività subacquee. Questo margine precede ammortamenti, interessi e imposte: per arrivare all’utile disponibile agli azionisti occorre tenere conto anche di quelle voci.

Per l’intero 2026 il gruppo ora prevede un EBITDA fra 715 e 725 milioni, contro i precedenti 700–710. Sottratti i 511 milioni già registrati, per raggiungere l’obiettivo servono circa 204–214 milioni nel quarto trimestre. È un riferimento concreto per chi leggerà il bilancio annuale. La previsione sull’utile netto resta fra 140 e 180 milioni. L’azionista può così seguire due sviluppi distinti nei prossimi conti: quante commesse diventano efficaci e quanto guadagna il gruppo man mano che le realizza.