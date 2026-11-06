Energy Transfer riconoscerà 0,3425 dollari per quota ordinaria ai titolari registrati alla chiusura del 6 novembre. Il pagamento è previsto per il 19 novembre. Al ventesimo aumento consecutivo si accompagna un dato meno visibile dell’importo unitario. Per ogni dollaro da distribuire ai partner, il gruppo ha generato circa 2,14 dollari di cassa distribuibile rettificata nel terzo trimestre.

Quanto rimane dopo il pagamento

Nel prospetto trimestrale della partnership la cassa distribuibile rettificata attribuibile ai partner raggiunge 2,522 miliardi di dollari, contro 1,895 miliardi un anno prima. Le distribuzioni del trimestre ammontano a 1,181 miliardi, contro 1,142 miliardi. Il rapporto tra le due voci è passato da circa 1,66 a 2,14. La copertura è migliorata perché il numeratore è cresciuto più rapidamente del pagamento.

Sottraendo le distribuzioni rimangono 1,341 miliardi sulla misura utilizzata dal gruppo. Il dato incorpora già la manutenzione secondo la definizione societaria. Nel trimestre le spese di manutenzione sono state 284 milioni di dollari. Sottrarle di nuovo sottostimerebbe le risorse disponibili.

La seconda destinazione della cassa è l’espansione della rete

Gli investimenti di crescita hanno raggiunto 1,30 miliardi di dollari, un importo vicino ai 1,341 miliardi residui. I due valori hanno perimetri differenti: la cassa è attribuibile ai partner, mentre la spesa per i progetti è quella riportata dal gruppo. La vicinanza rende evidente la dimensione dei cantieri rispetto alla distribuzione, ma per calcolare la liquidità finale occorre anche il rendiconto finanziario, con debiti, scadenze e variazioni del capitale circolante.

La partnership ha alzato la previsione di EBITDA rettificato per il 2026 a 19,7–19,9 miliardi di dollari dai precedenti 18,8–19,1 miliardi. Per trasformare il miglioramento operativo in denaro disponibile contano interessi, manutenzione e calendario dei nuovi impianti. È una distinzione che emerge anche nel confronto fra cassa e dividendo di ConocoPhillips, pur con attività e strutture societarie differenti.

Il tasso corrente equivale a 1,37 dollari annualizzati per quota. È il prodotto di quattro pagamenti identici a quello annunciato. Per misurare la sostenibilità dei prossimi aumenti, il confronto più informativo resta quello tra cassa attribuibile, pagamenti effettivi e fabbisogno dei progetti su più trimestri.