La rottamazione delle cartelle arriva alla scadenza di lunedì 30 novembre 2026 con tre appuntamenti: terza rata della quinquies, quattordicesima della quater e sesta della riammissione alla quater. Per quater e riammessi il pagamento è considerato tempestivo fino al 7 dicembre. Per la quinquies questa tolleranza vale se novembre è l’ultima rata del proprio piano, mentre non si applica alle rate intermedie.

La conseguenza pratica è che due persone con una rata dello stesso importo possono avere termini e rischi diversi. Nella quater basta una rata omessa, insufficiente o pagata oltre il termine utile per perdere i benefici. Nella quinquies rilevano due rate omesse o insufficienti, anche non consecutive, oppure l’ultima rata: prima di aspettare dicembre bisogna quindi identificare il piano e controllare eventuali arretrati.

Le tre rate da riconoscere nella propria comunicazione

Il calendario ufficiale di Agenzia delle entrate-Riscossione riunisce le scadenze delle definizioni agevolate, cioè i percorsi che consentono di chiudere determinati debiti a condizioni ridotte. Il 30 novembre non è una nuova domanda di adesione: è un appuntamento di pagamento per chi ha già un piano interessato dalla scadenza.

Rottamazione-quater: quattordicesima rata del calendario ordinario.

quattordicesima rata del calendario ordinario. Riammissione alla quater: sesta rata dei piani di riammissione.

sesta rata dei piani di riammissione. Rottamazione-quinquies: terza rata, che può essere intermedia oppure conclusiva secondo il numero di rate scelto.

Il documento da mettere accanto al calendario è la “Comunicazione delle somme dovute”, con il relativo modulo di pagamento. Contiene importi e scadenze individuali. Occorre seguire il proprio piano anche in presenza di discipline particolari: la pagina AdeR sulla quater, per esempio, distingue i contribuenti del Decreto Alluvione, per i quali i termini sono stati prorogati di tre mesi. La numerazione ordinaria non va applicata automaticamente a ogni posizione.

Perché il termine utile può arrivare al 7 dicembre

Nel promemoria del 26 novembre, FiscoOggi, rivista dell’Agenzia delle entrate, conferma il 7 dicembre 2026 per quater e riammessi. Il calendario aiuta a capire il passaggio: i cinque giorni dopo il 30 novembre portano al 5 dicembre, sabato, e il termine utile slitta al lunedì successivo. Il 7 dicembre è quindi il limite comprensivo della tolleranza, non una nuova scadenza a cui aggiungere altri cinque giorni.

Esempio 1, quater: ipotizziamo una rata di 600 euro e tutte le precedenti regolarmente pagate. Il versamento integrale il 4 dicembre rientra nel termine utile; lo stesso pagamento l’8 dicembre è oltre il limite. Il fatto che l’8 dicembre sia festivo non estende un termine già fissato al giorno precedente.

Esempio 2, importo insufficiente: se entro il termine utile risultano versati soltanto 580 dei 600 euro dovuti, mancano 20 euro. Aver pagato circa il 96,7% della rata non basta a considerarla saldata. Le istruzioni di pagamento della quater prevedono la perdita dei benefici anche per importi parziali; quanto già corrisposto resta un acconto sul debito dovuto.

Quinquies: la terza rata può essere anche l’ultima

La disciplina AdeR della decadenza dalla quinquies distingue la rata unica, due rate omesse o insufficienti anche non consecutive e l’ultima rata. La tolleranza di cinque giorni riguarda soltanto il pagamento unico e quello finale. Non costituisce una proroga generale delle scadenze intermedie.

Esempio 3, piano lungo: immaginiamo rate da 300 euro, un piano che prosegue nel 2027 e una rata precedente rimasta interamente insoluta. Se anche quella del 30 novembre non viene pagata, gli insoluti diventano due, per 600 euro complessivi: si verifica la condizione di decadenza. L’importo serve a illustrare il caso; la regola riguarda il numero delle rate e la loro integrità, non una soglia minima di debito. Chi ha già un arretrato deve controllare la propria posizione prima della scadenza.

Esempio 4, piano di sole tre rate: supponiamo invece che le prime due siano state saldate e che restino 300 euro il 30 novembre. È la rata conclusiva: FiscoOggi conferma espressamente che, in questo caso, può essere pagata entro il 7 dicembre. Se resta omessa o insufficiente oltre il termine applicabile, si perdono i benefici anche senza una seconda rata insoluta. Tutti gli importi degli esempi sono ipotetici e rappresentano l’intero importo richiesto dal rispettivo modulo, senza ricalcolare interessi o spese del piano.

Se manca liquidità, versare una parte non equivale a usare ContiTu

Per la quinquies, il servizio ufficiale ContiTu consente a chi ha una domanda accolta di selezionare soltanto alcune cartelle o avvisi della comunicazione e ottenere nuovi moduli con importi rimodulati, mantenendo il numero di rate scelto. È una procedura diversa dal ridurre autonomamente la somma di un bollettino.

La scelta ha un costo da comprendere: sui debiti esclusi dalla rimodulazione la definizione non produce effetti e la riscossione riprende. ContiTu non cancella le cartelle lasciate fuori e non rende regolare un pagamento insufficiente del piano mantenuto. Per la quinquies, AdeR precisa inoltre che, in caso di decadenza, i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973: non va data per scontata la possibilità di sostituire il piano perso con una dilazione ordinaria.

Il controllo pratico prima di pagare

Recuperare il modulo corretto evita di confondere rate o definizioni diverse. Il promemoria di FiscoOggi indica che una copia si può ottenere nell’area riservata AdeR oppure richiedere dall’area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento prevista. Sono disponibili i canali pagoPA, i servizi online di AdeR e gli altri canali indicati dall’Agenzia.

Prima di confermare, confrontare misura agevolativa, scadenza, importo e identificativo del modulo. Dopo l’operazione, conservare la ricevuta e verificare che il pagamento risulti eseguito: una disposizione inserita non va confusa con un versamento completato. Gli esempi spiegano le regole generali; per arretrati, versamenti parziali già effettuati o dubbi sull’imputazione delle somme, occorre far verificare la posizione ad AdeR o al proprio professionista.