La RC auto può diventare più cara dopo un incidente con responsabilità, ma in alcuni casi è possibile rimborsare il sinistro per evitare il peggioramento della classe di merito. Se il danno liquidato è di 600 euro, la domanda economica è concreta: conviene versarli adesso oppure sopportare il maggior costo assicurativo negli anni successivi?

La risposta richiede due informazioni che spesso vengono confuse: l’importo definitivo del sinistro e l’effetto del malus sul proprio contratto. I 600 euro sono un esempio, non una soglia stabilita dalla legge né un limite oltre il quale il riscatto smette automaticamente di convenire.

Quali sinistri passano dalla procedura Consap

Secondo la pagina ufficiale sul rimborso del sinistro attraverso Consap, la facoltà riguarda contratti bonus-malus e incidenti rientranti nel risarcimento diretto. Sono ammessi i sinistri tra due veicoli, avvenuti dal 1° febbraio 2007, completamente liquidati e contabilizzati, senza ulteriori partite di danno pendenti.

La procedura non copre indistintamente ogni incidente. Consap elenca, tra le esclusioni, collisioni con più di due veicoli, compagnie non aderenti alla convenzione CARD e polizze con franchigia a tariffa fissa. Per i casi esclusi occorre chiedere alla propria compagnia se esista una diversa possibilità di rimborso. Le condizioni del contratto restano quindi il primo documento da leggere.

Il confronto tra 600 euro oggi e gli aumenti futuri

Consideriamo una simulazione puramente illustrativa. Se il peggioramento della posizione assicurativa producesse maggiori premi di 180 euro, 150 euro, 120 euro e 90 euro nei quattro rinnovi successivi, il totale nominale sarebbe 540 euro. Spendere subito 600 euro per evitarli costerebbe 60 euro in più, prima ancora di considerare il valore della liquidità anticipata.

Con incrementi ipotetici di 240, 210, 180 e 150 euro, invece, la somma salirebbe a 780 euro. Il rimborso da 600 euro offrirebbe in questo scenario un vantaggio nominale di 180 euro. Sono due esercizi di confronto, non previsioni tariffarie: mostrano perché guardare soltanto l’aumento del primo rinnovo può portare alla scelta sbagliata.

I premi futuri dipendono anche dalle tariffe della compagnia, dalle garanzie, dalla storia assicurativa e da eventuali nuovi sinistri. Il mantenimento della classe non congela il prezzo della polizza. Per una valutazione sensata bisogna chiedere all’assicuratore quali effetti attribuisce al sinistro, separandoli dagli aumenti generali e confrontando coperture equivalenti.

Come ottenere l’importo esatto

Consap invita ad attendere almeno 30 giorni dall’incidente prima di inoltrare la richiesta. Le FAQ precisano che il riscatto è facoltativo e che il danno deve essere liquidato definitivamente. La Stanza di compensazione non indica un termine perentorio di pagamento, ma raccomanda di muoversi con adeguato anticipo rispetto alla scadenza della polizza e di verificare i tempi con l’assicuratore.

Per la domanda servono data dell’incidente, targhe dei veicoli, compagnie coinvolte e dati del contraente responsabile. Si può utilizzare il servizio online oppure operare tramite un intermediario delegato. La documentazione richiesta include anche gli elementi necessari a identificare il richiedente e il sinistro: prepararla prima evita richieste incomplete e ritardi.

Ricevuta la comunicazione, il rimborso deve corrispondere esattamente all’importo liquidato indicato da Consap. Dopo il pagamento viene rilasciata un’attestazione, da presentare al proprio assicuratore per ottenere la riclassificazione. Un preventivo del carrozziere o una stima informale del danno non sostituiscono quel conteggio definitivo.

Il controllo conclusivo sul contratto

Prima di decidere è utile annotare tre cifre: importo da rimborsare, maggior costo plausibile dei rinnovi e riserva di denaro disponibile dopo il versamento. Se l’esborso prosciuga il margine per le spese essenziali, anche un vantaggio nominale richiede una valutazione più attenta.

Il riscatto va inoltre distinto dalla franchigia che rimane a carico dell’assicurato: sono meccanismi contrattuali diversi. Ottenere prima il conteggio Consap e poi una spiegazione scritta degli effetti sul contratto permette di decidere con numeri confrontabili, senza scambiare il mantenimento della classe per la promessa di una polizza più economica in ogni caso.