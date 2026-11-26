La RC auto da 50 euro al mese costa 600 euro in un anno: sono 60 euro in più rispetto a un premio da 540 euro pagato subito. Nell’esempio, a parità di garanzie e senza altri oneri, il frazionamento aumenta l’esborso dell’11,11%. I numeri sono ipotetici: servono a confrontare due modalità di pagamento, non rappresentano preventivi disponibili.

La rata più piccola alleggerisce il pagamento iniziale, mentre il costo complessivo cresce. Se il contratto prevede dodici versamenti uguali, il confronto corretto è 12 per 50 contro 540, non 50 contro 540. Prima di scegliere occorre sapere se stai semplicemente dividendo il premio annuale oppure sottoscrivendo anche un finanziamento: documenti, scadenze e costi da controllare possono cambiare.

Il premio annuale resta il punto di partenza

Il glossario assicurativo dell’IVASS, alla voce premio frazionato, descrive la suddivisione del premio lordo in rate alle scadenze concordate e richiama le maggiorazioni di frazionamento. La frequenza degli addebiti, da sola, non indica quanto dura la polizza né quali coperture comprende.

Nel confronto fra proposte annota quindi decorrenza, scadenza finale, premio complessivo, numero dei versamenti e importo di ciascuno. Una prima rata più alta o una quota iniziale separata cambiano il totale. Se fossero previsti 70 euro iniziali più undici rate da 50, l’esborso diventerebbe 620 euro: il conto da 600 sarebbe incompleto.

Occorre usare importi finali comprensivi degli oneri richiesti e mantenere identiche le garanzie. Una polizza meno cara con franchigia più alta, guidatori ammessi diversi o coperture accessorie inferiori non isola il prezzo del pagamento a rate. In quel caso si stanno confrontando anche prodotti assicurativi differenti.

La maggiorazione non è automaticamente un tasso di interesse

I 60 euro aggiuntivi divisi per 540 danno l’11,11% del premio in unica soluzione. Questa percentuale misura una differenza di costo, non è il TAEG e non può essere presentata come un tasso annuo del finanziamento. Per calcolare un tasso servirebbero importi, date dei flussi e spese pertinenti.

Se interviene una finanziaria, leggi anche il contratto di credito: chi presta il denaro, quanto riceve la compagnia, quali somme devi restituire e quali spese si aggiungono. Non basta che la pubblicità mostri una rata mensile per concludere che il credito sia gratuito o che il pagamento possa essere interrotto liberamente.

Pagare subito può costare meno e richiedere più liquidità

Supponiamo di avere 700 euro disponibili prima del rinnovo. Pagare 540 euro subito ne lascia 160. Con una prima rata da 50 ne restano 650, ma sono ancora dovuti undici pagamenti da 50, per complessivi 550 euro. La somma rimasta sul conto comprende quindi denaro necessario per un impegno già assunto.

La scelta dipende anche dalle altre scadenze e dal margine per gli imprevisti. Il risparmio nominale di 60 euro non giustifica automaticamente un esborso iniziale che costringa poi a un altro prestito più oneroso. Allo stesso modo, il saldo più alto dopo la prima rata non è un guadagno: deriva dal pagamento rinviato.

Una pianificazione alternativa, per il rinnovo successivo, consiste nell’accantonare 45 euro al mese: in dodici mesi si raggiungono i 540 dell’esempio. È un obiettivo di risparmio personale, non una garanzia sul prezzo futuro della polizza, che potrebbe cambiare. L’accantonamento deve iniziare per tempo e restare disponibile alla scadenza.

Il calendario dei pagamenti fa parte della copertura

Nelle risposte sulla RC auto, l’IVASS ricorda che la compagnia non è obbligata a comunicare la scadenza della rata semestrale e richiama l’importanza di rispettare le scadenze contrattuali per evitare interruzioni della copertura. Non applicare automaticamente a ogni rata le regole del rinnovo annuale.

Prima della firma chiedi il totale da pagare, il calendario e le conseguenze di un mancato addebito. Conserva i documenti e verifica la disponibilità sul conto. Il confronto diventa così concreto: quanto costa distribuire il pagamento, quanta liquidità preserva oggi e quali obblighi restano nei mesi successivi.