Il FTSE 100 chiude il 26 novembre a 10.609,30 punti, in rialzo dell’1,75%, mentre Imperial Brands termina a 3.432 pence dopo l’interesse manifestato da Altria. La Borsa di Londra conclude quindi una seduta positiva, ma il movimento del titolo del tabacco racconta una storia specifica: il mercato rivaluta una possibile acquisizione, ancora priva di prezzo e senza certezza che venga presentata un’offerta.

Per leggere correttamente il risultato occorre anche separare variazione del prezzo e rendimento comprensivo dei dividendi. Imperial passa da 3.030 a 3.432 pence: +13,27% fra i due prezzi. Oggi, però, stacca una cedola di 41,68 pence. Includendo il diritto a riceverla, il risultato lordo teorico per chi possedeva già l’azione sale al 14,64%. Chi acquista nella giornata dello stacco non ha diritto a quella cedola: lo stesso prezzo finale descrive situazioni diverse per gli investitori.

La chiusura del FTSE 100 e i protagonisti della seduta

Il dato del London Stock Exchange sul FTSE 100 coincide con la chiusura delle 16:35:29 di Londra riportata da Yahoo Finance, le 17:35:29 italiane. Rispetto ai 10.426,94 punti precedenti, l’aumento è di 182,36 punti. Il massimo giornaliero è stato 10.636,49: il finale resta 27,19 punti più in basso, conservando comunque gran parte del recupero.

La cronaca della seduta britannica segnala anche i rialzi di Babcock, circa il 6,6%, Fresnillo, circa il 5,5%, Glencore, circa il 3,4%, e Rio Tinto, circa l’1,9%. Questi movimenti mostrano che le occasioni di acquisto hanno interessato attività differenti. Non bastano, da soli, a misurare quanti componenti dell’indice siano saliti o il contributo esatto di ciascuno al risultato complessivo.

Per il livello finale dell’indice adottiamo il valore concordante di LSE e Yahoo, anziché i 10.616,47 punti presenti nel resoconto giornalistico consultato. Il FTSE 100 è un indice ponderato: una forte variazione di una singola società non si trasferisce integralmente al paniere. Per attribuire a Imperial una quota precisa del rialzo servirebbe anche il suo peso pertinente nella seduta.

Che cosa ha confermato davvero Altria

Le azioni Imperial Brands hanno chiuso a 34,32 sterline, equivalenti a 3.432 pence. Nel comunicato Altria distribuito da RNS il 26 novembre, il gruppo conferma di valutare una possibile offerta, che sarebbe verosimilmente interamente in contanti. Sono in corso anche colloqui con un soggetto terzo per una parte delle attività, senza accordo raggiunto.

Il documento precisa che non si tratta ancora dell’annuncio di un’intenzione vincolante di offerta ai sensi della Rule 2.7. La scadenza indicata è il 24 dicembre alle 17:00 di Londra, entro cui annunciare un’offerta formale oppure rinunciare, salvo proroga autorizzata dal Takeover Panel. Per chi guarda il titolo, manca quindi un elemento essenziale: un corrispettivo con cui confrontare il prezzo di mercato. Il rialzo esprime aspettative, non un guadagno contrattualmente assicurato.

Il dividendo spiega perché compaiono percentuali diverse

La quotazione Imperial su Investing.com confronta 3.432 con 3.030 pence e indica +13,27%. Yahoo mostra lo stesso finale, ma una base precedente di 2.988,32 pence e +14,85%. La differenza fra le due basi è esattamente 41,68 pence, l’importo della cedola: 3.030 − 41,68 = 2.988,32. Il calendario societario nei risultati annuali, pagina 21, conferma stacco il 26 novembre e pagamento il 31 dicembre.

Confronto in pence per azione Risultato Solo prezzo: (3.432 − 3.030) ÷ 3.030 +13,27% Prezzo finale su base ridotta della cedola: 3.432 ÷ 2.988,32 − 1 +14,85% Prezzo e diritto alla cedola: (3.432 + 41,68 − 3.030) ÷ 3.030 +14,64%

Le percentuali sono arrotondate a due decimali e rispondono a domande diverse. L’ultima è un calcolo lordo teorico dalla chiusura precedente per un azionista avente diritto: comprende una cedola da incassare successivamente, esclude imposte, costi e cambio, e non è il guadagno di chi compra oggi. Non va sommata nuovamente al dividendo, che è già incluso nel numeratore.

Dal risultato londinese al portafoglio in euro

Il +1,75% del FTSE 100 misura il movimento dell’indice dei prezzi in sterline. Il rendimento di un investimento personale dipende anche dal prezzo d’ingresso, dagli strumenti detenuti e dai costi; se l’esposizione valutaria non è coperta, conta inoltre il movimento della sterlina rispetto all’euro. Un rafforzamento della valuta britannica aumenta il valore convertito, un indebolimento lo riduce.

Il confronto utile nelle prossime sedute sarà dunque duplice: osservare se il recupero si estende ai diversi titoli del paniere e verificare se Altria trasforma l’interesse in termini concreti. Il precedente sui conti e sui dividendi di Imperial resta il riferimento per la capacità dell’impresa di generare cassa. L’eventuale prezzo di acquisizione appartiene invece a una trattativa ancora da definire.