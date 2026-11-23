ABB ha firmato un accordo per acquisire Ziehl-Abegg, specialista tedesco della ventilazione, attribuendole un valore d’impresa di 2,65 miliardi di dollari. L’annuncio del 23 novembre distingue questo importo dai 2,22 miliardi del valore delle azioni. Il completamento è previsto nel secondo semestre 2027, subordinato alle autorizzazioni e alle condizioni contrattuali: oggi è stato annunciato un accordo, mentre l’integrazione deve ancora iniziare.

La domanda per gli azionisti è quanto del prezzo trovi sostegno nell’attività attuale e quanto dipenda dai miglioramenti futuri. La risposta richiede di separare tre grandezze: valore dell’operazione, fatturato e redditività. Considerarle insieme permette di leggere il progetto industriale senza scambiare un obiettivo della società per un risultato acquisito.

Due valori diversi, con una distanza di 430 milioni

Il comunicato ABB sull’accordo con Ziehl-Abegg, nella versione svedese distribuita da Cision, indica entrambi gli importi. La sottrazione è immediata: 2,65 meno 2,22 miliardi restituisce 430 milioni di dollari. Questa differenza serve a capire perché i due prezzi possano comparire nei resoconti senza contraddirsi.

Il valore delle azioni riguarda il capitale dei soci; il valore d’impresa considera l’attività economica attraverso un perimetro finanziario più ampio. Il comunicato non presenta un raccordo dettagliato fra le due cifre. Attribuire tutti i 430 milioni al solo debito netto sarebbe quindi un passaggio ulteriore, non dimostrato dai dati pubblicati. Neppure la differenza può essere descritta come un risparmio ottenuto dall’acquirente.

Quanto pesa il prezzo rispetto alle vendite

ABB stima per Ziehl-Abegg ricavi 2026 di circa 1,4 miliardi di dollari. Il rapporto fra valore d’impresa e vendite attese è circa 1,9 volte; quello rispetto all’EBITDA è 18,6 volte. Le due misure hanno denominatori diversi: la prima guarda al fatturato, la seconda a un risultato economico prima di interessi, imposte, deprezzamenti e ammortamenti.

Usare il fatturato come se fosse denaro disponibile per ripagare l’acquisizione porterebbe a una conclusione sbagliata. Dai ricavi vanno sostenuti costi di produzione, personale e altri oneri; inoltre, per passare dal risultato economico alla cassa occorre considerare investimenti e capitale circolante. Un multiplo delle vendite rende leggibile la dimensione dell’operazione, ma da solo non stabilisce se il prezzo sia conveniente.

Il riferimento concreto è la redditività di Motion

Il piano punta a portare il margine operativo EBITA di Ziehl-Abegg, atteso nel 2026 nella fascia intermedia delle percentuali a una cifra, vicino alla media della divisione Motion entro tre anni dal completamento. È una previsione di ABB. L’EBITA operativo utilizzato per questo obiettivo va tenuto distinto dall’EBITDA impiegato nel multiplo di valutazione.

Un riferimento storico verificabile si trova nel rapporto ABB del terzo trimestre 2026, sezione Motion a pagina 7. Il margine operativo EBITA della divisione è stato del 19,1%, contro il 20,1% di un anno prima; nei primi nove mesi è stato del 18,7%. Sono periodi differenti: il dato trimestrale e quello cumulato non diventano automaticamente il traguardo contrattuale dell’acquisizione.

La stessa tabella aiuta a leggere il rischio industriale. L’EBITA operativo trimestrale di Motion è cresciuto da 421 a 449 milioni di dollari, mentre il margine è sceso di un punto percentuale. Si può dunque guadagnare di più in valore assoluto e trattenere una quota minore dei ricavi. Il gruppo segnala fra le pressioni anche la performance di Gamesa Electric, acquisita in precedenza: un esempio concreto del lavoro necessario per integrare nuove attività.

Che cosa dovrà confermare l’integrazione

Ziehl-Abegg aggiunge ventilatori e motori integrati all’offerta di Motion, con applicazioni nel raffreddamento e nella ventilazione. L’interesse economico del progetto dipenderà dalla capacità di trasformare questa complementarità in ordini, margini e cassa, mantenendo sotto controllo i costi dell’integrazione.

Le prossime comunicazioni andranno quindi lette su due piani. Prima del completamento conteranno autorizzazioni e condizioni dell’accordo; successivamente serviranno risultati confrontabili per misurare i progressi. La crescita dei ricavi dell’attività acquisita e il miglioramento della sua redditività saranno verifiche distinte: nessuna delle due, isolata, garantisce il rendimento delle azioni ABB.