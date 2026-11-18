TJX Companies, il gruppo di TJ Maxx, Marshalls e HomeGoods quotato al NYSE con il simbolo TJX, ha pubblicato il 18 novembre alle 13:30 italiane i risultati del terzo trimestre fiscale 2027, concluso il 31 ottobre. Le vendite raggiungono 15,952 miliardi di dollari, contro 15,117 miliardi un anno prima, mentre le vendite comparabili crescono del 4%, oltre il 2–3% previsto dalla società ad agosto.

Nel premercato il titolo viene scambiato a 136,02 dollari nella rilevazione Yahoo Finance delle 14:10:08 italiane: circa il 4,8% sopra i 129,85 dollari della chiusura precedente. È una quotazione fuori dall’orario ordinario, che comincerà alle 15:30 italiane, e può cambiare prima dell’apertura.

Perché la crescita delle vendite va letta insieme ai margini

Il risultato conferma la tenuta della domanda per l’offerta a prezzi scontati del gruppo. Per gli azionisti, però, il dettaglio più significativo è la differenza fra redditività contabile e redditività rettificata. Il margine prima delle imposte sale al 13%, dal 12,7% dell’anno precedente; escludendo l’effetto netto dei rimborsi sui dazi scende invece al 12,5%, due decimi di punto sotto il confronto annuo.

I due indicatori rispondono a domande diverse. Il primo misura il risultato complessivamente registrato; il secondo aiuta a isolare l’andamento del trimestre senza quel beneficio. TJX ha superato il proprio piano anche sul margine rettificato, atteso fra il 12,3% e il 12,4%: andare meglio delle previsioni e avere una redditività inferiore all’anno precedente possono quindi verificarsi contemporaneamente.

I numeri dei conti e il contributo dei rimborsi

Nel comunicato ufficiale con tabelle e riconciliazioni, i ricavi aumentano di 835 milioni di dollari, pari a circa il 5,5% calcolato sui valori pubblicati e arrotondato dalla società al 6%. L’utile netto passa da 1,442 a 1,543 miliardi. L’utile diluito per azione sale da 1,28 a 1,39 dollari; il dato rettificato è invece di 1,34 dollari, circa il 5% in più su base annua.

Nel trimestre TJX ha ricevuto 132 milioni di rimborsi relativi ai dazi IEEPA e contabilizzato 55 milioni di costi aggiuntivi per compensi incentivanti di fine anno e bonus discrezionali. Il beneficio netto prima delle imposte è dunque di 77 milioni: 132 meno 55. Sul risultato per azione, dopo gli effetti fiscali e il numero di azioni, il vantaggio indicato è di cinque centesimi.

Il margine lordo rettificato scende al 32,1%, dal 32,6% dell’anno precedente. La società attribuisce il calo ai maggiori costi di trasporto e carburante. La riduzione dell’incidenza delle spese generali e amministrative rettificate compensa parte della pressione. Per capire la qualità della crescita serve quindi seguire sia quanto TJX vende sia quanto trattiene dopo avere acquistato e movimentato la merce.

Marmaxx migliora, ma il gruppo cresce a velocità diverse

Le vendite comparabili di Marmaxx, che comprende TJ Maxx, Marshalls e Sierra negli Stati Uniti, aumentano del 2%, dopo il +1% del secondo trimestre e a confronto con il +6% registrato un anno prima. HomeGoods cresce del 5%, il Canada del 6% e la divisione internazionale dell’8%. Questi tassi confrontano attività comparabili e vanno distinti dalla crescita del fatturato totale, che risente anche dell’espansione della rete.

Marmaxx produce 9,329 miliardi dei 15,952 miliardi di ricavi trimestrali: circa il 58,5%, secondo il rapporto fra i dati ufficiali. Il miglioramento di questa divisione conta quindi molto anche quando altri mercati corrono più rapidamente. Il gruppo chiude il trimestre con 5.349 negozi, 64 in più rispetto alla fine del trimestre precedente.

La questione richiama il rapporto fra prezzi, domanda e redditività esaminato nella nostra anteprima dei conti Walmart. I modelli commerciali restano diversi: per TJX, disponibilità di merce da acquistare a condizioni favorevoli e rotazione dell’assortimento sono elementi centrali della proposta commerciale.

La guidance restringe l’intervallo, senza alzare tutti gli obiettivi

Per l’intero esercizio fiscale 2027 TJX porta la crescita attesa delle vendite comparabili al 4%, estremo superiore della precedente fascia del 3–4%. L’utile rettificato per azione è ora previsto fra 5,17 e 5,20 dollari, rispetto a 5,15–5,20: migliora il limite inferiore di due centesimi, mentre quello superiore resta invariato. Il margine ante imposte rettificato previsto rimane al 12–12,1%.

Per il quarto trimestre la società attende vendite comparabili in aumento del 2–3% e un utile rettificato per azione di 1,42–1,45 dollari. Non prevede ulteriori rimborsi sui dazi, ma include nuovi accantonamenti per compensi collegati a quelli già ricevuti. L’utile contabile atteso, 1,39–1,42 dollari, è perciò inferiore al dato rettificato: il segno dell’aggiustamento si inverte rispetto al trimestre appena concluso.

Cassa, riacquisti e cosa ascoltare nella call

TJX ha generato circa 1,7 miliardi di flusso di cassa operativo nel trimestre, chiudendo con 4,6 miliardi di disponibilità liquide. Ha inoltre rimborsato un’obbligazione da un miliardo e restituito circa 1,5 miliardi agli azionisti attraverso riacquisti e dividendi. Per l’anno indica buyback per circa tre miliardi, contro la precedente fascia di 2,75–3 miliardi.

La conferenza sui risultati è prevista oggi alle 17 italiane. Ernie Herrman si aspetta un’accelerazione delle vendite durante le festività, dopo un clima insolitamente caldo che, secondo il management, ha frenato alcune categorie negli Stati Uniti e in Canada. I chiarimenti più utili riguarderanno il recupero di Marmaxx, i costi logistici e la capacità di mantenere margini soddisfacenti nel trimestre natalizio senza nuovi rimborsi attesi.