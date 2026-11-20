Lufthansa prepara una riduzione di 1000 posizioni equivalenti a tempo pieno negli hub di Francoforte e Monaco, secondo una lettera interna ai dipendenti visionata dall’agenzia Dpa e riferita il 20 novembre. La comunicazione riguarda Lufthansa Airlines. Il punto economico è il risanamento della compagnia principale, che resta distinto dall’andamento del gruppo quotato.

Per chi segue le azioni Lufthansa, il numero degli esuberi è soltanto l’inizio dell’analisi. Il valore di una ristrutturazione dipende da quanto riduce i costi ricorrenti, dai pagamenti necessari per realizzarla e dalla capacità di mantenere ricavi, collegamenti e qualità operativa.

Che cosa sappiamo del piano da 1000 posizioni

La notizia di Dpa, pubblicata alle 02:33 italiane, attribuisce la lettera all’amministratore delegato Jens Ritter e ad altri quattro dirigenti. Restano da chiarire tempi, modalità e rapporto con la precedente riduzione di circa 4000 impieghi amministrativi annunciata dal gruppo. La società, interpellata giovedì sera dall’agenzia, non ha aggiunto commenti.

Per questo i due numeri non vanno sommati. Inoltre, una posizione equivalente a tempo pieno è un’unità di lavoro: non identifica necessariamente un singolo dipendente e non dimostra che tutte le uscite avverranno attraverso licenziamenti. Pensionamenti, mancati rimpiazzi e accordi volontari producono effetti differenti; il dettaglio applicabile a questo piano resta da documentare.

I conti ufficiali spiegano la pressione sul marchio principale

Il rapporto finanziario ufficiale gennaio-settembre, pubblicato il 3 novembre, indica per Lufthansa Airlines ricavi di 13,062 miliardi di euro, +1%, e un EBIT rettificato di −180 milioni contro +147 milioni un anno prima. Il perimetro comprende partner regionali e Discover Airlines.

Il risultato contabile EBIT è invece positivo per 41 milioni, soprattutto grazie alle plusvalenze su due Boeing 747-8. Il terzo trimestre, considerato da solo, registra un EBIT rettificato positivo di 300 milioni. A livello di gruppo, i nove mesi mostrano 1,178 miliardi di EBIT rettificato, in calo del 20%.

La lettura richiede quindi tre distinzioni: compagnia e gruppo, risultato rettificato e contabile, trimestre estivo e periodo cumulato. Vendere un bene può migliorare il risultato dell’anno, mentre il recupero della redditività operativa richiede che i voli e i servizi generino un margine sostenibile. Allo stesso modo, un’estate profittevole può coesistere con perdite accumulate nei mesi precedenti.

Tagli negli hub e nuove assunzioni di piloti non si compensano automaticamente

Il 17 novembre Lufthansa ha presentato ufficialmente al sindacato Vereinigung Cockpit un’offerta che prospetta fino a 1000 assunzioni in cabina di pilotaggio entro il 2033 e fino a 150 promozioni aggiuntive a comandante ogni anno. La proposta comprende interventi su retribuzioni e produttività; il comunicato precisa che la mediazione precedente si era conclusa senza un contratto collettivo.

La coincidenza fra le due cifre non autorizza a parlare di saldo occupazionale zero. Sono iniziative con orizzonti, qualifiche e condizioni diversi. Un piano di assunzioni pluriennale può comprendere il ricambio di persone che lasciano l’azienda; una riduzione di posizioni può riguardare altre funzioni. Per ricostruire il saldo servono perimetri omogenei, scadenze e movimenti effettivi, oggi non disponibili in dettaglio.

Questa è la questione industriale: avere il numero corretto di persone, nelle qualifiche necessarie e negli aeroporti giusti. Ridurre gli organici senza preservare la capacità di gestire gli orari di punta rischierebbe di spostare parte del risparmio verso ritardi, assistenza ai passeggeri o acquisti di servizi esterni. È un rischio di esecuzione, non un effetto già osservato del nuovo piano.

La flotta decide quanto risparmio resta davvero

Secondo la stessa lettera riferita da Dpa, Lufthansa intende ridurre ulteriormente la capacità sul corto e medio raggio, diminuendo gli A320 e sostituendone una parte con A220 più moderni. L’agenzia non fornisce un valore complessivo dei risparmi né un calendario esecutivo completo.

Un aereo più piccolo può rendere sostenibile una rotta con domanda limitata e consumare meno per volo. La convenienza per posto dipende però da riempimento, frequenze, leasing, manutenzione e utilizzazione quotidiana. Eliminare capacità può inoltre ridurre i passeggeri che alimentano i collegamenti intercontinentali: il conto va costruito sull’intera rete, non soltanto sul singolo volo europeo.

Quali dati renderanno misurabile il risanamento

Le informazioni decisive saranno il calendario delle uscite, gli oneri iniziali e il risparmio annuo atteso, insieme alla distribuzione delle riduzioni fra funzioni. Andranno poi confrontati con ricavi per capacità offerta, costo unitario e regolarità operativa. Il numero dei posti eliminati, isolato da questi indicatori, non misura il rendimento economico dell’intervento.

Il calendario societario fissa al 5 marzo 2027 il rapporto annuale 2026. Gli accordi sindacali e le comunicazioni precedenti a quella scadenza potranno chiarire come il progetto si tradurrà in misure effettive. Per ora, la notizia nuova è l’accelerazione del piano riferita dall’agenzia; i conti ufficiali ne spiegano l’urgenza, senza quantificarne in anticipo il risultato.