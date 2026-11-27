La commissione zero non garantisce che un familiare all’estero riceva più denaro. Con un budget complessivo di 500 euro, un servizio privo di costo esplicito può risultare meno conveniente di uno che trattiene 5 euro ma applica un cambio migliore. Il confronto utile riguarda il netto nella valuta di destinazione, mantenendo uguale quanto esce dal tuo conto.

In un esempio interamente ipotetico, il servizio A converte 500 euro a 1,05 dollari per euro e consegna 525 dollari. Il servizio B trattiene 5 euro dal medesimo budget e converte i restanti 495 a 1,08, consegnando 534,60 dollari: 9,60 in più. Assumiamo assenza di altre trattenute, tempi e modalità equivalenti. Non sono quotazioni attuali o offerte di operatori reali.

Che cosa significa davvero inviare 500 euro

Prima del confronto bisogna decidere se 500 euro indicano il budget totale oppure il capitale da trasferire al quale aggiungere i costi. Nel primo caso, usato qui, la commissione di B riduce l’importo convertito a 495 euro. Nel secondo, inviare 500 più 5 di costo richiederebbe un esborso di 505: confrontarlo con i 500 di A favorirebbe artificialmente il servizio più costoso all’origine.

La differenza di 9,60 dollari deriva da 534,60 meno 525. Rapportata ai 525 ricevuti con A, equivale a circa l’1,83% in più per il beneficiario. Non è una percentuale di rendimento: si tratta di denaro conservato grazie a condizioni diverse su un trasferimento, senza investimento e senza interesse maturato.

La commissione massima che il cambio migliore può compensare

Il confronto può essere letto anche al contrario. Con cambio B fermo a 1,08 e obiettivo di ricevere almeno i 525 dollari di A, l’importo da convertire deve essere almeno 525 diviso 1,08, cioè circa 486,11 euro. Su un budget di 500, la commissione massima compatibile con il pareggio è quindi circa 13,89 euro.

Se B trattenesse 10 euro, il netto sarebbe 490 per 1,08, cioè 529,20 dollari: ancora superiore a quello di A. Con 15 euro di costo diventerebbe invece 485 per 1,08, cioè 523,80: inferiore. La soglia non è una tariffa accettabile in assoluto; misura soltanto l’equivalenza fra queste due offerte simulate, nelle condizioni dichiarate.

Anche chi riceve può sostenere un costo

Il calcolatore delle rimesse della Banca d’Italia considera cambio applicato, commissioni di invio e commissioni di ricezione. Consente inoltre di confrontare il cambio offerto con un riferimento di mercato per stimare il margine implicito. È uno strumento educativo, non un servizio per effettuare il trasferimento.

Aggiungiamo una trattenuta ipotetica di 12 dollari a carico del destinatario soltanto per B. Il suo netto scende da 534,60 a 522,60 dollari e diventa inferiore di 2,40 rispetto ad A. Un preventivo che si ferma alla somma inviata può quindi dare un ordine di convenienza diverso da quello ottenuto considerando il denaro effettivamente disponibile alla fine.

Un confronto valido ha la stessa destinazione e lo stesso momento

La Banca d’Italia suggerisce di confrontare le offerte nello stesso giorno e verificare l’autorizzazione dell’intermediario. Nell’applicare il metodo, annota anche l’ora del preventivo e la sua validità: un prezzo non più disponibile non è un’alternativa concreta. Il costo zero indicato in una promozione non consente da solo di dedurre quale cambio sarà applicato a una successiva operazione.

Resta poi da valutare il servizio comprato. Un accredito su conto e una consegna di contanti possono avere utilità diversa per una persona priva di accesso bancario. Un invio più lento può essere inadatto a una scadenza imminente. Non conviene trasformare il maggiore netto in un giudizio automatico sul servizio senza considerare queste differenze.

Prima di confermare, raccogli in un unico prospetto esborso totale, importo convertito, cambio, costi a destinazione, netto atteso e tempi. Se manca una voce decisiva, chiedi un chiarimento al prestatore. L’etichetta gratuita descrive al massimo una parte del prezzo; il risultato economico per la famiglia si vede dove il trasferimento termina.