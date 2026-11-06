Zucchero in rialzo del 6,6% a ottobre sui mercati internazionali, mentre il paniere alimentare mondiale è sceso a 133,9 punti. Il resoconto Reuters sui dati FAO del 6 novembre segnala il quarto aumento mensile consecutivo per lo zucchero, arrivato al livello più alto da dicembre 2024. La pioggia in Brasile ha ostacolato la raccolta proprio mentre il mercato valutava la disponibilità di prodotto da consegnare.

Perché la pioggia si vede prima sul mercato che al supermercato

Per un compratore industriale conta la data alla quale arriverà la merce. Se il maltempo rallenta il taglio della canna e il suo trasferimento agli impianti, lo zucchero disponibile per le consegne ravvicinate può diventare più richiesto. Anche a raccolto ancora in corso, un ritardo ha quindi un valore economico. Per quantificare un’eventuale perdita di produzione sull’intera stagione serviranno i dati finali sulle quantità lavorate.

La divergenza con il paniere generale dipende dalla sua composizione. La FAO aggrega cinque gruppi di prodotti, dai cereali agli oli vegetali, dai lattiero-caseari alla carne e allo zucchero. A ottobre i ribassi in altre categorie hanno più che compensato l’aumento dello zucchero. Un produttore di dolci che acquista una quantità prestabilita di questa materia prima affronta dunque un andamento diverso da quello indicato dalla media mondiale.

Quanto può arrivare sullo scontrino italiano

Tra il mercato internazionale e una confezione sullo scaffale ci sono contratti di fornitura, scorte di magazzino, lavorazione, imballaggi e distribuzione. Un’impresa che ha già fissato il prezzo di acquisto incontra il rincaro al rinnovo del contratto. Chi compra per una consegna immediata può vederlo prima. Per una famiglia conta invece il prezzo in euro al chilo, a parità di prodotto e formato.

Un esempio chiarisce le proporzioni. Se in un prodotto da due euro lo zucchero impiegato costasse al produttore dieci centesimi, un aumento del 6,6% su quella sola voce aggiungerebbe 0,66 centesimi al costo del pezzo, a condizioni invariate. È un’ipotesi aritmetica: ricetta, contratto, cambio e scelta del rivenditore determinano il risultato effettivo. Per seguire la trasmissione alle famiglie occorre affiancare al dato internazionale le rilevazioni italiane dei prezzi al consumo, come quelle esaminate nel nostro approfondimento su inflazione e costo della spesa.