Azioni ConocoPhillips, dividendo al +11% e 7,2 miliardi di dollari di cassa: quanto dipende dal petrolio e cosa sostiene i pagamenti agli azionisti

Le azioni ConocoPhillips offrono una lettura concreta del rapporto fra prezzi energetici e remunerazione degli investitori: nei risultati del terzo trimestre 2026, pubblicati il 5 novembre, il gruppo registra circa 7,2 miliardi di dollari di cassa operativa e alza dell’11% il dividendo trimestrale ordinario a 0,93 dollari per azione. La crescita dei profitti arriva soprattutto dai prezzi realizzati, mentre la produzione è inferiore a quella di un anno prima.

Per capire la solidità della distribuzione serve seguire il denaro lungo il conto finanziario: prima gli incassi operativi, poi gli investimenti, infine dividendi e riacquisti. Il dato di 7,2 miliardi rappresenta un flusso del trimestre, non la liquidità complessivamente custodita dal gruppo.

Dai 7,2 miliardi operativi ai 4 miliardi di flusso libero

Il comunicato ufficiale ConocoPhillips distingue il flusso operativo contabile, pari a 7,195 miliardi di dollari, dalla misura rettificata CFO, pari a 7,172 miliardi. La seconda esclude gli effetti temporali delle variazioni del capitale circolante operativo. Entrambe arrotondano a 7,2 miliardi, ma rimangono indicatori differenti.

Sottraendo dal CFO 3,133 miliardi di investimenti, la società calcola un free cash flow di 4,039 miliardi di dollari. È una misura non-GAAP, definita dall’azienda e riconciliata nel comunicato, utile per osservare quanto resta dopo il programma di investimento del periodo.

Terzo trimestre 2026 Miliardi di dollari Flusso operativo contabile 7,195 CFO rettificato 7,172 Investimenti 3,133 Free cash flow secondo la definizione aziendale 4,039 Dividendi e riacquisti Circa 3,4

Le distribuzioni assorbono quindi circa l’84% del flusso libero indicato. La differenza è nell’ordine di 0,64 miliardi: un’elaborazione sui valori pubblicati, con distribuzioni arrotondate. Questo residuo non coincide automaticamente con l’aumento della liquidità finale, influenzata anche da dismissioni, finanziamenti e altre operazioni.

Il dividendo cresce, ma la quota maggiore torna tramite riacquisti

Dei 3,4 miliardi restituiti agli azionisti nel trimestre, 2,4 miliardi sono riacquisti di azioni e un miliardo è dividendo ordinario. I due strumenti hanno effetti diversi: il dividendo distribuisce denaro ai titolari aventi diritto, mentre il buyback riduce le azioni sul mercato secondo tempi e condizioni di esecuzione.

Il nuovo dividendo di 0,93 dollari è previsto in pagamento il 1° dicembre agli azionisti registrati alla chiusura del 16 novembre. La data di registrazione va distinta dalla data di negoziazione senza diritto al dividendo: il comunicato va letto senza trasformarla in un’indicazione operativa di acquisto.

Il gruppo conferma di procedere verso l’obiettivo di restituire nel 2026 il 45% del CFO. Nel solo trimestre, il rapporto fra 3,4 miliardi distribuiti e 7,172 miliardi di CFO è circa il 47%. La differenza rispetto al target annuale riflette periodi diversi e non basta a indicare una modifica della politica finanziaria.

Gli utili aumentano grazie ai prezzi, con volumi inferiori

L’utile netto è di circa 4 miliardi di dollari, contro 1,7 miliardi un anno prima; quello rettificato è di circa 3,9 miliardi, contro 2 miliardi. L’utile per azione riportato è 3,34 dollari e quello rettificato 3,27 dollari. La società segnala fra le voci particolari soprattutto il rilascio di un accantonamento fiscale.

Il prezzo medio realizzato raggiunge 61,40 dollari per barile equivalente di petrolio, il 32% in più rispetto ai 46,44 dollari del periodo comparabile. Il barile equivalente aggrega prodotti energetici diversi: questo prezzo medio aziendale va tenuto distinto dalla quotazione del Brent o del WTI.

La produzione è di 2,302 milioni di barili equivalenti al giorno, inferiore di 97.000 unità al dato di un anno prima. Correggendo per acquisizioni e cessioni già completate, la flessione è di circa il 2%. ConocoPhillips attribuisce il saldo alla crescita delle attività statunitensi continentali, più che compensata dall’impatto del conflitto in Medio Oriente sul Qatar e da maggiori royalties a Surmont.

Perché la geopolitica ha effetti in entrambe le direzioni

Un aumento dei prezzi può sostenere i ricavi unitari di un produttore, ma le stesse tensioni che restringono l’offerta possono ostacolarne i volumi o aumentare i costi. Il trimestre illustra questa combinazione: prezzi favorevoli e interruzioni operative possono convivere.

Il contesto delle disponibilità energetiche, approfondito nell’analisi su petrolio, diesel e scorte americane, aiuta a distinguere le dinamiche dei diversi prodotti. Per valutare ConocoPhillips occorre però tornare al suo mix produttivo, ai prezzi effettivamente incassati e ai costi specifici delle attività.

Un eventuale indebolimento dei prezzi, a parità delle altre condizioni, ridurrebbe il sostegno alla cassa. Migliori volumi ed efficienza potrebbero compensarne una parte: l’entità sarebbe da verificare, senza proiettare automaticamente i margini di un trimestre sull’intero ciclo.

Investimenti e dismissioni: che cosa guardare adesso

Il gruppo ha ricevuto inoltre 1,6 miliardi di dollari da cessioni di attività non centrali. Sono incassi da distinguere dalla cassa ricorrente delle operazioni. A fine trimestre la liquidità e gli investimenti a breve ammontano a 10,4 miliardi, con ulteriori investimenti a lungo termine per 1,1 miliardi.

Per il quarto trimestre la produzione attesa è fra 2,32 e 2,36 milioni di barili equivalenti al giorno; restano invariate le indicazioni annuali su investimenti e costi operativi rettificati. Il progetto Willow continua ad avere come obiettivo l’avvio produttivo all’inizio del 2029, una scadenza futura che richiede ancora spese ed esecuzione industriale.

Il rialzo del dividendo è dunque sostenuto da un trimestre forte, ma la valutazione delle azioni ConocoPhillips richiede una prospettiva più lunga: quanta cassa rimane dopo gli investimenti, come reagisce a prezzi meno favorevoli e quanto possono essere adattati i riacquisti. Questi passaggi spiegano la sostenibilità dei ritorni meglio del solo aumento percentuale della cedola.

Articolo informativo, non raccomandazione di investimento. Le previsioni societarie sono soggette a rischi e possono differire dai risultati effettivi.