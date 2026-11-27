I prelievi da 20 euro con una commissione fissa di 2 euro costano il 10% del contante ricevuto. Se la stessa tariffa vale per ogni operazione, ridurre il numero dei prelievi può abbassare la spesa a parità di denaro necessario. Non significa però che convenga ritirare somme elevate senza motivo: disponibilità sul conto, sicurezza e abitudini di spesa restano parte della decisione.

In un esempio ipotetico, procurarsi 200 euro con dieci prelievi da 20 comporta 20 euro di commissioni; farlo con due prelievi da 100 ne comporta 4. La differenza è 16 euro, con identico contante ottenuto. Il calcolo assume un costo fisso di 2 euro per ciascuna operazione, nessuna franchigia gratuita e nessun altro onere: non descrive una tariffa comune a tutte le banche.

Il denominatore del 10% va dichiarato

Il rapporto fra commissione e denaro ritirato è 2 diviso 20, cioè il 10%. L’addebito complessivo sul conto sarebbe però di 22 euro. Se rapportassi i 2 euro all’intero addebito, otterresti circa il 9,09%. Entrambe le percentuali sono calcolabili, ma rispondono a domande diverse: nel titolo misuriamo il costo necessario per ottenere venti euro in contanti.

Con un prelievo da 50 euro, lo stesso costo fisso inciderebbe per il 4%; con 100 euro per il 2%; con 200 euro per l’1%. L’importo della commissione non cambia: cambia la quantità sulla quale viene distribuita. Questa distinzione evita di scambiare una riduzione dell’incidenza percentuale per uno sconto concesso dall’istituto.

Perché bisogna confrontare lo stesso fabbisogno

Il confronto fra dieci operazioni da 20 e due da 100 ha senso perché entrambe forniscono 200 euro. Confrontare una commissione su 20 euro con una su 500, senza chiedersi se quei 500 servano davvero, non dimostrerebbe un risparmio nel bilancio familiare. Il denaro ritirato resta tuo, ma viene spostato dal conto al portafoglio: il prelievo non è ancora una spesa per beni o servizi.

Se il modello ipotetico da 200 euro si ripetesse ogni mese, i costi annui sarebbero rispettivamente 240 e 48 euro, con 192 euro di differenza. È una proiezione condizionata a dodici mesi identici, non una stima del risparmio medio degli italiani. Per il tuo caso servono numero effettivo delle operazioni e tariffa applicata a ciascuna.

Carta di debito e carta di credito non sono intercambiabili

La guida della Banca d’Italia alla carta di debito include fra i possibili costi le commissioni sui prelievi, per esempio presso sportelli di altre banche o all’estero. Non stabilisce un prezzo universale di 2 euro. Il documento contrattuale della propria carta è quindi essenziale per capire quando l’operazione sia gratuita e quando venga addebitata.

Nel confronto ufficiale fra carta di debito e carta di credito, Banca d’Italia segnala che per i prelievi con carta di credito sono usuali commissioni percentuali. Il nostro esempio con costo fisso non va trasferito automaticamente a quel servizio. All’estero, inoltre, una valuta diversa può introdurre un costo di cambio separato.

La soglia utile dipende dal contratto

Con una commissione fissa di 2 euro, per mantenerne l’incidenza entro l’1% servirebbe prelevare almeno 200 euro: 2 diviso 0,01. Questa soglia è soltanto matematica. Se il contratto include alcune operazioni gratuite, prevede commissioni diverse secondo l’ATM o usa una percentuale con minimo, bisogna ricostruire il calcolo con quelle regole.

Un metodo pratico è annotare importo, sportello e costo degli ultimi prelievi. Verifica poi se esistono ATM accessibili con condizioni migliori per la tua carta, tenendo conto anche di tempo e spostamenti. Un tragitto aggiuntivo che costa più della commissione evitata non produce un risparmio economico complessivo, anche se la riga dell’estratto conto si riduce.

Infine, controlla che un prelievo più consistente non sottragga dal conto i fondi necessari per addebiti imminenti. Avere più banconote comporta anche un’esposizione maggiore a smarrimento o furto. L’obiettivo è evitare operazioni piccole e costose quando sono superflue, scegliendo una frequenza compatibile con necessità reali e custodia del denaro.