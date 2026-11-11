Ethereum a 2.078 dollari, quanto manca a quota 2.100

Ethereum valeva 2.078,31 dollari su Coinbase alle 17:25 italiane dell’11 novembre. Un ether guadagnava 61,77 dollari rispetto ai 2.016,54 di inizio finestra, il 3,06% in 24 ore. Per raggiungere 2.100 dollari da quell’ultimo scambio serviva un ulteriore rialzo di 21,69 dollari.

Il massimo delle 24 ore si è avvicinato a 11,16 dollari dalla soglia

Le statistiche di Coinbase sulla coppia ETH/USD indicavano un minimo di 2.012,53 e un massimo di 2.088,84 dollari. Tra gli estremi passavano 76,31 dollari per ether. Persino al prezzo più alto della finestra restavano 11,16 dollari da recuperare. Alle 17:25 la distanza dalla soglia era tornata a circa l’1,04% del prezzo di scambio.

Che cosa misura quel 3,06%

Sul mercato delle criptovalute gli scambi proseguono giorno e notte. La variazione su 24 ore confronta due momenti distanti un giorno e cambia anche quando dalla finestra esce un vecchio prezzo. Chi osserva la candela dalla mezzanotte può quindi leggere una percentuale diversa. I prezzi qui si riferiscono agli scambi a pronti su Coinbase. Un contratto derivato introduce altre componenti, come mostrano i pagamenti periodici dei futures su HYPE e TRX.