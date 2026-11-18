Poste Italiane e Bancomat hanno annunciato il 18 novembre 2026 un accordo per collegare i rispettivi servizi di trasferimento di denaro tra privati. I clienti abilitati potranno scambiarsi somme dalle app che già utilizzano, indicando il numero di telefono del destinatario. Il comunicato, diffuso alle 12:25 italiane, prevede il lancio nell’aprile 2027: l’annuncio non coincide quindi con l’attivazione immediata.

La novità economica è l’apertura reciproca di due reti. Per comprenderne la portata bisogna separare tre questioni: quanti destinatari diventano raggiungibili, quanto costa ciascuna operazione e quale parte dell’attività può tradursi in ricavi aggiuntivi. Il valore delle somme trasferite, da solo, non è fatturato.

Perché conta il collegamento tra le app

L’integrazione riguarda il P2P di Poste e BANCOMAT Pay, con operatività prevista continuativamente. Il numero di telefono sostituisce, nell’esperienza dell’utente, la necessità di conoscere l’IBAN o il numero della carta del beneficiario. Il destinatario deve appartenere all’ecosistema abilitato: il comunicato fa riferimento alle banche aderenti a BANCOMAT Pay, non a qualsiasi conto esistente.

La differenza si può spiegare con un rimborso fra amici. Una funzione è meno utile se funziona soltanto quando entrambi utilizzano lo stesso operatore. Collegare due reti aumenta le occasioni in cui la funzione risolve un’esigenza reale, senza chiedere al destinatario di cambiare rapporto finanziario. È questo il possibile vantaggio competitivo dell’interoperabilità.

Per il cliente il beneficio è soprattutto organizzativo. Per il gestore dell’app l’opportunità è diventare il punto di accesso abituale ai pagamenti. Le due cose non coincidono necessariamente con una maggiore spesa: se una persona sostituisce un trasferimento già effettuato con un altro canale dello stesso gruppo, l’attività si sposta senza creare per intero nuovo fatturato.

I numeri dell’accordo e quelli che non sono ancora disponibili

Nel profilo allegato all’annuncio Poste indica 46 milioni di clienti complessivi. BANCOMAT riporta oltre 2,7 miliardi di transazioni annuali, per circa 200 miliardi di euro. Sono misure dei rispettivi ecosistemi, non una previsione dei trasferimenti generati dall’intesa né il numero di persone che attiveranno la nuova funzione.

Non sarebbe corretto sommare automaticamente le due basi: una persona può essere cliente Poste e utilizzare anche una banca aderente. Servirebbero dati sugli utenti unici, sull’abilitazione e sull’uso effettivo. Il numero di registrazioni, inoltre, è diverso da quello dei clienti che effettuano almeno un trasferimento durante il mese.

Per misurare il successo industriale saranno quindi più utili la frequenza di utilizzo e la quota di operazioni aggiuntive rispetto alla semplice dimensione potenziale della rete. Sono indicatori da osservare dopo il lancio, non risultati già conseguiti.

Quanto costa inviare 25 euro: il caso documentato di BancoPosta

Il foglio informativo BancoPosta n. 55, codice FI_SP_SA_CBPFPIUDIP, con decorrenza 1° ottobre 2026, precisa il 14 aprile 2027 come data di disponibilità del collegamento. A pagina 5, per l’invio verso strumenti di altri intermediari tramite BANCOMAT Pay, indica 1 euro e una commissione di 0,50 euro entro il massimale giornaliero di 25 euro. La richiesta di denaro è indicata a costo zero.

Nello stesso documento l’invio verso carte Postepay costa 1 euro, con gratuità entro il massimale giornaliero di 25 euro. Per il P2P sono riportati un massimo di 200 euro per operazione, dieci operazioni complessive al giorno e 15.000 euro complessivi annui in invio. Sono condizioni del prodotto descritto, non un listino universale dell’accordo.

Applicando questa tariffa a un unico invio di 25 euro, effettuato nelle condizioni della fascia agevolata, 50 centesimi equivalgono al 2% della somma trasferita. Su 10 euro la stessa commissione inciderebbe per il 5%. Sono calcoli redazionali sull’esempio contrattuale, non percentuali applicate dalla banca: il prezzo è fisso nella fascia considerata.

Il confronto mostra perché pochi centesimi possono contare nelle spese quotidiane. La comodità di raggiungere un destinatario da un’app diversa ha un prezzo da confrontare con le alternative concretamente disponibili sul proprio conto. Non basta leggere “tempo reale” per concludere che l’operazione sia gratuita.

Prima dell’utilizzo andranno controllati il documento relativo al proprio prodotto, le condizioni aggiornate al lancio e l’importo mostrato nella schermata di conferma. Chi invia da una banca diversa deve verificare il listino del proprio intermediario: le condizioni BancoPosta appena descritte non determinano automaticamente quelle dell’altra direzione del trasferimento.

Che cosa può ottenere Poste sul piano economico

Per chi segue le azioni Poste Italiane, l’accordo va letto come un investimento nell’utilità della relazione digitale. Se l’app viene usata più spesso, possono aumentare le occasioni di distribuire servizi e mantenere attivo il rapporto con il cliente. È un possibile meccanismo economico, non una previsione di utile comunicata dalle società.

La valutazione richiede anche il lato dei costi. Collegare due sistemi implica sviluppo, manutenzione, assistenza e gestione delle operazioni contestate. Le commissioni pagate dall’utente non sono dunque assimilabili al margine netto. Senza conoscere ripartizione economica dell’accordo, costi e volumi effettivi non si può ricavare un contributo attendibile all’utile per azione.

Un altro punto è la sostituzione di servizi già presenti. Se i nuovi trasferimenti prendono il posto di operazioni remunerate in modo simile, il guadagno incrementale può essere limitato. Se invece rendono il servizio utile a persone che prima non lo impiegavano, la crescita può essere più significativa. La distinzione va verificata nei dati successivi all’avvio.

Che cosa monitorare fino ad aprile 2027

Il primo passaggio sarà la comunicazione operativa ai clienti: prodotti compatibili, modalità di abilitazione, condizioni economiche e gestione delle richieste di pagamento. L’esperienza concreta dipenderà dalla chiarezza con cui le app identificano destinatario e costo prima della conferma, oltre che dalla rapidità del trasferimento.

Successivamente conteranno gli utenti attivi, la continuità dell’utilizzo e l’eventuale comunicazione di risultati economici separati. L’intesa amplia le possibilità di collegamento tra servizi già esistenti; per stabilire quanto valga per Poste occorrerà vedere quanta attività nuova produce e con quale redditività. Per il cliente, invece, il controllo decisivo resta immediato: verificare il costo della singola operazione sul proprio prodotto.