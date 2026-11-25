Le Borse mondiali terminano il 25 novembre con perdite pesanti in Asia, Milano a −1,81% e una Wall Street capace di recuperare gran parte del ribasso iniziale: S&P 500 −0,25%, Nasdaq −0,62% e Dow Jones +0,33%. La giornata racconta una riduzione della pressione sulle azioni americane nelle ultime ore, mentre le piazze che avevano già chiuso conservano il segno negativo.

Il confronto decisivo è fra risultato finale e strada percorsa: il Nasdaq era arrivato a perdere circa il 4,6% e l’S&P 500 il 3,2%. Il Nasdaq chiude a −0,62%, recuperando circa 3,98 punti percentuali rispetto alla flessione massima. Per chi investe dall’Italia, distinguere recupero dai minimi e rendimento dell’intera seduta evita di scambiare un miglioramento intraday per un guadagno già ottenuto dal giorno precedente.

Dall’Asia arriva la flessione più severa

Il resoconto StreetAccount pubblicato da BNY riporta il Kospi sudcoreano a 4.697,51 punti, −6,16%, il Nikkei a 57.011,62, −2,78%, e lo Shanghai Composite a 3.476,47, −2,03%. L’Hang Seng termina a 21.966,01, −1,14%. Le vendite hanno colpito in particolare la filiera tecnologica: SK Hynix ha perso circa l’11% e Samsung quasi il 10%.

La sequenza temporale conta. L’Asia aveva già concluso gli scambi quando Wall Street ha recuperato nel pomeriggio americano. Questi risultati sono chiusure della stessa data, ma incorporano informazioni disponibili in momenti diversi. Non possono essere sommati per ottenere una perdita mondiale, né dimostrano da soli uno spostamento di capitali da un continente all’altro.

Europa in rosso, Milano perde altri 872 punti

Lo STOXX 600 ha chiuso a 626,03 punti, in calo dell’1%, secondo il bilancio europeo Reuters. Le banche hanno perso circa il 3%, mentre il comparto automobilistico ha guadagnato l’1,5%. L’andamento opposto dei due settori mostra perché il dato continentale non descriva ogni portafoglio allo stesso modo.

Il FTSE MIB nella rilevazione di chiusura di Yahoo Finance si ferma a 47.249,15 punti, con una perdita di 872,04 punti, pari all’1,81%. Il riferimento precedente è 48.121,19. L’indice italiano scende dunque più del paniere europeo, ma il confronto riguarda indici con composizioni differenti, non due investimenti identici.

Rispetto al bilancio globale del 24 novembre, cambia soprattutto il contributo asiatico: ieri i principali mercati dell’area avevano beneficiato del rimbalzo americano di lunedì. La seduta odierna aggiunge invece un’altra flessione europea e una nuova prova di volatilità negli Stati Uniti.

Wall Street, i dati finali e il recupero dai minimi

Indice Chiusura del 25 novembre, punti Variazione giornaliera S&P 500 7.182,89 −0,25% Nasdaq Composite 23.585,80 −0,62% Dow Jones 50.184,68 +0,33%

Le rilevazioni provengono dalle schede Yahoo Finance di S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones, contrassegnate come chiusure della sessione ordinaria. I valori non sono futures o quotazioni del dopoborsa.

I minimi percentuali della seduta, circa −4,6% per il Nasdaq e −3,2% per l’S&P 500, sono riportati nel resoconto intraday americano di Investing.com. Per il Nasdaq, passare da −4,6% a −0,62% equivale a un rialzo di circa 4,17% dal minimo: la formula è (1 − 0,62/100) / (1 − 4,6/100) − 1. La differenza in punti percentuali e il rendimento dal minimo hanno denominatori diversi. Il calcolo è approssimato perché i minimi sono pubblicati arrotondati; misura la distanza fra minimo e chiusura, non il rendimento di chi avesse comprato all’inizio della giornata.

Crescita forte, inflazione e finanziamento dell’IA

Il quadro macroeconomico lascia aperta la pressione sui tassi. Il BEA ha rivisto la crescita reale del terzo trimestre al 4,3% annualizzato, dal 3,4% della prima stima. Annualizzato significa che il ritmo trimestrale viene proiettato su un anno: non che l’economia sia cresciuta del 4,3% in tre mesi.

Il comunicato BEA su redditi e consumi di ottobre indica un’inflazione PCE al 3,8% annuo e una componente di fondo, esclusi alimentari ed energia, al 3,3%. Alla crescita robusta si affianca quindi una dinamica dei prezzi ancora sostenuta. Per le imprese impegnate in grandi investimenti informatici, conta quanto costerà finanziarli e quanto rapidamente produrranno ricavi. È il collegamento economico fra tassi e valutazioni tecnologiche; le oscillazioni giornaliere, da sole, non consentono di attribuire una quota precisa delle vendite a ciascuna notizia.

La prossima seduta americana sarà abbreviata

Il calendario ufficiale del NYSE prevede la chiusura giovedì 26 novembre per Thanksgiving e la fine degli scambi ordinari alle 13:00 di New York venerdì 27, cioè alle 19:00 italiane. Per seguire la tenuta del recupero servirà quindi distinguere il prossimo prezzo azionario effettivamente negoziato dalle indicazioni dei futures e dagli altri mercati aperti.

Per valutare il proprio risultato restano determinanti esposizione geografica, settori e cambio. Le percentuali di questi indici non comprendono costi e fiscalità personali e non rappresentano automaticamente il rendimento in euro di un investimento estero. Il bilancio di oggi permette di localizzare le perdite e il recupero; non basta a stabilire che la fase di instabilità sia finita.