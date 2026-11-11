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Ethereum guadagna il 3,06% in 24 ore su Coinbase. Quanto manca a 2.100 dollari dopo che il massimo degli scambi si è fermato a 2.088,84 dollari?

Di
Fabiola Ernetti
Del
TradingCenter.it

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Medaglione con il simbolo Ethereum
Ethereum a 2.078 dollari, quanto manca a quota 2.100
In sintesi
  • Il massimo delle 24 ore si è avvicinato a 11,16 dollari dalla soglia
  • Che cosa misura quel 3,06%

Ethereum valeva 2.078,31 dollari su Coinbase alle 17:25 italiane dell’11 novembre. Un ether guadagnava 61,77 dollari rispetto ai 2.016,54 di inizio finestra, il 3,06% in 24 ore. Per raggiungere 2.100 dollari da quell’ultimo scambio serviva un ulteriore rialzo di 21,69 dollari.

Il massimo delle 24 ore si è avvicinato a 11,16 dollari dalla soglia

Le statistiche di Coinbase sulla coppia ETH/USD indicavano un minimo di 2.012,53 e un massimo di 2.088,84 dollari. Tra gli estremi passavano 76,31 dollari per ether. Persino al prezzo più alto della finestra restavano 11,16 dollari da recuperare. Alle 17:25 la distanza dalla soglia era tornata a circa l’1,04% del prezzo di scambio.

Che cosa misura quel 3,06%

Sul mercato delle criptovalute gli scambi proseguono giorno e notte. La variazione su 24 ore confronta due momenti distanti un giorno e cambia anche quando dalla finestra esce un vecchio prezzo. Chi osserva la candela dalla mezzanotte può quindi leggere una percentuale diversa. I prezzi qui si riferiscono agli scambi a pronti su Coinbase. Un contratto derivato introduce altre componenti, come mostrano i pagamenti periodici dei futures su HYPE e TRX.

Ritratto di Fabiola Ernetti

Fabiola Ernetti

Content Editor — Economia e Servizi

Fabiola Ernetti è una copywriter professionista attiva dal 2014 e Content Editor per TradingCenter.it. Cura contenuti dedicati a economia, mercati e servizi finanziari, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi a lettori non specialisti.…

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