Il dollaro australiano valeva 0,67304 dollari USA alle 07:40 italiane di martedì 17 novembre su Kraken, contro 0,67451 un’ora prima. Alle 08:00 il cambio segnava 0,67314. Il documento da leggere questa mattina è il verbale della Reserve Bank of Australia, pubblicato all’01:30 italiana e relativo alla riunione del 3 novembre. Sei membri votarono per portare il tasso di riferimento al 4,85%. Gli altri tre preferivano lasciarlo al 4,60% per vedere quanto dei rialzi già decisi dovesse ancora trasmettersi alle famiglie e alle imprese.

Perché tre membri volevano aspettare

I verbali della riunione di novembre quantificano il punto di partenza della minoranza. Prima del voto, la banca aveva già aumentato i tassi di 100 punti base, l’equivalente di un punto percentuale. Fra l’altro era intervenuta a settembre proprio per contrastare il rischio di inflazione più elevata. Tre membri giudicavano prudente lasciare a queste misure il tempo di incidere sulla spesa e sull’attività economica. Ritenevano possibile un ulteriore rialzo in seguito, una volta raccolte informazioni sufficienti.

Il segnale concreto veniva dall’occupazione. In sei mesi il tasso di disoccupazione era salito di mezzo punto percentuale, più del previsto. Fra i rischi discussi figurava anche la riduzione delle compravendite immobiliari. Se il rallentamento della casa avesse frenato l’attività più di quanto incorporato nelle previsioni, il mercato del lavoro ne avrebbe risentito ulteriormente. Per chi votava a favore della pausa, un altro aumento immediato esponeva l’economia a costi che le cifre disponibili raccontavano ancora solo in parte.

Le ragioni che hanno convinto gli altri sei

Per i sostenitori del rialzo del tasso australiano al 4,85%, il rischio più pressante veniva dai prezzi. Nel dibattito il consiglio ha richiamato l’inflazione dei servizi di mercato, la crescita persistente del costo del lavoro per unità di prodotto e le pressioni sui costi segnalate dalle imprese. In presenza di domanda ancora sostenuta, le aziende potevano trasferire sui clienti una parte più consistente dei rincari, inclusi quelli provenienti dall’energia.

Un dettaglio del verbale riguarda il petrolio. Le proiezioni dello staff incorporavano, come ipotesi tecnica, una discesa di circa 30 dollari al barile nell’arco di due anni. Una quotazione rimasta alta più a lungo avrebbe complicato il rientro dell’inflazione. Il consiglio doveva dunque pesare due rischi con tempi diversi: un ulteriore peggioramento dell’occupazione, già visibile nei dati, e la possibilità che i rincari si prolungassero più di quanto ipotizzato.

Quanto è cambiato il valore di 10 mila dollari australiani

Al cambio delle 06:40, 10 mila dollari australiani corrispondevano a 6.745,10 dollari statunitensi. Un’ora dopo ne valevano 6.730,40, con una differenza di 14,70 dollari USA prima di commissioni e spread. Alle 08:00 il controvalore era risalito a 6.731,40 dollari. I tre prezzi sono gli ultimi scambi di intervalli completi da cinque minuti sulla stessa piattaforma. Il movimento orario osservato alle 07:40 era del meno 0,22%.

Per chi segue il cambio, il verbale chiarisce quali dati potrebbero spostare il prossimo voto. Una nuova accelerazione dei prezzi dei servizi darebbe peso all’argomento della maggioranza. Un peggioramento dell’occupazione renderebbe più urgente la preoccupazione espressa dai tre dissenzienti. La quotazione delle 07:40 è successiva di oltre sei ore alla pubblicazione: accostarla al documento dà il contesto della giornata, ma per misurare la reazione immediata del mercato servirebbero prezzi rilevati a ridosso dell’01:30.