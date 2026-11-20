MPS ha comunicato le dimissioni immediate di Corrado Passera, amministratore indipendente e componente del Comitato Nomine, durante il consiglio del 20 novembre 2026. La banca attribuisce la decisione al suo «profondo dissenso» rispetto all’OPAS promossa da Intesa Sanpaolo. Il consigliere ha lasciato la riunione prima che si concludesse il dibattito sul comunicato dell’emittente destinato agli azionisti.

La novità riguarda quindi la governance e la valutazione dell’operazione. Il corrispettivo documentato dall’offerente resta composto da 1,25 euro in contanti e 1,664 nuove azioni Intesa per ogni azione MPS conferita, subordinatamente al perfezionamento dell’offerta. Per chi possiede azioni MPS, la distinzione decisiva è fra il numero dei titoli ricevuti, fissato nei termini dell’operazione, e il loro valore di mercato, che può cambiare.

Perché le dimissioni contano per gli azionisti

Il comunicato ufficiale MPS del 20 novembre conferma sia l’uscita dal consiglio sia la motivazione legata all’offerta. Non contiene, invece, il testo completo della valutazione del consiglio sul corrispettivo. Teleborsa e Radiocor hanno riferito, citando fonti finanziarie, un giudizio di congruità accompagnato da elementi da sottoporre all’attenzione dei soci: questa ricostruzione va distinta dal documento dell’emittente, da leggere integralmente quando disponibile.

Le dimissioni rendono visibile una divergenza interna su una decisione che spetta ai titolari delle azioni. Il dissenso di un consigliere non modifica da solo il prezzo dell’OPAS né determina automaticamente il suo esito. Per valutare l’operazione occorrono le condizioni di efficacia, le motivazioni del consiglio e il confronto fra il valore dell’offerta e le prospettive della banca.

I numeri dell’offerta e il confronto con il rapporto precedente

Intesa ha spiegato nel comunicato del 3 novembre l’aumento del rapporto di cambio da 1,600 a 1,664 azioni. La differenza è di 0,064 titoli per ogni azione MPS, pari al 4% del rapporto precedente. L’adeguamento serve a compensare lo stacco dell’acconto sul dividendo Intesa di 0,22 euro, previsto il 23 novembre con pagamento il 25 novembre. Non va quindi descritto come un nuovo rilancio economico del 4% deciso questa sera.

Il meccanismo conta perché il rapporto iniziale era stato stabilito su azioni Intesa comprensive del diritto al dividendo. La formula resa pubblica dall’offerente impiega il prezzo ufficiale di 5,682 euro del 5 giugno, sottrae la cedola di 0,22 euro e adegua il numero di azioni da consegnare. Il rapporto definitivo indicato è arrotondato alla terza cifra decimale.

Un esempio su 1.000 azioni e la sensibilità al prezzo Intesa

Applicando i termini pubblicati, un pacchetto di 1.000 azioni MPS corrisponde a 1.250 euro in contanti e 1.664 nuove azioni Intesa. È un calcolo redazionale lordo, prima di eventuali oneri e fiscalità, che illustra il concambio senza anticipare il valore effettivo alla consegna.

La formula economica per ogni azione MPS è: 1,25 euro più 1,664 moltiplicato per il prezzo di una nuova azione Intesa. A parità delle altre condizioni, una variazione di 0,10 euro del titolo Intesa modifica il valore teorico del pacchetto di 0,1664 euro per azione MPS, ossia 166,40 euro su 1.000 azioni. Questo è il rischio di mercato incorporato nella componente azionaria, distinto dal rischio che l’operazione non si perfezioni.

Il confronto con la quotazione MPS deve inoltre usare prezzi temporalmente omogenei e tenere conto dello stacco del dividendo Intesa. Confrontare senza correzioni un prezzo comprensivo della cedola con un concambio già adeguato può far apparire un vantaggio diverso da quello economicamente confrontabile. Per questo non attribuiamo alle dimissioni annunciate in serata i movimenti registrati prima della chiusura ordinaria.

Le prossime scadenze e il documento da monitorare

Il calendario ufficiale pubblicato da Intesa il 10 novembre prevede adesioni dalle 08:30 del 24 novembre alle 17:30 del 22 gennaio 2027, salvo proroghe, e pagamento il 29 gennaio. Se ricorreranno i presupposti della riapertura volontaria, la seconda finestra sarà dal 1° al 5 febbraio, con pagamento il 12 febbraio.

Il passaggio informativo immediato resta la pubblicazione del comunicato completo dell’emittente: consentirà di leggere le ragioni della valutazione e gli aspetti richiamati ai soci. La decisione di aderire richiede poi un esame dei documenti dell’offerta e della propria esposizione futura a Intesa. Il fatto nuovo della serata è il dissenso ufficializzato da Passera; la convenienza economica per ciascun azionista dipende anche dalla componente variabile del corrispettivo e dalle condizioni di esecuzione.