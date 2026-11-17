Nel portafoglio di Berkshire Hathaway al 30 settembre figurano 27,53 milioni di azioni Bank of America in meno e 7,13 milioni di azioni Delta Air Lines in più rispetto al 30 giugno. Il nuovo deposito è arrivato alla SEC il 16 novembre alle 22:00 italiane. Il dato che merita attenzione riguarda la compagnia aerea: in tre mesi il numero di azioni detenute è cresciuto del 12,44%, mentre il valore in dollari della partecipazione è aumentato di appena lo 0,19%. Per spiegare la distanza basta confrontare le quantità e le quotazioni di fine trimestre.

Bank of America perde quasi un decimo del valore in portafoglio

Per ricostruire la quota bancaria occorre sommare otto righe riferite allo stesso titolo in ciascuna delle due dichiarazioni. Il confronto tra il prospetto di giugno e il deposito di settembre porta da 483.394.015 a 455.860.908 azioni ordinarie di Bank of America. La differenza è di 27.533.107 titoli, pari al 5,70% della posizione iniziale. La banca resta la maggiore delle due partecipazioni qui considerate.

Alla fine di giugno quei titoli valevano complessivamente 27,54 miliardi di dollari. A settembre ne valevano 24,81 miliardi. La flessione di 2,73 miliardi, pari al 9,92%, è più ampia della riduzione nel numero di azioni. Il valore per singolo titolo ricavabile dai prospetti scende infatti da 56,98 a 54,43 dollari. Anche le azioni rimaste in portafoglio hanno quindi contribuito alla flessione. Per conoscere quanto Berkshire abbia incassato dalle vendite servirebbero i prezzi effettivi di esecuzione: i due prospetti riportano le consistenze a fine periodo.

Delta guadagna sette milioni di azioni e soltanto dieci milioni di dollari

Per Delta Air Lines la riga da confrontare è una sola. Le azioni passano da 57,32 a 64,45 milioni. Il valore totale passa da 5.368,59 a 5.379,00 milioni di dollari. Dividendo ciascun totale per il numero di azioni corrispondente si ottengono 93,66 dollari per titolo a giugno e 83,46 a settembre. La diminuzione di 10,20 dollari per azione spiega perché il valore complessivo sia rimasto pressoché fermo.

Si può isolare l’effetto con un calcolo. Se Berkshire avesse mantenuto le 57,32 milioni di azioni iniziali fino a settembre, la partecipazione avrebbe perso circa 584,66 milioni di dollari per il solo movimento del titolo. Le 7,13 milioni di azioni aggiuntive, valutate a 83,46 dollari ciascuna, valgono circa 595,07 milioni alla fine del periodo. La differenza fra i due importi è un incremento di 10,41 milioni. I 595 milioni misurano il valore finale dei titoli aggiuntivi. Il costo sostenuto per acquistarli resta sconosciuto.

Quanto pesano ancora le due partecipazioni

Per ogni dollaro investito in Delta alla fine di settembre, Berkshire deteneva circa 4,61 dollari in Bank of America. A giugno il rapporto era di circa 5,13 a uno. Per il lettore che vuole seguire l’esposizione ai due settori, questo confronto coglie sia le scelte sulla quantità di azioni sia l’effetto dei prezzi. La banca rimane nettamente prevalente anche dopo la riduzione.

Il deposito del 16 novembre rende pubblica la situazione al 30 settembre. Tra le due date sono trascorse più di sei settimane. Il modulo 13F permette di osservare la variazione netta delle posizioni, ma lascia aperte la sequenza delle operazioni e l’identità di chi le ha decise. Attribuire direttamente a Warren Buffett gli ordini, o sostenere che il denaro ricavato dalla banca abbia finanziato gli acquisti della compagnia aerea, richiederebbe una conferma ulteriore.