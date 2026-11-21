La difesa UE riceverebbe finanziamenti superiori del 232% a quelli del bilancio 2021–2027 nella proposta presentata da António Costa il 21 novembre. Il presidente del Consiglio europeo indica anche un aumento del 120% per la competitività. Sono variazioni del prossimo quadro pluriennale rispetto a quello attuale, illustrate mentre prosegue il negoziato tra gli Stati membri.

Per imprese industriali, ricercatori e investitori, la notizia segnala una scelta sulle priorità della spesa comune. Le risorse destinate alla difesa sarebbero più che triple rispetto alla base di partenza. Il dato riguarda però finanziamenti proposti: non misura ordini già acquisiti dalle società, ricavi futuri garantiti o l’intera spesa militare dei Paesi europei.

Che cosa significano davvero il +232% e il +120%

Nella dichiarazione ufficiale sul nuovo bilancio, Costa precisa che il confronto è con il ciclo 2021–2027. Specifica inoltre che le cifre sono a prezzi costanti, salvo diversa indicazione. L’aumento annunciato per difesa e competitività va quindi letto su quella base, senza trasformarlo in una variazione nominale annuale.

Un calcolo su indice rende il confronto più intuitivo. Ponendo pari a 100 il finanziamento iniziale di ciascuna voce, la difesa passerebbe a 332 e la competitività a 220. Il +232% significa aggiungere 232 alla base 100: il nuovo livello è 3,32 volte quello iniziale, non 2,32 volte. Per la competitività il livello sarebbe 2,20 volte la base.

Le due basi 100 servono a confrontare i ritmi di crescita, ma non rappresentano lo stesso importo in euro. Da queste percentuali, prese isolatamente, non si può concludere che la difesa riceva più denaro della competitività. Per confrontare le dimensioni assolute occorrono le dotazioni di partenza e gli importi finali delle rispettive voci.

Perché gli aumenti convivono con una proposta ridotta

Costa presenta contemporaneamente un progetto complessivo inferiore del 10% a quello iniziale della Commissione, con una riduzione di 204 miliardi di euro a prezzi correnti. Non c’è una contraddizione aritmetica: il taglio confronta due proposte per il prossimo ciclo, mentre il +232% confronta la futura difesa con il bilancio vigente.

Un esempio puramente illustrativo aiuta a distinguere i passaggi. Se una voce vale 100 oggi, viene proposta inizialmente a 400 e poi ridotta a 332, la revisione del progetto è al ribasso ma il livello resta superiore del 232% a quello attuale. Il valore 400 è inventato per spiegare il meccanismo: non descrive la proposta della Commissione per la difesa.

Anche il trattamento dei prezzi richiede attenzione. La riduzione totale di 204 miliardi è dichiarata a prezzi correnti, mentre gli aumenti settoriali sono presentati a prezzi costanti. Per ricostruire somme e differenze bisogna usare una base monetaria omogenea. Il confronto politico sui tagli e quello economico sulla crescita reale rispondono a domande diverse.

Ricerca e formazione accompagnano la svolta industriale

Il quadro illustrato da Costa comprende un aumento del 57% per Horizon Europe e del 25% per Erasmus rispetto al bilancio attuale. Con lo stesso metodo degli indici, i livelli passerebbero rispettivamente da 100 a 157 e da 100 a 125. Sono calcoli di lettura, non nuove stime degli stanziamenti in euro.

La proposta punta inoltre a destinare il 35% della spesa, attraverso i programmi, a clima e ambiente. Questa quota non va sommata meccanicamente agli aumenti delle singole voci: un obiettivo trasversale misura la destinazione di risorse all’interno del bilancio, mentre una variazione percentuale confronta una voce con il suo passato. Confondere i due indicatori produrrebbe un totale privo di significato.

Secondo Costa, il nuovo fondo a sostegno della politica agricola comune e della coesione resterebbe il più grande del bilancio. L’aumento della difesa segnala dunque una diversa intensità della crescita, ma non dimostra da solo che agricoltura e territori perdano il ruolo principale nella distribuzione complessiva.

Che cosa osservare prima di tradurre i fondi in ricavi

Per la filiera industriale saranno decisivi i programmi ammissibili, la distribuzione delle risorse e i tempi dei bandi. Un’impresa può beneficiare di un progetto soltanto quando partecipa alle attività finanziate e ne rispetta le condizioni. L’annuncio generale non identifica beneficiari né attribuisce quote alle società quotate.

Il precedente sui fondi italiani contro le minacce ibride illustrati da Crosetto riguardava un diverso perimetro nazionale. Quegli importi non possono essere sommati automaticamente alla proposta europea: prima occorre verificare programmi, fonti di finanziamento ed eventuali sovrapposizioni.

Il prossimo controllo riguarda quindi l’accordo sul bilancio e la sua traduzione nei singoli programmi. Per gli investitori, il confronto utile sarà tra dotazioni approvate, contratti assegnati e capacità produttiva disponibile. Il +232% chiarisce l’ambizione finanziaria della proposta; i documenti attuativi diranno come e quando potrà diventare lavoro per le imprese.