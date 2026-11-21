In Italia il recupero del potere d’acquisto dei salari potrebbe ripartire soltanto nel 2028, secondo le previsioni pubblicate dalla Commissione europea il 17 novembre. L’inflazione armonizzata è stimata al 3,1% nel 2027, dopo il 3,4% del 2026, e all’1,8% nel 2028. La distanza tra prezzi e retribuzioni aiuta a capire perché un aumento nominale dello stipendio possa lasciare una famiglia con meno capacità di spesa.

Il punto decisivo riguarda il significato di recupero. Tornare a guadagnare potere d’acquisto in un anno è diverso dal ritrovare integralmente quello perduto negli anni precedenti. Per valutare la condizione dei lavoratori occorre confrontare livelli e variazioni, mantenendo separati salari contrattuali, retribuzioni effettive e reddito netto.

Che cosa prevede la Commissione europea

La scheda ufficiale della Commissione sull’Italia descrive salari cresciuti meno dell’inflazione nel 2026. Il successivo recupero dipenderebbe anche dall’incorporazione dei rincari passati nei rinnovi contrattuali. Per il 2027 Bruxelles prevede consumi ancora limitati dall’energia; nel 2028 il miglioramento del potere d’acquisto favorirebbe una ripresa graduale della spesa.

È uno scenario macroeconomico, non una promessa di aumento per ogni dipendente. La domanda pertinente è quindi quali redditi cresceranno, quando e rispetto a quale paniere di prezzi. Lo stesso andamento medio può comprendere lavoratori con rinnovi già applicati e altri ancora in attesa.

I contratti Istat mostrano il ritardo

Il rapporto Istat «Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali», relativo a luglio-settembre 2026, registra a settembre un aumento annuo del 2,5% delle retribuzioni orarie contrattuali. Nei primi nove mesi la crescita è anch’essa del 2,5%. Circa 2,5 milioni di dipendenti hanno un contratto in attesa di rinnovo, con un’attesa media di 20,8 mesi tra gli interessati.

Le proiezioni basate sugli accordi in vigore indicano +2,6% nel semestre ottobre 2026-marzo 2027. È una dinamica già definita dai contratti: non rappresenta una previsione completa dei salari per tutto il 2027. Confrontarla direttamente con l’inflazione media annuale del 3,1% produrrebbe un calcolo tra periodi differenti.

L’indice contrattuale esclude, tra l’altro, straordinari, contrattazione integrativa e arretrati dall’indicatore mensile. La retribuzione effettivamente ricevuta può dunque avere un andamento diverso. Per il bilancio familiare contano anche ore lavorate, continuità dell’impiego, imposte e trasferimenti.

Come un aumento può lasciare meno potere d’acquisto

Un esempio ipotetico permette di isolare il meccanismo, senza attribuirlo alla busta paga media italiana. Supponiamo un reddito disponibile di 2.000 euro mensili che cresca del 2%, arrivando a 2.040 euro, e prezzi del paniere familiare più alti del 3,1% nello stesso periodo.

Per acquistare il paniere che prima costava 2.000 euro servirebbero 2.062 euro. Il reddito aggiuntivo di 40 euro lascerebbe quindi un divario di 22 euro rispetto alla spesa necessaria. Espressa ai prezzi iniziali, la nuova disponibilità sarebbe pari a circa 1.978,66 euro: il calcolo è 2.040 diviso 1,031.

La perdita reale è circa l’1,07%, ricavata da 1,02 diviso 1,031, meno uno. Sottrarre semplicemente i due tassi offre un’approssimazione; il rapporto restituisce il confronto corretto. I numeri dell’esempio illustrano una relazione matematica e non anticipano il salario o le spese di uno specifico lavoratore.

Perché il 2028 non cancella automaticamente il passato

Immaginiamo, sempre a fini illustrativi, un potere d’acquisto iniziale pari a 100 che perda il 5%, scendendo a 95. Un successivo aumento reale del 2% lo porterebbe a 96,9. La situazione starebbe migliorando, ma resterebbe sotto il punto di partenza.

Per risalire da 95 a 100 occorre un incremento di circa il 5,26%. Questa asimmetria spiega perché la data di ripresa dei salari reali non coincide necessariamente con quella del pieno recupero. Inoltre, le rinunce effettuate durante gli anni di reddito insufficiente non vengono compensate automaticamente dal successivo aumento mensile.

Il legame con consumi e crescita italiana

Nel nostro approfondimento sulle stime UE per l’Italia nel 2027 il tema dei redditi era inserito nel quadro generale di crescita e conti pubblici. Qui il passaggio specifico è la trasmissione alla domanda: una famiglia che destina più risorse alle spese essenziali può rinviare acquisti discrezionali anche se continua a lavorare.

Le imprese devono quindi distinguere ricavi sostenuti da prezzi più alti e vendite sostenute da maggiori quantità. Dal lato delle famiglie, una minore inflazione facilita il riequilibrio, ma non equivale a un ritorno dei listini ai livelli precedenti.

I dati da seguire

Per verificare lo scenario serviranno i prossimi rinnovi, le retribuzioni effettive e l’evoluzione dei prezzi al consumo. Istat indica il 28 gennaio 2027 come successiva diffusione del rapporto contrattuale. Il confronto dovrà utilizzare periodi omogenei e distinguere aumenti permanenti da componenti occasionali.

La domanda finale resta quanto reddito aggiuntivo si trasformerà in beni e servizi acquistabili. È questa misura, insieme alla distribuzione dei miglioramenti tra lavoratori, a dire se la ripresa salariale sarà percepita anche fuori dalle statistiche aggregate.