Halma aumenta del 15,8% i ricavi semestrali, a 1433,2 milioni di sterline, e alza del 7% il dividendo intermedio. Il rapporto pubblicato il 19 novembre alle 8 italiane riguarda i sei mesi terminati il 30 settembre 2026, prima metà dell’esercizio 2026/27. L’utile operativo rettificato cresce del 22,5% e il relativo margine raggiunge il 24,1%. A sostenere i conti sono le attività esistenti, le acquisizioni e la domanda di componenti ottici per i data center.

Per chi segue le azioni Halma, la qualità della crescita va letta insieme a un dato di concentrazione: un grande cliente tecnologico della fotonica rappresenta il 22% dei ricavi del semestre. La relazione industriale dura da oltre un decennio, ma il suo peso rende rilevanti il calendario degli ordini e la capacità di aumentare la produzione. Le previsioni sull’intero esercizio restano confermate.

I numeri e le diverse basi di confronto

La relazione semestrale ufficiale di Halma mostra ricavi in aumento da 1237,4 a 1433,2 milioni di sterline. L’incremento è di 195,8 milioni. La crescita organica a cambi costanti, che esclude gli effetti delle acquisizioni e delle cessioni secondo la metodologia del gruppo, è del 12,3%.

Indicatore Semestre al 30 settembre 2026 Semestre al 30 settembre 2025 Utile operativo rettificato 345,4 milioni GBP 282,0 milioni GBP Margine operativo rettificato 24,1% 22,8% Utile operativo contabile 307,2 milioni GBP 253,3 milioni GBP Utile ante imposte rettificato 327,7 milioni GBP 270,5 milioni GBP Dividendo intermedio per azione 10,30 pence 9,63 pence

Halma presenta anche confronti che eliminano un provento non ripetibile del precedente periodo, collegato a un accordo di licenza e distribuzione di Nuvonic in Asia. Su questa base, la crescita dei ricavi diventa del 16,7% e quella organica del 13,1%; l’aumento dell’utile operativo rettificato sale al 26,4%. Sono confronti depurati da una componente specifica, diversi dal +15,8% dei ricavi e dal +22,5% dell’utile riportati nel riepilogo principale.

Il margine del 24,1% supera di 1,3 punti percentuali il 22,8% precedente, equivalenti a 130 punti base. Escludendo la componente Nuvonic dal confronto, l’incremento è invece di 180 punti base. Precisare la base permette di capire perché due variazioni corrette possano descrivere lo stesso semestre.

La fotonica cresce del 30%, con un cliente che pesa il 22%

La fotonica utilizza la luce in applicazioni tecnologiche: nel caso descritto da Halma, il gruppo collabora alla progettazione e alla produzione di commutatori ottici impiegati nei data center. L’attività cresce organicamente di circa il 30%, dopo avere più che raddoppiato i ricavi nei due anni precedenti.

Il cliente principale di questa attività, che il rapporto non identifica, vale il 22% del fatturato di gruppo nel semestre, contro il 20% nell’intero esercizio precedente. I periodi non sono identici. Applicando il 22% ai ricavi semestrali si ottengono circa 315 milioni di sterline: è una stima redazionale su una percentuale arrotondata, utile a comprendere la dimensione dell’esposizione, non un importo distinto certificato dalla società.

Halma indica ordini di acquisto normalmente estesi su un orizzonte mobile di sei-dodici mesi e segnala possibili vincoli di capacità nella filiera. La domanda sostiene l’ampliamento delle strutture e delle competenze, ma il ritmo delle consegne dipende anche dalla possibilità concreta di produrre componenti complessi mantenendo la qualità.

Il rischio economico è quello discusso anche nell’analisi delle reti Arista e della concentrazione degli acquisti dei grandi clienti: commesse rilevanti possono accelerare la crescita, mentre rinvii o revisioni dei programmi incidono sul calendario dei ricavi. Per Halma il rapporto documenta una relazione consolidata; non autorizza a trasformare gli ordini attuali in vendite garantite indefinitamente.

La crescita arriva da tutti e tre i settori

Environmental & Analysis, che comprende la fotonica, registra ricavi per 586,2 milioni di sterline, in aumento del 20,1%. Safety raggiunge 531,4 milioni, con una crescita del 14,7%, mentre Healthcare sale del 10,2% a 316 milioni. Le variazioni organiche sono rispettivamente del 18%, 10,1% e 5,8%, prima dell’ulteriore correzione Nuvonic.

Il miglioramento del margine complessivo riflette anche il mix di prodotti e attività, il controllo dei costi e operazioni societarie che aumentano la redditività del portafoglio. Il dato contabile resta inferiore a quello rettificato: 307,2 contro 345,4 milioni di risultato operativo, con una differenza netta di 38,2 milioni legata soprattutto ad ammortamenti di attività acquisite, oneri delle acquisizioni e risultati delle cessioni.

Acquisizioni, cassa e dividendo

Nel semestre sono state completate sei acquisizioni per un corrispettivo massimo complessivo di 516 milioni di sterline, su base priva di cassa e debito. Due ulteriori operazioni successive al 30 settembre valgono circa 55 milioni. Il corrispettivo massimo non coincide con il denaro già uscito: nel rendiconto semestrale la voce acquisizioni, al netto della cassa acquisita, è di 368,8 milioni.

La conversione rettificata dell’utile operativo in cassa migliora dal 79% all’85%, restando sotto l’obiettivo del 90% indicato per l’intero esercizio. La società richiama tempi degli incassi e investimenti nel capitale circolante a sostegno della crescita. Il debito netto, inclusi i leasing, sale da 769,1 milioni di fine marzo a 966,1 milioni: 197 milioni in più. Il rapporto con l’EBITDA rettificato annualizzato passa da 1,16 a 1,26 volte.

La cedola intermedia di 10,30 pence sarà pagata il 29 gennaio 2027 agli aventi diritto registrati il 18 dicembre 2026. Per mille azioni equivale a 103 sterline lorde. Il +7% descrive l’aumento del dividendo, non il rendimento rispetto al prezzo dell’azione.

Che cosa verificare nei prossimi aggiornamenti

Halma conferma per l’esercizio una crescita organica a cambi costanti nella parte bassa della doppia cifra e un margine rettificato fra il 23,5% e il 24%. Il 24,1% semestrale non va quindi esteso automaticamente all’intero anno. La fotonica dovrebbe aggiungere circa cinque punti percentuali di crescita rispetto allo scenario in cui questa attività avanzasse al ritmo organico storico del gruppo, pari al 7%: è un contributo incrementale, non l’intera crescita della divisione.

I prossimi controlli riguardano ordini, capacità produttiva, integrazione delle acquisizioni e recupero della conversione in cassa verso il 90%. Sono gli indicatori che permetteranno di distinguere l’espansione del fatturato dalla capacità di finanziare investimenti e dividendi nel tempo.