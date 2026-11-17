Per chi detiene azioni Imperial Brands, il bilancio dell’esercizio chiuso a settembre 2026 contiene un apparente paradosso: il gruppo britannico ha venduto il 3,4% in meno di tabacco in volume e indica un dividendo annuo per azione in crescita del 4%. La prima parte della risposta viene dai prezzi. Il loro contributo positivo del 5,1% ha più che assorbito la riduzione delle quantità. La seconda viene dalla cassa: nell’intero esercizio il gruppo ha generato 2,6 miliardi di sterline di flusso di cassa libero, la risorsa a cui attinge per remunerare gli azionisti.

Quanto hanno aggiunto i prezzi ai ricavi del tabacco

Nei risultati annuali pubblicati il 17 novembre, Imperial attribuisce ai prezzi un contributo sufficiente a portare la crescita dei ricavi netti del tabacco all’1,7% a cambi costanti. L’aumento del 5,1% descrive l’effetto complessivo dei prezzi sulle vendite del gruppo. Il singolo consumatore può aver visto una variazione diversa sul proprio marchio, anche perché i prodotti vengono venduti in mercati con imposte e condizioni commerciali diverse.

La ripartizione geografica mostra il limite di una lettura basata soltanto sulla media. Nelle Americhe i ricavi netti del tabacco sono cresciuti del 3,3%, mentre in Europa sono scesi dello 0,5%. Escludendo i prodotti a marchio del distributore, il dato europeo diventa positivo dello 0,4%. Un azionista che voglia capire quanto a lungo i rincari possano compensare il calo delle quantità può quindi guardare, oltre ai volumi complessivi, alle differenze fra mercati e al tipo di prodotto che genera il fatturato.

Perché il fatturato del gruppo e i ricavi netti danno segnali diversi

Il fatturato consolidato è sceso da 32,17 a 31,68 miliardi di sterline. La misura dei ricavi netti che Imperial usa per analizzare tabacco e prodotti di nuova generazione esclude accise e voci analoghe, oltre alla distribuzione di Logista e alle vendite di prodotti accessori. Su questo perimetro il totale è salito da 8,32 a 8,51 miliardi di sterline. Per i soli prodotti di nuova generazione la crescita dei ricavi netti è stata dell’11,4% a cambi costanti. Confrontare quel tasso direttamente con la variazione del fatturato consolidato mescolerebbe basi contabili e attività diverse.

Una distinzione simile serve per gli utili. L’utile operativo di bilancio è sceso del 10,2%, a 3,13 miliardi di sterline. Il gruppo segnala fra le voci che hanno pesato gli investimenti strategici e l’accordo transattivo nel Delaware. L’utile operativo rettificato, invece, è salito a 4,13 miliardi, in crescita del 3,7% a cambi costanti. Anche per azione i due indicatori divergono: l’utile contabile passa da 251,1 a 242,9 pence, mentre quello rettificato sale da 315 a 341 pence. A sostenere quest’ultimo ha contribuito anche la riduzione del numero di azioni fra cui ripartire l’utile.

Quanto vale il dividendo per chi possiede cento azioni

La distribuzione per l’intero esercizio ammonta a 166,72 pence per azione, compresa la rata finale proposta, contro 160,32 pence l’anno prima. Su cento azioni detenute alle rispettive date utili, l’importo annuo lordo passa da 160,32 a 166,72 sterline: 6,40 sterline in più. Il consiglio ha approvato il terzo acconto da 41,68 pence e proporrà un dividendo finale dello stesso importo. Le 166,72 sterline dell’esempio sommano quindi tutte le rate dell’esercizio.

Per valutare il peso dell’impegno si può dividere la cedola annuale per l’utile contabile per azione. Il rapporto è circa il 69%, contro il 64% dell’anno precedente: agli azionisti andrebbe una quota maggiore dell’utile dichiarato. Il riacquisto di azioni proprie segue una strada distinta. Imperial ha completato il programma da 1,45 miliardi di sterline per l’esercizio 2026 e ha avviato quello da 1,5 miliardi per il 2027, già annunciato l’8 ottobre. Per chi conserva i titoli, il dividendo genera un incasso diretto. Il riacquisto incide invece sul numero di azioni in circolazione, e per questa via sulla quota di utili futuri attribuibile a ciascuna.