Per chi segue le azioni Walmart, l’appuntamento con i conti del terzo trimestre fiscale 2027 è giovedì 19 novembre alle 13 italiane. Un’ora dopo, l’amministratore delegato John Furner e il direttore finanziario John David Rainey discuteranno i risultati con gli investitori. L’annuncio del 12 novembre ha confermato data e orari. I numeri con cui confrontare i risultati vengono dalle previsioni di agosto: vendite nette in crescita dal 3% al 3,75% e utile operativo in aumento dal 2% al 4%, in entrambi i casi a cambi costanti.

Che cosa valgono in dollari le percentuali di Walmart

Nelle tabelle diffuse insieme ai conti del secondo trimestre, Walmart indica la base del confronto. Nel corrispondente trimestre dell’anno precedente, le vendite nette erano pari a 177,8 miliardi di dollari. Applicando gli estremi della previsione a quella base, l’aumento equivale a circa 5,33–6,67 miliardi. In altri termini, ogni punto percentuale di crescita vale quasi 1,78 miliardi di vendite aggiuntive. Sono equivalenti a cambi costanti: la conversione in dollari delle vendite internazionali può portare il totale pubblicato fuori da quella fascia.

Per l’utile operativo il riferimento indicato dalla società è invece un dato rettificato di 7,3 miliardi di dollari. Una crescita dal 2% al 4% corrisponde, sulla base arrotondata, a circa 146–292 milioni di utile operativo aggiuntivo. Sono le due grandezze da affiancare il 19 novembre. Il denaro che passa in cassa alla vendita di un carrello comprende anche quello che servirà a pagare la merce, chi la movimenta e chi la consegna. Al gruppo rimane una frazione del totale.

Perché i prezzi bassi si leggono anche nei margini

Nel secondo trimestre Walmart ha ricevuto circa 2,9 miliardi di dollari di rimborsi sui dazi. La società li ha contabilizzati a riduzione del costo delle merci e ha indicato che nella seconda metà dell’esercizio avrebbe dato priorità anche agli investimenti sui prezzi e all’esperienza dei clienti. Il beneficio contabile e il vantaggio per chi fa la spesa possono quindi manifestarsi in trimestri differenti. Un rimborso registrato in estate può finanziare un prezzo più competitivo in autunno, quando la vendita genera meno margine per singolo prodotto.

La prova più interessante viene dalle due estremità delle previsioni. Se le vendite crescessero del 3,75% e l’utile operativo del 2%, la quota di profitto per dollaro di vendite diminuirebbe. Se invece le vendite salissero del 3% e il profitto del 4%, quella quota aumenterebbe. Entrambi gli scenari rientrano nelle fasce indicate da Walmart. Sapere che il gruppo ha rispettato le proprie previsioni, dunque, lascerebbe ancora aperta la domanda su quanto gli sia costato difendere i prezzi. Anche il peso della pubblicità e i costi di distribuzione possono influenzare la risposta.

Come distinguere più clienti da una spesa media più alta

Nel secondo trimestre, per i punti vendita comparabili di Walmart negli Stati Uniti, al netto dei carburanti, le transazioni erano cresciute dell’1,5% e lo scontrino medio dell’1,1%. Le vendite comparabili erano salite del 2,6%. È un confronto più utile del solo fatturato per capire cosa porta le persone nei negozi: una promozione può aumentare la frequenza degli acquisti pur lasciando quasi invariata la spesa per visita. Questi indicatori descrivono il segmento statunitense e andranno tenuti distinti dalle vendite consolidate internazionali.

Infine c’è il risultato per gli azionisti. Ad agosto Walmart indicava un utile rettificato per azione compreso tra 0,62 e 0,64 dollari, contro gli 0,62 dell’anno precedente. L’estremo inferiore implica stabilità anche con vendite in crescita. Nella conferenza delle 14 italiane, il chiarimento più utile sarà quindi quanto del divario tra vendite e utili dipenda dagli sconti scelti dal gruppo e quanto dai costi che sostiene per servire il cliente. È questo dettaglio che consente di leggere la politica dei prezzi oltre la cifra di fatturato.