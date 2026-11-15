XRP è tornato a 0,9726 dollari su Coinbase nell’ultimo scambio verificato alle 14:19 italiane di domenica 15 novembre. Rispetto al minimo di 0,8922 dollari il recupero è del 9,0%. Chi confronta la stessa quotazione con gli 0,9948 dollari di apertura della finestra mobile di 24 ore vede invece una perdita del 2,2%. La differenza si può misurare in denaro: per mille unità il recupero dal minimo vale 80,40 dollari, mentre il saldo rispetto al punto di partenza resta negativo per 22,20 dollari, prima di commissioni e altri costi.

Quanto terreno ha recuperato XRP dopo il minimo

Le statistiche della coppia XRP/USD su Coinbase indicavano un massimo di 0,9959 dollari e un minimo di 0,8922. La distanza tra i due estremi era quindi di 0,1037 dollari per unità. Il ritorno a 0,9726 collocava XRP a circa il 78% del percorso dal minimo verso il massimo. È un modo per descrivere la posizione dell’ultimo prezzo all’interno della fascia osservata. Per riguadagnare il massimo mancavano ancora 0,0233 dollari per unità, pari a circa il 2,4% dell’ultimo prezzo.

Le due percentuali del titolo usano denominatori diversi. Sottrarre il minimo dal prezzo osservato e dividere per il minimo dà il recupero di chi fosse entrato proprio a 0,8922 dollari. Sottrarre invece il prezzo di apertura e dividere per 0,9948 dà il risultato di chi deteneva il token all’inizio delle 24 ore. Il confronto è ipotetico: dalla presenza di un minimo nella serie non si può dedurre che un investitore avrebbe potuto eseguire un ordine consistente interamente a quel livello.

Perché la percentuale cambia anche a prezzo fermo

Il mercato delle criptovalute continua a scambiare la domenica. Nella rilevazione usata qui la finestra si sposta insieme all’orologio. Se nelle prossime ore il minimo di 0,8922 uscisse dalle 24 ore considerate, il recupero calcolato sul nuovo minimo potrebbe ridursi anche con un prezzo corrente identico. Per la stessa ragione il confronto con la mezzanotte italiana o con il prezzo di venerdì risponderebbe a una domanda diversa. Chi consulta la scheda di XRP e poi confronta il dato con un altro mercato deve allineare valuta, orario e intervallo.

Anche l’ultimo scambio e le proposte disponibili nel libro ordini hanno significati distinti. Nel momento osservato Coinbase esponeva una migliore proposta di acquisto a 0,9724 e una di vendita a 0,9726 dollari. Su mille XRP quella distanza teorica valeva venti centesimi di dollaro. Un ordine più grande potrebbe incontrare prezzi successivi se al primo livello mancasse quantità sufficiente. Chi vuole valutare il costo di un’operazione deve quindi considerare insieme la differenza fra denaro e lettera, la profondità del mercato e le eventuali commissioni.

Che cosa raccontano i volumi del fine settimana

Coinbase riportava circa 258,5 milioni di XRP di volume nelle 24 ore sulla coppia in dollari. È una misura dell’attività di scambio su quella sede: una stessa unità può passare di mano più volte. Per trasformare il dato in un controvalore preciso servirebbero i prezzi dei singoli scambi. Moltiplicarlo per l’ultima quotazione darebbe soltanto un’approssimazione. La rilevazione documenta un intervallo ampio e un recupero parziale. Per capire se il movimento tiene servirà osservare gli scambi successivi con orari comparabili, tenendo distinti un nuovo massimo intragiornaliero e il ritorno sopra il prezzo da cui erano iniziate queste 24 ore.