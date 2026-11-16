Solana è passata da 72 a 70,37 dollari fra le 15:56 e le 16:11 italiane di lunedì 16 novembre sul mercato SOL-USD di Coinbase Exchange. Il calo del 2,26% in un quarto d’ora ha cancellato il rialzo dei 45 minuti precedenti. Alle 15:11 il token scambiava infatti a 70,84 dollari. Per chi aveva osservato il mercato un’ora prima, la perdita alle 16:11 era dello 0,66%. Nell’ultimo minuto completo verificato prima della pubblicazione, quello delle 16:24, il prezzo finale era 70,13 dollari.

Il passaggio dai 72 dollari cambia la lettura dell’ora

Il prezzo iniziale modifica la risposta a una domanda concreta: quanto valore ha perso chi deteneva SOL? Da 70,84 a 72 dollari il rialzo era stato dell’1,64%. È da questo livello più alto che va calcolato il successivo calo del 2,26%. Sommare semplicemente le due percentuali produce un risultato impreciso, perché la prima si applica al prezzo di partenza e la seconda a una base già aumentata. Il confronto diretto fra 70,84 e 70,37 dollari restituisce invece la variazione dell’intera ora.

Con cento token il conto si può fare senza ricorrere alle percentuali. Fra le 15:56 e le 16:11 il loro controvalore in dollari è diminuito di 163,00 dollari. Fra le 15:11 e le 16:11 la stessa quantità ha perso 47,00 dollari. Si tratta della variazione del valore indicativo di una posizione rimasta invariata, prima delle commissioni. Chi avesse comprato o venduto nel corso del minuto avrebbe potuto ottenere prezzi diversi da quelli utilizzati nell’esempio.

Cosa dicono i volumi del quarto d’ora

Nei quindici intervalli successivi al minuto delle 15:56 e fino a quello delle 16:11 compreso, Coinbase ha registrato complessivamente circa 61.204 SOL di scambi. Il prezzo più alto battuto in quegli intervalli è stato 72,12 dollari e il più basso 70,32. Il valore di 72 dollari citato nel titolo è il prezzo finale del minuto delle 15:56. Un massimo intraminuto risponde a una domanda diversa: quale prezzo ha raggiunto almeno una transazione, anche se pochi secondi dopo il mercato ha scambiato altrove?

Secondo la documentazione di Coinbase Exchange, ogni intervallo raggruppa gli scambi della coppia e permette di distinguere apertura, massimo, minimo, chiusura e volume. L’orario identifica l’inizio del minuto. Il volume è espresso nell’attività di base, in questo caso SOL. Ogni transazione eseguita comprende una parte che compra e una che vende. Quel totale, preso da solo, non rivela quanta parte delle vendite sia partita da ordini aggressivi o da liquidazioni.

Quanto si può estendere il dato di Coinbase

Il confronto riguarda soltanto SOL contro dollari su Coinbase Exchange. Un prezzo osservato su una piattaforma che scambia SOL contro una stablecoin può discostarsi per la diversa valuta di quotazione e per gli ordini disponibili. Anche su Coinbase, per vendere cento token in un solo ordine conta quante proposte d’acquisto sono presenti ai diversi prezzi. L’ultima esecuzione informa su un prezzo effettivamente battuto, ma non garantisce che l’intera quantità possa essere scambiata allo stesso livello.

Per inquadrare questi quindici minuti su una scala più lunga, nell’analisi sui volumi giornalieri di Solana rispetto alla media mensile abbiamo confrontato intervalli omogenei. Anche qui la scelta dell’intervallo conta: per stabilire se i 61.204 token rappresentino attività insolitamente intensa servirebbe un confronto con altri quarti d’ora sulla stessa coppia. I dati di oggi consentono già di ricostruire un fatto più circoscritto: in quindici minuti il mercato ha restituito tutto il rialzo accumulato nei tre quarti d’ora precedenti.