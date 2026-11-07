Il fondo pensione può contribuire all’acquisto della prima casa di abitazione di un figlio. Dopo otto anni di partecipazione alla previdenza complementare si può chiedere, nel rispetto dei requisiti e della spesa documentata, fino al 75% della posizione individuale maturata. Il limite è calcolato sul risparmio previdenziale e l’importo che arriva sul conto risente del trattamento fiscale.

Quanto rimane investito: tre esempi

Consideriamo una posizione di 40.000 euro, nessuna anticipazione precedente e un acquisto con spesa ammissibile sufficiente. Il massimo teorico è 30.000 euro. Si può però chiedere una cifra più bassa quando alla famiglia serve soltanto una parte del prezzo.

Posizione iniziale Anticipo lordo Capitale residuo 40.000 € 10.000 € 30.000 € 40.000 € 15.000 € 25.000 € 40.000 € 30.000 € 10.000 €

Gli esempi mostrano il prelievo lordo dalla posizione, prima delle eventuali imposte e spese. Per le somme maturate dal 2007 destinate a questa finalità si applica in generale una ritenuta del 23% sulla parte imponibile. Applicare il 23% all’intero prelievo può dare un risultato sbagliato, perché nel montante possono esserci componenti già tassate. Per conoscere il netto è utile chiedere al fondo una simulazione con la propria storia contributiva.

I documenti per decidere prima del rogito

Le indicazioni della COVIP descrivono l’anticipazione per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli. Il fondo mette a disposizione il modulo e precisa quali atti servono per documentare l’acquisto e quando consegnarli. Se il rogito è vicino, occorre confrontare i tempi di lavorazione con la data in cui il denaro dovrà essere disponibile.

Sul piano della finanza personale, usare 30.000 euro può ridurre il debito necessario per comprare casa, ma lascia solo 10.000 euro della posizione iniziale investiti per la pensione. Con una richiesta di 15.000 euro, ne restano 25.000. La differenza comprende anche i futuri rendimenti, positivi o negativi, sulle somme mantenute nel fondo.