Il riscaldamento a 19 gradi è un punto di partenza per contenere i consumi, ma il risparmio effettivo richiede di guardare insieme temperatura, dispersioni dell’abitazione e funzionamento dell’impianto. Il numero sul termostato descrive soltanto una parte del comfort e del conto finale.

Le indicazioni ENEA per l’inverno offrono un metodo utile: regolare il calore, favorirne la diffusione e individuare gli interventi tecnici necessari. Per tradurre il metodo in euro bisogna poi distinguere le voci legate al consumo da quelle che restano dovute anche utilizzando meno energia.

Che cosa dice ENEA e come leggere il possibile risparmio

Nelle linee guida ENEA per l’inverno, pubblicate il 22 ottobre e aggiornate il 2 novembre, il riferimento è 19 gradi. L’ente indica che un grado in meno può ridurre i consumi di combustibile fino al 10%, con un risultato legato alle condizioni dell’edificio e dell’impianto.

La formula “fino al” descrive una possibilità, non un risparmio garantito per ogni casa. Il comfort dipende anche dalla temperatura delle superfici, dall’umidità, dai movimenti dell’aria, dall’abbigliamento e dall’attività delle persone.

Un’abitazione con pareti fredde può risultare poco confortevole anche con aria più calda. Aumentare continuamente la regolazione rischia allora di far crescere i consumi senza risolvere la causa del disagio.

Il 10% di combustibile in meno non è sempre il 10% di bolletta

Consideriamo una spesa annua ipotetica composta da 1.200 euro che variano con i consumi e 200 euro di componenti fisse. Il totale è 1.400 euro. Se la parte variabile diminuisce del 10% a prezzi invariati, il risparmio è di 120 euro.

Il conto scende a 1.280 euro: la riduzione del totale è circa l’8,6%, non il 10%. L’esempio serve soltanto a isolare il meccanismo; una fattura reale presenta componenti e trattamenti fiscali da valutare nel dettaglio.

Se nel frattempo il prezzo unitario aumenta, una parte del beneficio può essere assorbita. Si può consumare meno e pagare comunque di più: per valutare l’efficienza dei comportamenti occorre quindi leggere anche i consumi fisici. Il contesto è spiegato nell’analisi su caro vita e peso delle bollette per le famiglie.

Il controllo intorno ai termosifoni

ENEA invita a lasciare liberi i radiatori, evitando coperture che ostacolano la diffusione del calore, e a limitare le dispersioni notturne tramite persiane o tapparelle. Il ricambio d’aria resta necessario: va gestito con attenzione, evitando lunghe aperture durante il funzionamento del riscaldamento.

Nella pratica conviene osservare dove si trovano mobili, tende e oggetti rispetto al radiatore e al sensore che regola l’impianto. Una lettura poco rappresentativa della temperatura della stanza può portare a una regolazione inefficiente.

Le esigenze di bambini, anziani o persone fragili richiedono attenzione individuale. La ricerca del risparmio deve restare compatibile con il benessere degli occupanti e con una corretta qualità dell’aria.

Quando serve un tecnico

Una stanza che rimane fredda, rumori persistenti o differenze marcate fra ambienti meritano una valutazione dell’impianto. Manutenzione, regolazione e verifica delle dispersioni hanno scopi diversi; è utile descrivere il problema anziché chiedere genericamente di aumentare la potenza.

Gli interventi sulla caldaia e sui suoi dispositivi di sicurezza vanno affidati a personale qualificato. Anche per valutare pompe di calore, isolamento o sistemi di regolazione occorre considerare le caratteristiche dell’edificio e l’uso reale degli spazi.

La convenienza economica di un intervento va calcolata sul costo completo e su risparmi plausibili. Incentivi e condizioni di accesso devono essere verificati separatamente nel momento in cui si decide di procedere.

Come capire se la nuova regolazione funziona

Annotare consumi, giorni di utilizzo e regolazione permette di costruire un confronto più utile del solo importo pagato. Il clima esterno può cambiare molto fra due periodi: una settimana più mite riduce il fabbisogno anche a parità di comportamento.

Per una prima verifica domestica si possono scegliere periodi comparabili, registrare le letture e osservare il comfort nelle diverse stanze. Un risultato anomalo è un motivo per approfondire, non una prova immediata del guasto o del fallimento di una singola misura.

Il beneficio duraturo nasce da una regolazione sostenibile, da una casa che disperde meno calore e da un impianto ben gestito. I 19 gradi sono un riferimento operativo da adattare responsabilmente alle condizioni concrete, mentre il risparmio va misurato sui dati effettivi.