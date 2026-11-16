Petrolio in Cina: a ottobre le imprese industriali rilevate dall’ufficio di statistica hanno estratto 18,45 milioni di tonnellate di greggio, il 2,3% in più rispetto a un anno prima. Nello stesso mese le raffinerie ne hanno lavorati 58,30 milioni di tonnellate, l’8,1% in meno. I due numeri possono sembrare contraddittori solo se si immagina che il petrolio estratto dai pozzi cinesi sia tutto quello che entra negli impianti del Paese. In realtà le raffinerie hanno trattato un volume oltre tre volte superiore all’estrazione nazionale rilevata. Per capire la domanda cinese di greggio, il dato più informativo è proprio quello che misura l’attività degli impianti.

Cosa cambia rispetto a settembre e come si leggono le percentuali

Il bollettino energetico del National Bureau of Statistics, pubblicato lunedì 16 novembre alle 10 di Pechino, le 03:00 in Italia, indica che la crescita annua dell’estrazione è aumentata di un decimo di punto rispetto al tasso di settembre. Per la raffinazione, la contrazione annua è passata dall’8,4% di settembre all’8,1% di ottobre. Sono quindi compatibili due affermazioni: le raffinerie hanno lavorato molto meno greggio di un anno prima, ma la distanza dal corrispondente mese dell’anno precedente si è leggermente ridotta.

Quel miglioramento di tre decimi non significa che a ottobre le lavorazioni siano salite dello 0,3% rispetto a settembre. I mesi di confronto sono diversi e ottobre ha un giorno in più. Un confronto di attività tra i due mesi richiederebbe almeno i volumi medi giornalieri di entrambi. Per ottobre l’ufficio statistico comunica una media di 595 mila tonnellate estratte e di 1,881 milioni di tonnellate lavorate al giorno. La media comprende tutti i giorni di calendario: non corrisponde alla capacità massima giornaliera degli impianti in funzione.

Perché la differenza di quasi 40 milioni di tonnellate non equivale all’import

Sottraendo l’estrazione dalle lavorazioni si ottiene una differenza di 39,85 milioni di tonnellate. Il dato rende visibile la distanza fra le due attività, ma non è la quantità che la Cina ha importato in ottobre. Un carico sbarcato a settembre può essere finito in un serbatoio ed essere entrato in raffineria soltanto a ottobre. All’opposto, parte del greggio arrivato in ottobre può essere rimasta nei depositi oltre fine mese. Per ricostruire il bilancio servono i flussi doganali, le variazioni delle scorte e un perimetro coerente con quello della statistica industriale.

La stessa cautela vale a valle degli impianti. Una tonnellata di greggio lavorata non equivale a una tonnellata di benzina acquistata dagli automobilisti. La raffineria ottiene prodotti diversi, che possono essere venduti sul mercato interno, esportati o immagazzinati. Un calo delle lavorazioni può quindi convivere con vendite di carburanti sostenute da prodotti già in deposito. Il bollettino non indica quale combinazione si sia verificata in ottobre. È la stessa distinzione fra scorte e flussi che abbiamo applicato nell’analisi su greggio, benzina e attività delle raffinerie negli Stati Uniti.

I primi dieci mesi mostrano se ottobre è un’eccezione

Fra gennaio e ottobre l’estrazione è arrivata a 183,04 milioni di tonnellate, in crescita dell’1,1% su base annua. Le lavorazioni sono state 571,90 milioni di tonnellate, in diminuzione del 6,9%. La divergenza di ottobre era dunque già presente sul periodo più lungo. Un’ultima precisazione riguarda le imprese contate: la rilevazione copre le aziende industriali con almeno 20 milioni di yuan di ricavi annui dall’attività principale. Il loro insieme può cambiare e l’istituto calcola i confronti annui su basi omogenee. Per chi segue il prezzo del barile, il segnale verificabile è una minore lavorazione rispetto allo scorso anno; per tradurlo in una previsione sugli ordini cinesi ai produttori esteri bisognerà confrontarlo con importazioni e scorte dello stesso periodo.