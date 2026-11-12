Le azioni ASML hanno chiuso ad Amsterdam a 1.376,80 euro il 12 novembre, in calo dell’1,92%. Al Nasdaq, alle 21:12 italiane, lo stesso titolo valeva 1.496,60 dollari, il 2,47% in meno rispetto alla precedente chiusura americana. Quanto del ribasso si è formato quando il mercato olandese aveva già fissato il suo prezzo? Prendendo come riferimento lo scambio americano delle 17:35 italiane, la flessione successiva è del 1,68%. È quest’ultimo intervallo a descrivere quello che un azionista europeo ha visto accadere a Wall Street durante la serata.

Il prezzo di Amsterdam e quello di New York alle 17:35

Mercoledì il titolo aveva terminato la seduta olandese a 1.403,80 euro. Giovedì ha aperto a 1.369,20, ha toccato un minimo di 1.351 euro e ha recuperato fino a 1.376,80 in chiusura. Per chi aveva dieci azioni già alla fine della seduta precedente, la variazione fra i due prezzi ufficiali equivale a 270 euro in meno. Il risultato di chi ha comprato dopo l’apertura può essere anche di segno opposto. A fronte di un acquisto al prezzo di apertura, il recupero fino alla chiusura valeva 7,60 euro per titolo, prima dei costi.

Dall’altra parte dell’Atlantico, negli stessi minuti, continuavano gli scambi in dollari. Nella serie intraday del Nasdaq, la rilevazione delle 17:30 italiane era di 1.524,45 dollari. Cinque minuti dopo il prezzo era di 1.522,225 dollari. Usiamo il secondo dato come riferimento fisso per il confronto serale. Tra le 17:35 e le 21:12 la perdita è quindi di 25,63 dollari per azione. Il calcolo parte e finisce sulla stessa piazza, nella stessa valuta, e lascia fuori la flessione già maturata prima di quell’ora.

Due chiusure precedenti spiegano la differenza fra le percentuali

La base del dato giornaliero americano è 1.534,42 dollari, il prezzo di chiusura di mercoledì al Nasdaq. Già alle 17:35 di giovedì mancavano circa 12,20 dollari per tornare a quel livello. Aggiungendo il movimento successivo si arriva alla perdita americana complessiva. Sottrarre l’1,92% di Amsterdam dal 2,47% di New York darebbe un numero diverso, perché il confronto userebbe due valute e due prezzi di partenza fissati a diverse ore di distanza.

Per tradurre la quotazione in euro occorre invece dividere il prezzo americano per il numero di dollari acquistabili con un euro nello stesso momento. Alle 17:35 il cambio indicativo era vicino a 1,106 dollari per euro. A quel cambio, 1.522,225 dollari corrispondono a circa 1.376 euro. Il risultato è vicino al prezzo olandese di fine seduta. Piccole differenze sono compatibili con la distanza fra gli istanti di rilevazione e con lo scarto fra prezzi in acquisto e in vendita.

Che cosa guardare alla riapertura olandese

Al mattino, chi segue ASML può ripetere il calcolo con la chiusura definitiva del Nasdaq e con un cambio aggiornato. Otterrà un riferimento in euro da confrontare con il prezzo formato dall’asta di apertura. Tra le due rilevazioni possono arrivare nuovi ordini, comunicazioni dei clienti o movimenti del dollaro. Anche tenendo fermo il prezzo americano, un rafforzamento dell’euro riduce il controvalore calcolato, mentre un euro più debole lo aumenta.

Per valutare l’investimento industriale resta distinto il tema della capacità produttiva, affrontato nell’approfondimento sui ricavi ASML e sugli impianti per i chip avanzati. Le quotazioni del 12 novembre misurano quanto gli investitori erano disposti a pagare in ciascun momento. Per stabilire se siano cambiati gli ordini o i tempi di consegna delle macchine servono invece nuove informazioni dell’azienda e dei suoi clienti.