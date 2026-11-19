Apple perde il responsabile del software per Fotocamera e Foto: secondo Bloomberg, Jon McCormack è andato in pensione alla fine di ottobre dopo oltre otto anni nel gruppo. La notizia, pubblicata il 19 novembre alle 18:27 italiane, riguarda una funzione centrale nell’esperienza iPhone. Alle 19:52 il dato Nasdaq indicava AAPL a 348,91 dollari, in calo dell’1,00%: la rilevazione fotografa la seduta, senza dimostrare un rapporto causale con l’uscita del dirigente.

Cosa cambia nella guida del software fotografico

Nel resoconto di Mark Gurman, basato su persone informate dei cambiamenti interni, Apple non avrebbe nominato un vicepresidente con lo stesso perimetro: i precedenti collaboratori di McCormack starebbero assumendo le responsabilità sotto altri dirigenti. Un portavoce della società ha rifiutato di commentare. Il pensionamento risale dunque a ottobre; è la sua emersione pubblica a costituire la novità odierna.

Bloomberg riferisce inoltre che McCormack era contrario all’impiego dell’IA generativa per creare o alterare fotografie, ma precisa che il pensionamento non sarebbe legato a uno scontro sulla strategia IA. Non ci sono quindi elementi per presentarlo come una rottura su quel tema.

Perché conta per chi segue le azioni Apple

Per valutare le azioni Apple e i rischi del gruppo, la domanda economica riguarda la capacità di trasformare le caratteristiche dei prodotti in motivi concreti per acquistare un nuovo telefono. Una fotocamera migliore può contribuire a quella scelta, ma il valore per il cliente dipende anche dalla semplicità d’uso, dalla coerenza dei risultati e dall’integrazione fra scatto e gestione delle immagini.

La redistribuzione delle responsabilità può preservare competenze già presenti e ridurre il tempo necessario a un passaggio di consegne. Può anche rendere più delicato il coordinamento se le decisioni coinvolgono gruppi differenti. Sono due possibili effetti organizzativi, non esiti già osservati: la sola uscita di un responsabile non permette di prevedere né ritardi né accelerazioni nello sviluppo.

I numeri ufficiali: iPhone genera 254,1 miliardi di dollari

Il Form 10-K di Apple per l’esercizio terminato il 26 settembre 2026, nella tabella delle vendite per categoria, offre una misura verificabile del peso economico del prodotto:

Ricavi iPhone: 254,098 miliardi di dollari , contro 209,586 miliardi nell’esercizio precedente.

, contro 209,586 miliardi nell’esercizio precedente. Ricavi complessivi: 478,834 miliardi , contro 416,161 miliardi.

, contro 416,161 miliardi. Ricerca e sviluppo: 45,765 miliardi, contro 34,550 miliardi, per l’intero gruppo.

Apple attribuisce l’aumento delle vendite iPhone ai maggiori ricavi dei modelli Pro. Il bilancio non separa il contributo economico della fotocamera né assegna un budget pubblico a McCormack: non sarebbe corretto imputare al suo reparto l’intera spesa per ricerca e sviluppo.

Un calcolo per misurare l’esposizione, non il valore del dirigente

Dividendo 254,098 per 478,834 si ottiene una quota iPhone di circa il 53,1% del fatturato. Il suo incremento annuo, calcolato sui valori non arrotondati, è del 21,24%. L’aumento assoluto di 44,512 miliardi rappresenta inoltre circa il 71% dei 62,673 miliardi di crescita totale del gruppo. Sono elaborazioni sui dati del bilancio, non nuove previsioni societarie.

Questi rapporti spiegano perché il coordinamento del prodotto meriti attenzione. Non misurano però quante vendite dipendano dalle fotografie, quante siano state generate da una specifica funzione o quanto fatturato sia a rischio dopo il pensionamento. Per stabilire quei legami servirebbero dati sulla scelta dei clienti e confronti che isolino prezzo, distribuzione e altre caratteristiche del telefono.

Cosa monitorare nei prossimi aggiornamenti

Il primo elemento sarà l’eventuale chiarimento pubblico sulle responsabilità del team. Sul piano commerciale conteranno le funzioni effettivamente distribuite, la continuità del calendario e l’accoglienza dei prodotti, più del solo numero di strumenti annunciati. Le funzionalità di IA dovranno dimostrare un’utilità riconoscibile per chi usa il telefono ogni giorno.

Nei successivi risultati sarà utile confrontare ricavi iPhone, composizione delle vendite e spese di sviluppo. Una crescita dei ricavi accompagnata da costi maggiori non equivale automaticamente a un miglioramento della redditività. La notizia organizzativa apre quindi un tema da seguire nell’esecuzione industriale: non offre, da sola, una quantificazione dell’impatto sugli utili o un segnale univoco per la quotazione.