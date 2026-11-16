Amazon MGM Studios ha scelto Robert Pattinson come nuovo James Bond. Lo studio ha annunciato il casting lunedì 16 novembre alle 16:00 italiane. Denis Villeneuve dirigerà il film su una sceneggiatura di Steven Knight, con Amy Pascal e David Heyman alla produzione. Per gli azionisti il passaggio più significativo è che oggi Amazon può scegliere il volto del prossimo 007. Quando comprò MGM nel 2022, aveva ottenuto i diritti di distribuzione dei film di Bond. La facoltà di decidere la direzione creativa delle nuove produzioni è arrivata tre anni dopo.

Che cosa comprendevano gli 8,45 miliardi di dollari

L’accordo annunciato il 26 maggio 2021 fissava a 8,45 miliardi di dollari il prezzo di acquisto di MGM. Il patrimonio descritto all’epoca comprendeva oltre 4 mila film e 17 mila programmi televisivi. Accanto a James Bond c’erano Rocky, RoboCop e titoli televisivi come Fargo. Attribuire l’intera cifra a 007 significherebbe assegnare a un solo personaggio anche il prezzo di tutte queste opere e delle attività dello studio. Amazon non ha pubblicato in quell’annuncio una valutazione separata di Bond.

Mike Hopkins, responsabile di Prime Video e Amazon MGM Studios, aveva spiegato agli investitori la logica dell’acquisto: il catalogo permetteva sia di distribuire opere esistenti sia di sviluppare nuove storie a partire da personaggi già conosciuti. La scelta di Pattinson mette in pratica la seconda idea. C’è però una differenza giuridica che conta per capire come Amazon sia arrivata a questa decisione.

Dalla distribuzione alla scelta del nuovo 007

Dopo l’acquisizione di MGM, Amazon deteneva i diritti di distribuzione dei film della saga. Nel 2025 lo studio, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson hanno costituito una società comune per i diritti di proprietà intellettuale su James Bond. L’operazione si è conclusa il 24 marzo di quell’anno. I tre soggetti sono rimasti comproprietari, mentre Amazon MGM Studios ha ottenuto il controllo creativo. La distinzione è concreta: poter distribuire un film già realizzato e poter scegliere interprete e squadra del prossimo capitolo sono due poteri diversi.

Nel comunicato sul nuovo James Bond compare un dettaglio che dà sostanza alla scelta del cast. Pattinson aveva già lavorato con David Heyman, produttore del film di Harry Potter in cui l’attore ottenne uno dei primi ruoli di rilievo, e con Villeneuve per Dune. Lo studio riunisce così persone che hanno già lavorato insieme su grandi produzioni. Per il pubblico il volto di Bond cambia. Per chi finanzia il film, una parte della squadra si conosce già.

Quali dati servono per valutare il ritorno del film

Per chi segue le azioni Amazon, il casting risolve una delle incognite del progetto e ne lascia aperte altre. Il comunicato non indica budget, spese di lancio o data d’uscita. Anche quando sarà disponibile un dato sugli incassi, il totale dei biglietti venduti comprenderà la parte destinata alle sale. Per stimare il margine dello studio serviranno la sua quota dei ricavi, i costi sostenuti e le condizioni economiche degli accordi con i partner.

C’è anche il valore dei film precedenti. Un nuovo interprete può riportare spettatori al catalogo, ma per quantificare quell’effetto occorrerebbe sapere in quali mercati i titoli sono disponibili, con quali diritti e quanti utenti li guardano. Alle 16:54 italiane il Nasdaq indicava 262,06 dollari per azione Amazon, con una variazione del −1,73% dalla chiusura precedente. È un dato sull’intero gruppo, che comprende commercio elettronico, pubblicità e cloud. Il fatto misurabile di oggi riguarda invece lo studio: il potere creativo ottenuto nella joint venture ha prodotto la scelta dell’attore che guiderà il prossimo film.