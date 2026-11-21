Il bilancio UE proposto da António Costa il 21 novembre prevede 204 miliardi di euro in meno rispetto al progetto iniziale della Commissione e nuove entrate legate anche ai servizi digitali delle grandi imprese. Il presidente del Consiglio europeo presenta la revisione come una base per il negoziato sul prossimo quadro finanziario pluriennale: l’accordo tra i governi resta da raggiungere.

La questione centrale è chi finanzierà le priorità comuni. Costa cerca di contenere il peso dei versamenti nazionali combinando una proposta di spesa più bassa con un insieme di risorse proprie. Per le imprese digitali si apre quindi un confronto sulla fiscalità europea; per i bilanci degli Stati conta quanto dovrà arrivare dalle rispettive economie.

Il taglio di 204 miliardi ha un confronto preciso

Nella presentazione ufficiale della proposta, Costa indica una riduzione del 10% rispetto al piano originario della Commissione, presentato nel luglio 2025. I 204 miliardi sono espressi a prezzi correnti. Il dato descrive la distanza fra due proposte per il nuovo ciclo, non una sottrazione automatica di risorse al bilancio oggi in vigore.

Questa distinzione evita un equivoco concreto: una revisione al ribasso durante il negoziato può convivere con aumenti rispetto alla programmazione precedente. Per valutare il contributo richiesto a un Paese, inoltre, il totale della spesa europea va letto insieme alle fonti che lo finanziano. La riduzione del progetto e il nuovo sistema delle entrate sono due parti dello stesso tentativo di accordo.

Cinque flussi di entrata, con il digitale nel pacchetto

La proposta elenca cinque canali: ricavi dei servizi digitali delle grandi società, meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, rifiuti elettronici non riciclati, prodotti del tabacco e sistema di scambio delle quote di emissione. Costa prevede un’introduzione graduale delle risorse legate a ETS e tabacco, per contenere l’impatto sui Paesi maggiormente interessati.

Il punto da separare è la provenienza economica delle risorse dalla loro distribuzione tra bilanci pubblici. Una voce collegata a un settore non permette, da sola, di calcolare l’onere finale di ogni impresa o consumatore. Servono regole operative, base di calcolo e calendario. La dichiarazione illustra l’architettura del finanziamento e non consente di attribuire a singole società un costo certo.

Per chi segue le grandi piattaforme, il passaggio utile sarà verificare quali attività rientreranno nel perimetro definitivo e come verranno trattati i ricavi interessati. Da questa proposta non discende un aumento già osservato dei prezzi dei servizi, né una riduzione quantificabile degli utili. Gli effetti dipenderanno dalle condizioni approvate e dalle scelte commerciali delle imprese.

I 60 miliardi annui non sono il gettito della sola tassa digitale

Costa afferma che i flussi proposti, combinati con quelli esistenti, possono generare circa 60 miliardi di euro di entrate ogni anno. La cifra riguarda dunque un insieme più ampio. Presentarla come il ricavo della sola componente digitale, oppure come interamente aggiuntiva rispetto a oggi, cambierebbe il significato della dichiarazione.

Anche il periodo va rispettato: 60 miliardi annui e 204 miliardi di riduzione della proposta pluriennale misurano grandezze diverse. Sottrarre direttamente un numero dall’altro non produce il fabbisogno residuo. Per costruire quel conto occorrerebbero importi riferiti allo stesso arco temporale, allo stesso livello dei prezzi e al calendario effettivo delle entrate.

Contributi nazionali dallo 0,80% allo 0,82% del reddito

Il presidente indica un aumento medio dei contributi nazionali dallo 0,80% allo 0,82% del reddito nazionale lordo. La differenza è di 0,02 punti percentuali: rapportata al valore iniziale, equivale a un incremento del 2,5% del rapporto contributi/reddito. È un calcolo redazionale sui due valori comunicati, non la previsione dell’aumento in euro del versamento italiano.

L’importo effettivo dipende anche dall’evoluzione del reddito e dalla ripartizione tra Paesi. Il reddito nazionale lordo, inoltre, è il riferimento citato da Costa e non va sostituito con il PIL. Come mostra il precedente sulle previsioni europee per crescita e conti della Germania, percentuali riferite a indicatori e periodi diversi rispondono a domande differenti.

Il prossimo elemento decisivo sarà il testo concordato dai governi: dimensione della spesa, composizione delle entrate e tempi di introduzione devono trovare un equilibrio comune. Costa lascia inoltre aperto il lavoro su risorse legate alle criptoattività e sulle future aste dello spettro radio. Sono ulteriori piste di lavoro, da distinguere dai cinque flussi presentati nel pacchetto.