Irca lascia un gruppo di banche, tra cui UBS e Barclays, vincolato a impegni di finanziamento per 1,2 miliardi di euro dopo il tentativo di CVC di ritirarsi dall’acquisizione. Lo riferisce Bloomberg nella notizia pubblicata il 23 novembre alle 17:23 italiane, citando persone informate. L’importo descrive il finanziamento sottoscritto dalle banche: non quantifica una perdita già realizzata.

Secondo la stessa ricostruzione, partecipano anche BNP Paribas e HSBC. Il debito era destinato al mercato delle obbligazioni ad alto rendimento; l’incertezza sulla vendita ne complica la distribuzione agli investitori. Gli istituti hanno rifiutato di commentare. La novità riguarda quindi l’esposizione dei finanziatori alla disputa, oltre al contrasto già emerso fra compratore e venditore.

Un accordo firmato e due posizioni contrapposte

Il comunicato di Advent del 29 giugno annunciava l’accordo per cedere Irca al fondo IX di CVC, con completamento atteso nel quarto trimestre 2026 e soggetto alle autorizzazioni regolamentari. Descriveva un produttore di ingredienti per pasticceria, panificazione, cioccolato e gelateria, con 19 stabilimenti e clienti in oltre 100 Paesi. Quello era l’annuncio dell’intesa, non la conferma del suo completamento.

Il 17 novembre, Radiocor ha riportato le dichiarazioni contrapposte di CVC e Advent: CVC ritiene l’operazione non più fattibile dopo l’analisi delle informazioni ricevute durante la due diligence; Advent respinge il tentativo di uscita, difende l’integrità del processo e chiede il rispetto degli impegni. Sono posizioni delle parti. Non consentono di stabilire chi abbia ragione né quale sarà l’esito di un eventuale contenzioso.

Perché 1,2 miliardi impegnati non significano 1,2 miliardi persi

Il punto economico è la differenza fra promettere una disponibilità di credito, erogare il denaro e trasferire il rischio a investitori esterni. Per ricostruire l’impatto sulle banche occorre sapere quali obblighi restano validi, a quali condizioni si attivano e quale quota rimane effettivamente in capo a ciascun istituto.

Il totale riportato non offre questa ripartizione. Dividerlo automaticamente per le quattro banche citate darebbe 300 milioni a testa, ma sarebbe una distribuzione inventata: il numero degli intermediari non dimostra che le quote siano uguali. Allo stesso modo, applicare al finanziamento nuovo lo sconto osservato sui bond esistenti produrrebbe una stima priva di una base omogenea.

Un’eventuale perdita richiederebbe dati sul valore dell’esposizione, sulle condizioni contrattuali e sull’esito della sua gestione. La notizia segnala un’incertezza che può durare; non pubblica questi elementi in misura sufficiente per trasformarla in un costo certo per UBS, Barclays o gli altri partecipanti.

I bond esistenti rispondono a una domanda diversa

Bloomberg indica che le obbligazioni Irca già in circolazione sono scese fino a 87 centesimi per euro nominale e lunedì trattavano vicino a 90, rispetto a circa 100 prima della disputa. Gli investitori si aspettavano il rimborso alla pari attraverso il nuovo finanziamento. Sono prezzi indicativi riportati dalla testata, non quotazioni eseguibili offerte al lettore.

Un esempio aiuta a interpretarli: su 10.000 euro nominali, un prezzo di 90 corrisponde a un controvalore di 9.000 euro, mentre 87 corrisponde a 8.700 euro. La differenza è di 300 euro, cioè il 3,45% rispetto a 8.700. Il calcolo considera soltanto il prezzo e lascia fuori cedole maturate, commissioni e imposte; non rappresenta un rendimento complessivo né una previsione di recupero.

Lo sconto rispetto alla pari esprime un prezzo di mercato, non una probabilità di insolvenza ricavabile direttamente e nemmeno una garanzia che il rimborso avverrà a 100. Per distinguere le conseguenze della disputa serviranno informazioni separate: sugli impegni dei finanziatori, sulle condizioni dei bond e sulla capacità dell’impresa di sostenere il proprio debito. Confondere questi tre piani renderebbe più allarmante il titolo, ma meno utile la notizia.