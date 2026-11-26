Wall Street è chiusa oggi, 26 novembre, per Thanksgiving: i futures positivi indicano un orientamento favorevole verso la riapertura, ma non documentano un rialzo delle azioni americane nella seduta odierna. Nella rilevazione mattutina di Yahoo Finance, il contratto di dicembre sul Nasdaq 100 segna +0,47% e quello sull’S&P 500 +0,49%. Il prossimo appuntamento con il mercato azionario regolare è venerdì 27 novembre, dalle 15:30 alle 19:00 italiane.

La distinzione decisiva è temporale: i futures riportano quotazioni del mattino, mentre il rendimento decennale e l’ultimo prezzo Nvidia disponibili nelle pagine consultate appartengono alla seduta del 25 novembre. Sommarli come tre conferme simultanee di una ripartenza sarebbe scorretto. Per valutare il recupero occorrerà verificare tre elementi alla riapertura: tenuta dei futures, aggiornamento dei rendimenti e partecipazione dei titoli tecnologici agli scambi regolari.

Primo segnale: i futures salgono, ma manca la conferma delle azioni

Il future Nasdaq 100 con scadenza dicembre è indicato a 26.221,75 punti, in aumento di 121,50 punti, pari allo 0,47%, con orario del fornitore 4:41:48 EST, cioè le 10:41:48 italiane. Il future E-mini S&P 500 di dicembre si trova a 7.230,75 punti, +35 punti e +0,49%, alle 10:41:46 italiane. Le quotazioni sono ritardate: gli orari identificano la rilevazione, non un flusso in tempo reale.

Il confronto è omogeneo per scadenza e quasi simultaneo per orario. La differenza di appena 0,02 punti percentuali tra le variazioni non indica una netta leadership tecnologica. Inoltre, il livello del contratto derivato non coincide necessariamente con quello dell’indice sottostante: 7.230,75 non è una quotazione dell’S&P 500 azionario di oggi.

La domanda utile per venerdì sarà se l’orientamento positivo sopravvive fino all’apertura e trova riscontro nelle azioni effettivamente negoziate. Il bilancio dei mercati del 25 novembre resta il riferimento per la seduta precedente; i futures del mattino aggiungono un’informazione successiva, senza riscrivere quelle chiusure.

Secondo segnale: il decennale è sceso, ma il dato è di ieri

La pagina del Cboe Interest Rate 10 Year T Note riporta 4,848%, contro una chiusura precedente del 4,904%, con ultimo orario riferito al 25 novembre. La diminuzione è di 0,056 punti percentuali, cioè 5,6 punti base. Il −1,14% mostrato dal fornitore è invece la variazione relativa dell’indicatore: non significa che il rendimento sia diminuito di 1,14 punti percentuali.

Questo movimento descrive un contesto meno oneroso per lo sconto dei flussi futuri, a parità di altre condizioni. Non prova però che i tassi stiano scendendo anche stamattina, né permette di attribuire loro il rialzo attuale dei futures. Alla ripresa servirà una nuova rilevazione del rendimento, con data e ora confrontabili con quelle dell’azionario, prima di parlare di sostegno simultaneo da parte delle obbligazioni.

Terzo segnale: Nvidia ha recuperato soltanto parte della perdita

Le quotazioni Nvidia su Yahoo Finance separano chiaramente due momenti: chiusura regolare del 25 novembre a 149,30 dollari, −6,08 dollari e −3,91%, e ultimo prezzo dopo la chiusura a 151,22 dollari, +1,92 dollari e +1,29%. Quest’ultimo è riferito alle 19:59:59 di New York del 25 novembre, ossia all’1:59:59 italiana del 26. Il cambio di data italiano non lo trasforma in una nuova seduta americana.

Il recupero di 1,92 dollari copre circa il 31,6% della perdita regolare di 6,08 dollari: il calcolo è 1,92 diviso 6,08. È un recupero parziale, non l’annullamento del ribasso. Venerdì andrà verificato se prosegue durante gli scambi regolari e se coinvolge altri titoli tecnologici: il movimento di una singola società non dimostra da solo un miglioramento dell’intero mercato.

Venerdì la seduta dura 3 ore e mezza

Il calendario ufficiale del NYSE conferma la chiusura per Thanksgiving e la fine anticipata degli scambi regolari alle 13:00 di New York venerdì 27 novembre, le 19:00 in Italia. Dall’apertura delle 15:30 ci saranno quindi tre ore e mezza, contro le sei ore e mezza abituali: tre ore in meno, pari al 46,2% della durata ordinaria. Non è una previsione di riduzione dei volumi nella stessa proporzione.

Per chi segue Wall Street dall’Italia, la conseguenza concreta è anticipare la lettura del risultato della giornata: la chiusura regolare sarà alle 19:00, non alle 22:00. Il quadro di stamattina suggerisce un miglioramento delle aspettative, ma la conferma richiede prezzi aggiornati e confrontabili nella stessa sessione.