UE e Indonesia hanno firmato sabato 21 novembre a Bruxelles l’accordo commerciale CEPA e l’intesa sulla protezione degli investimenti IPA. Il risultato è un percorso verso l’eliminazione dei dazi indonesiani sul 98,5% delle voci tariffarie, con benefici attesi per gli esportatori europei. La Commissione indica l’inizio del 2027 come periodo probabile per l’applicazione provvisoria, subordinata al completamento delle procedure interne: la firma di oggi, quindi, non rende immediatamente operative le nuove tariffe.

Nel comunicato sulla firma degli accordi, Bruxelles stima risparmi doganali superiori a 600 milioni di euro l’anno per gli esportatori UE. È una previsione aggregata, non una somma già incassata dalle imprese né una riduzione equivalente dei prezzi nei negozi italiani. Per capire chi ne beneficerà occorre guardare ai prodotti venduti, alle condizioni di accesso e ai tempi dei singoli tagli.

Che cosa viene ridotto e a quali condizioni

Una voce tariffaria identifica una categoria di merci nella classificazione doganale. Il 98,5% riguarda dunque la copertura delle categorie interessate, non un taglio del 98,5% applicato indistintamente a qualsiasi imposta. Il Consiglio UE, nell’autorizzazione del 18 novembre, descrive una liberalizzazione progressiva, con il 96% dei dazi indonesiani destinato a scomparire entro cinque anni.

La scheda della Commissione sui contenuti del CEPA distingue i settori: per macchinari e apparecchiature elettriche prevede l’esenzione in prevalenza all’entrata in vigore, con le restanti eliminazioni dopo cinque anni; per i farmaceutici indica prevalentemente l’avvio e, per le voci residue, tre anni. L’esatta decorrenza del beneficio va quindi verificata sul prodotto, senza trasferire a tutti la scadenza più favorevole.

Contano anche le regole di origine. Le preferenze sono riservate ai prodotti che soddisfano i requisiti di lavorazione nell’UE o in Indonesia, con documentazione basata sull’autocertificazione delle imprese. Spedire una merce attraverso uno dei due territori, da solo, non basta a trasformarla in un prodotto ammesso al trattamento preferenziale.

Gli scambi crescono, ma il saldo europeo peggiora

I dati del Consiglio sugli scambi UE–Indonesia, basati su Eurostat, indicano per il 2025 esportazioni europee di beni per 10,2 miliardi di euro e importazioni per 18,7 miliardi. Il totale è 28,9 miliardi, contro i 27,3 miliardi del 2024 riportati nella scheda della Commissione: l’aumento calcolato sui valori arrotondati è circa il 5,9%.

La scomposizione aggiunge un’informazione che il totale nasconde. Le esportazioni salgono da 9,8 a 10,2 miliardi, circa il 4,1%; le importazioni passano da 17,5 a 18,7 miliardi, circa il 6,9%. Sottraendo le importazioni dalle esportazioni, il saldo dei beni dell’UE passa da −7,7 a −8,5 miliardi: il disavanzo si amplia di 0,8 miliardi. Sono elaborazioni redazionali su dati nominali, non misure dei volumi fisici.

Fonti: Commissione europea (2024) e Consiglio UE su dati Eurostat (2025). Elaborazione TradingCenter sui valori nominali arrotondati; servizi esclusi. Clic per ingrandire.

Questo confronto descrive la situazione precedente all’applicazione dell’accordo e non ne misura l’efficacia. Inoltre, riguarda tutta l’Unione: attribuire il deficit all’Italia o a una singola impresa sarebbe scorretto. I servizi restano fuori dal calcolo, perché l’ultimo dato riportato dal Consiglio è riferito al 2024; sommarlo ai beni del 2025 produrrebbe un totale con periodi diversi.

Che cosa serve alle imprese per misurare il beneficio

Per un’impresa italiana che esporta in Indonesia, il passaggio utile è collegare il codice doganale della propria merce alla riduzione prevista, verificare l’origine e confrontare il costo complessivo della consegna. Il risparmio sul dazio può tradursi in un margine maggiore, in un prezzo più competitivo o in una combinazione dei due. La scelta dipenderà dai contratti e dalla concorrenza; il comunicato non consente di quantificarla per una singola azienda.

Il prossimo elemento da seguire è il completamento delle procedure europee e indonesiane. La Commissione richiama il consenso del Parlamento europeo e le procedure di ratifica in Indonesia prima dell’applicazione provvisoria, indicata come probabile all’inizio del 2027. Una data operativa confermata e i calendari per prodotto permetteranno di passare dal beneficio stimato al costo effettivo delle spedizioni.