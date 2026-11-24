Abercrombie alza le previsioni annuali dopo un trimestre con vendite in crescita dell’11% e utile diluito per azione di 3,82 dollari, contro 2,36 un anno prima. Il titolo reagisce con un forte rialzo a Wall Street. Per leggere i risultati, però, occorre separare la crescita dei marchi dal contributo dei rimborsi dei dazi: questi ultimi valgono 0,40 dollari per azione nel trimestre, secondo la società.

Il resoconto Reuters aggiornato alle 17:24 italiane del 24 novembre descrive un rialzo di circa il 22% durante la seduta. È una rilevazione intraday riportata dall’agenzia, non il risultato di chiusura né una quotazione destinata a restare invariata. La domanda utile per l’investitore riguarda ciò che sostiene gli utili oltre la reazione del prezzo.

Quanto pesano davvero i rimborsi dei dazi

Il comunicato del terzo trimestre depositato alla SEC distingue il periodo di tredici settimane chiuso il 31 ottobre 2026 dal cumulato di trentanove settimane. Nel solo trimestre, i rimborsi legati ai dazi IEEPA apportano circa 20 milioni di dollari al risultato operativo e 0,40 dollari all’utile diluito per azione. Nel cumulato, gli importi sono rispettivamente 120 milioni e 2,10 dollari per azione. Attribuire tutti i 120 milioni al terzo trimestre sovrastimerebbe quindi il beneficio del periodo.

Il primo calcolo è semplice: 0,40 diviso 3,82, moltiplicato per cento, dà circa il 10,5%. È la quota dell’utile per azione trimestrale associata al beneficio stimato dalla società. Sottraendo 0,40 da 3,82 si ottengono 3,42 dollari: una scomposizione redazionale che isola questa voce, non un nuovo utile rettificato ufficiale, una previsione di utile ricorrente o una misura della cassa prodotta.

La cautela ha una ragione concreta. Il calcolo del beneficio per azione incorpora l’aliquota del 26% utilizzata dall’emittente; non bisogna sottrarre nuovamente le imposte da quei 0,40 dollari. Inoltre, il dato societario non-GAAP a cambi costanti resta pari a 3,82 dollari nel trimestre corrente: quella rettifica riguarda il cambio, non elimina automaticamente il rimborso tariffario.

Le vendite crescono, ma l’11% e il 6% misurano cose diverse

Il fatturato passa da circa 1,291 a 1,435 miliardi di dollari. La crescita arrotondata dell’11% riguarda le vendite complessive, mentre le vendite comparabili aumentano del 6%. La seconda misura considera negozi che rispettano i requisiti di comparabilità definiti dall’azienda e vendite digitali, neutralizzando l’effetto dei cambi. Non equivale al numero di capi venduti: prezzi e composizione degli acquisti possono influenzarla.

La crescita è distribuita tra i due principali marchi: Abercrombie registra vendite nette in aumento del 12%, Hollister dell’11%. Nei confronti comparabili le variazioni sono rispettivamente del 6% e del 5%. Questo rende più precisa la lettura della domanda: confrontare direttamente il +12% del primo marchio con il +5% comparabile del secondo significherebbe usare indicatori diversi.

Il management attribuisce parte del miglioramento alla gestione delle scorte e a promozioni inferiori alle attese. Si tratta della spiegazione dell’azienda, da valutare insieme ai risultati successivi. La crescita delle vendite offre comunque un elemento distinto dal rimborso dei dazi: quest’ultimo riduce il costo del venduto, senza rappresentare un acquisto aggiuntivo effettuato dai clienti.

Stime più alte, margine annuale invariato

La previsione di crescita delle vendite annuali sale da circa il 5% al 6%. L’intervallo di utile diluito per azione passa da 13,10–13,60 a 13,70–13,90 dollari. Il punto medio aumenta da 13,35 a 13,80 dollari: 0,45 dollari in più, pari a circa il 3,4%. È un confronto fra due previsioni dello stesso esercizio, non la crescita degli utili rispetto all’anno precedente.

Il margine operativo previsto rimane invece tra il 14,5% e il 15%, mentre l’aliquota fiscale attesa scende dal 29% al 28%. Anche il contributo previsto dei rimborsi al margine annuale resta invariato a circa 220 punti base, ossia 2,2 punti percentuali. Il rialzo della stima per azione va quindi letto insieme a fatturato, fiscalità e numero di azioni: non dimostra da solo che la redditività operativa percentuale attesa sia migliorata.

Che cosa osservare dopo il rally

I riacquisti effettuati nei primi nove mesi ammontano a 382 milioni di dollari. Ridurre le azioni in circolazione può sostenere l’utile per azione a parità di utile complessivo, ma il conteggio rilevante per il trimestre è la media diluita ponderata: la percentuale riacquistata dall’inizio dell’anno non misura direttamente il contributo al singolo EPS.

Per valutare la tenuta dei risultati nel periodo natalizio serviranno dunque vendite comparabili, intensità degli sconti e margini, oltre alla distinzione fra benefici tariffari già contabilizzati e attività commerciale. La società prevede per il quarto trimestre una crescita delle vendite di circa il 7%; resta una stima. Il rally registra la risposta immediata del mercato, mentre la capacità di mantenere gli utili richiederà conferme nei conti successivi.