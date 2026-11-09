L’oro sale a 4.106,30 USD l’oncia nella quotazione spot denaro di Kitco delle 12:33 italiane del 9 novembre, con un progresso giornaliero di 36,20 USD, pari allo 0,89%. Il prezzo lettera è 4.108,30 USD. È questa la rilevazione alla base delle cifre arrotondate nel titolo, mentre il mercato si avvicina al nuovo dato americano sui prezzi al consumo.

Il rialzo resta sotto il massimo della giornata

L’intervallo indicato dal fornitore va da 4.053,40 a 4.135,10 USD. La distanza fra minimo e massimo è quindi di 81,70 USD; il prezzo osservato si trova 28,80 USD sotto il massimo, circa lo 0,70%. Sono calcoli redazionali sulla stessa fotografia di mercato: mostrano che un saldo positivo può convivere con un arretramento dai livelli più alti della seduta.

La quotazione riguarda il metallo a pronti. Un future ha una scadenza e può presentare un prezzo diverso; per misurare un movimento occorre confrontare lo stesso strumento e la stessa base temporale. L’escursione giornaliera, inoltre, descrive la volatilità già registrata e non indica quale estremo verrà raggiunto di nuovo.

Domani il CPI di ottobre, venerdì i prezzi alla produzione

Il calendario ufficiale del Bureau of Labor Statistics fissa la pubblicazione del CPI di ottobre al 10 novembre, alle 8:30 di New York: le 14:30 in Italia. Il rapporto sui prezzi alla produzione dello stesso mese è previsto il 13 novembre alla medesima ora. Sono appuntamenti futuri; i risultati non sono ancora disponibili nella rilevazione utilizzata per questo articolo.

Per leggere il CPI conviene distinguere la variazione mensile da quella annuale e l’indice complessivo dalla misura che esclude alimentari ed energia. Il BLS pubblica entrambe: la seconda permette di osservare il movimento dei prezzi al di fuori di due componenti particolarmente variabili. Un rallentamento dell’indice generale concentrato nell’energia avrebbe un significato diverso da una moderazione diffusa anche negli altri beni e servizi.

Il petrolio agisce attraverso inflazione e aspettative sui tassi

Il legame fra greggio e oro passa da più canali. Energia meno cara può attenuare le pressioni sui costi e modificare le attese d’inflazione; se gli operatori rivedono anche il percorso dei tassi, cambia il rendimento atteso delle alternative al metallo. La reazione finale dipende da come si combinano questi passaggi, non dal solo segno del petrolio.

C’è anche una distinzione di calendario: il rapporto in arrivo descrive ottobre, mentre gli scambi di oggi possono incidere sulle aspettative per i mesi successivi. Un calo del greggio del 9 novembre non può riscrivere i prezzi già rilevati nel mese precedente. Questo evita di attribuire a una notizia della mattina un effetto immediato su un consuntivo già formato.

Il precedente approfondimento sul rapporto fra oro, petrolio e attese sui tassi descriveva la seduta del 3 novembre. Il prezzo e il calendario considerati qui sono nuovi; i meccanismi economici restano una chiave di lettura, senza provare quale fattore abbia determinato ogni acquisto di oggi.

Dollaro e rendimenti aiutano a interpretare la risposta al dato

Dopo la pubblicazione, il confronto utile sarà fra sorpresa statistica, dollaro, rendimenti e tenuta dell’oro. Se un dato più moderato delle attese fosse accompagnato da rendimenti reali in discesa e da un dollaro più debole, il quadro sarebbe compatibile con un sostegno al metallo. Se invece la componente sottostante risultasse persistente e i rendimenti salissero, il rialzo potrebbe incontrare maggiore resistenza. Sono scenari, non previsioni già confermate.

La prima oscillazione può essere seguita da un movimento opposto quando vengono letti i dettagli del rapporto. Per questo conta verificare se la direzione si mantiene e se le diverse variabili raccontano una storia coerente. Il +0,89% della rilevazione odierna misura un progresso del prezzo: la sua continuità richiede nuovi dati e nuove contrattazioni.