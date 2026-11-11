Le azioni Apple hanno chiuso mercoledì 11 novembre a 355,63 dollari, la migliore chiusura nella storia del titolo. Durante la seduta ordinaria hanno toccato 355,90 dollari, superando di 52 centesimi il precedente massimo storico del 5 novembre. Alle 22 italiane, quando a New York è suonata la campanella, il titolo distava appena 27 centesimi dal picco della giornata. Quotazione e dati di seduta del Nasdaq.

Quanto ha guadagnato Apple rispetto a martedì e al precedente record

Rispetto ai 348,51 dollari del 10 novembre, il titolo ha guadagnato 7,12 dollari per azione, pari al 2,04%. Per misurare di quanto sia salito il record di chiusura bisogna invece risalire a lunedì 9 novembre. Quel giorno Apple aveva terminato gli scambi a 350,69 dollari. La nuova chiusura supera quel primato di 4,94 dollari per azione.

Il sorpasso nell’ultima ora di scambi

Alle 21:20 italiane il massimo della seduta era ancora 355,34 dollari, quattro centesimi sotto il record del 5 novembre. Alle 21:47 Apple aveva già toccato 355,41 dollari. Negli ultimi tredici minuti di contrattazioni il titolo ha guadagnato altri 49 centesimi rispetto a quel picco, portando il massimo a 355,90.

Il confronto con il 5 novembre mostra quanto conti anche l’ultima quotazione. In quella seduta Apple aveva toccato 355,38 dollari prima di chiudere a 344,17, ben 11,21 dollari sotto il massimo. L’11 novembre il prezzo alla campanella ha superato di 25 centesimi persino il vecchio record intraday. L’andamento del titolo è disponibile nella scheda delle azioni Apple.