ExxonMobil e Chevron vanno lette alla luce di due segnali diversi nel nuovo rapporto petrolifero americano: le scorte commerciali di greggio aumentano, ma restano inferiori alla norma stagionale. La EIA ha pubblicato il 18 novembre 2026 alle 16:30 italiane i dati della settimana conclusa il 13 novembre: 417,8 milioni di barili, 3,4 milioni in più in sette giorni e circa il 3% sotto la media quinquennale.

Per chi segue le due grandi compagnie integrate, il problema è capire come questa combinazione possa attraversare tre passaggi: prezzo del greggio, margini dei carburanti e denaro disponibile dopo gli investimenti. Un aumento delle scorte può pesare sulle aspettative sul petrolio, ma da solo non permette di stimare l’utile di una società che estrae, raffina e vende prodotti diversi in più continenti.

I numeri EIA: greggio in aumento, benzina sopra la media

Il Weekly Petroleum Status Report della EIA fotografa anche questi elementi:

Benzina: scorte in crescita di 5,2 milioni di barili e circa il 3% sopra la media di cinque anni.

scorte in crescita di 5,2 milioni di barili e circa il 3% sopra la media di cinque anni. Distillati: aumento di 1,6 milioni di barili, con giacenze ancora inferiori del 7% alla media.

aumento di 1,6 milioni di barili, con giacenze ancora inferiori del 7% alla media. Raffinerie: utilizzo della capacità al 95,7%.

utilizzo della capacità al 95,7%. Prodotti forniti al mercato: media di quattro settimane a 20,6 milioni di barili al giorno, in calo dello 0,3% annuo; per la benzina la flessione è dell’1,8%.

Le scorte di greggio citate escludono la riserva strategica. I prodotti forniti sono un indicatore della domanda apparente: non equivalgono a una misurazione diretta degli acquisti finali degli automobilisti.

Perché le scorte salgono ma restano sotto la media

Variazione e livello rispondono a domande differenti. La prima dice in quale direzione si sono mossi i magazzini nell’ultima settimana; il secondo confronta il cuscinetto disponibile con un riferimento storico. È possibile riempire i depositi e avere ancora meno petrolio rispetto a quanto normalmente disponibile nello stesso periodo.

Neppure il confronto con la media costituisce, isolatamente, una previsione del prezzo. Servono la composizione dei prodotti, la distribuzione geografica, gli scambi con l’estero e la persistenza del movimento. Una settimana descrive un passaggio del ciclo; una sequenza coerente di rilevazioni può modificare con maggiore forza le aspettative.

Per l’azionista l’errore sarebbe tradurre ogni barile aggiuntivo in un taglio proporzionale degli utili. Il dato nazionale aggregato non indica quali volumi appartengano alle singole compagnie, quanto siano costati o a quale prezzo verranno venduti.

ExxonMobil: il calo nell’estrazione può essere compensato a valle

I risultati ExxonMobil del terzo trimestre, pubblicati il 30 ottobre, offrono un esempio concreto del funzionamento di questo modello. L’utile upstream, cioè delle attività di esplorazione e produzione, è sceso da 7,927 a 7,088 miliardi di dollari rispetto al secondo trimestre. Il segmento Energy Products, che comprende la raffinazione e la commercializzazione dei carburanti, è invece salito da 5,465 a 7,169 miliardi.

Ricalcolando le variazioni sui valori della società si ottengono rispettivamente −10,6% e +31,2%. Sono risultati storici, non effetti del rapporto EIA di novembre. Illustrano però perché il semplice andamento del greggio può descrivere male il risultato complessivo. La scheda delle azioni ExxonMobil consente di inquadrare la società e lo strumento quotato.

Chevron: la raffinazione non elimina ogni pressione

Anche i conti Chevron del 30 ottobre mostrano una divergenza nel terzo trimestre: l’upstream ha prodotto 5,698 miliardi di dollari di utili, contro 8,182 miliardi nel secondo trimestre; il downstream è passato da 4,868 a 4,931 miliardi. Le variazioni calcolate sono −30,4% e +1,3%.

Il flusso di cassa operativo è sceso da 22,6 a 16 miliardi di dollari e quello libero, dopo gli investimenti secondo la definizione societaria, da 18,1 a 12 miliardi. Le divisioni delle due compagnie hanno perimetri differenti: confrontarne direttamente la redditività richiede più di una semplice graduatoria degli importi.

Cosa cambia per dividendi e riacquisti di azioni

ExxonMobil ha indicato per il terzo trimestre 19,109 miliardi di dollari di flusso di cassa libero e 9,4 miliardi distribuiti agli azionisti: 4,3 in dividendi e 5,1 in riacquisti. Il rapporto è circa 2 volte, ma fotografa un solo trimestre. La cedola dichiarata è di 1,07 dollari per azione, con pagamento il 10 dicembre.

Chevron ha dichiarato 1,78 dollari per azione, anch’essi pagabili il 10 dicembre. Sono importi già annunciati: la pubblicazione delle scorte non rappresenta una nuova decisione dei consigli di amministrazione.

Per valutarne la sostenibilità bisogna seguire la cassa generata lungo il ciclo, gli investimenti necessari e il debito. Inoltre, le definizioni aziendali di flusso libero possono differire: dismissioni, capitale circolante e operazioni con partecipate possono modificare il confronto. Una buona copertura in un trimestre non garantisce che lo stesso margine si ripeta quando cambiano prezzi o fabbisogni industriali.

Tre sviluppi da monitorare nelle prossime rilevazioni

Il primo riguarda la domanda: un accumulo persistente di prodotti accompagnato da consumi deboli potrebbe comprimere i prezzi di vendita dei carburanti. Il secondo è il margine di raffinazione, cioè la differenza economica tra prodotti venduti, materia prima e costi di lavorazione: un greggio meno caro aiuta solo se gli altri prezzi e costi non annullano il vantaggio.

Il terzo riguarda i flussi di cassa delle compagnie, da ricontrollare nei prossimi risultati insieme agli investimenti e alle indicazioni sulle distribuzioni. Questi sono scenari di analisi, non previsioni quantitative ricavate dalla settimana EIA. Per ExxonMobil e Chevron la domanda decisiva resta quanta liquidità sopravvive all’intera catena industriale: il numero dei barili in deposito è un indizio, mentre utili e dividendi richiedono un quadro più ampio.