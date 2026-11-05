Azioni Leonardo, ordini attesi a 29,5 miliardi di euro: quando le nuove commesse diventano ricavi e quali costi possono frenare la crescita futura

Le azioni Leonardo trovano nei risultati dei primi nove mesi del 2026 una crescita sostenuta delle commesse, accompagnata da una domanda concreta: quanto rapidamente il gruppo riuscirà a trasformare il lavoro acquisito in produzione, consegne e denaro disponibile? Il 5 novembre la società ha alzato la previsione degli ordini annuali a 29,5 miliardi di euro, dai precedenti 28,2 miliardi, confermando gli altri obiettivi economici e finanziari.

È un aumento di 1,3 miliardi, pari a circa il 4,6% rispetto alla precedente indicazione: un’elaborazione sui valori comunicati, che misura la revisione delle attese e va distinta dalla crescita effettivamente registrata. Il punto per l’investitore è proprio questo: maggiori contratti migliorano la visibilità industriale, mentre il loro contributo ai conti dipende dal calendario di esecuzione e dai costi necessari per rispettarlo.

I numeri che descrivono la crescita

Nel comunicato ufficiale sui nove mesi, Leonardo indica nuovi ordini per 23,3 miliardi di euro, in crescita del 27,8%, ricavi per circa 15,3 miliardi, in aumento del 14,2%, ed EBITA per 1.301 milioni, superiore del 37,7% al periodo comparabile. Il margine sui ricavi, misurato dal ROS, raggiunge l’8,5%, con un miglioramento di 1,5 punti percentuali.

Il portafoglio ordini arriva a 60,4 miliardi. Il rapporto fra nuovi ordini e fatturato, il book-to-bill, è di circa 1,5: nel periodo il gruppo ha acquisito contratti per un valore superiore ai ricavi riconosciuti. È un segnale di alimentazione del lavoro futuro, il cui valore per l’azionista dipende però dalla redditività e dall’esecuzione di quelle commesse.

Indicatore, primi nove mesi 2026 Dato comunicato Nuovi ordini 23,3 miliardi di euro Ricavi Circa 15,3 miliardi di euro EBITA 1.301 milioni di euro ROS 8,5% Flusso di cassa operativo libero −68 milioni di euro Debito netto 3.325 milioni di euro

IDV cambia il confronto con l’anno precedente

L’acquisizione del business della difesa di Iveco, completata il 18 marzo per circa 1,6 miliardi di euro, amplia il perimetro del gruppo. La distinzione fra crescita complessiva e crescita omogenea è quindi essenziale: escludendo il contributo di IDV, l’aumento dei ricavi è del 9%, quello degli ordini del 22,4% e quello dell’EBITA del 29,3%.

Entrambe le letture sono utili. I dati complessivi descrivono la società posseduta oggi dagli azionisti; quelli a perimetro omogeneo aiutano a capire la progressione delle attività già presenti. Per i ricavi, la differenza fra il 14,2% riportato e il 9% omogeneo vale 5,2 punti percentuali, senza che questo confronto basti da solo a misurare il rendimento dell’acquisizione.

Il costo di IDV, finanziato con risorse disponibili, contribuisce inoltre all’aumento del debito netto, salito a 3,325 miliardi. La verifica successiva riguarda dunque anche quanto la nuova attività produrrà rispetto al capitale impiegato per acquistarla e integrarla.

Perché ordini, ricavi e incassi hanno tempi diversi

Un contratto entra nel portafoglio prima che tutto il suo valore sia trasformato in fatturato. L’avanzamento industriale, le consegne e le condizioni contrattuali determinano i tempi economici; anticipi, pagamenti intermedi e saldi definiscono invece il profilo degli incassi. Sono passaggi che possono distribuirsi su più esercizi.

Per questo una crescita del portafoglio può richiedere nel frattempo risorse per materiali, personale, fornitori e capacità produttiva. L’effetto dipende dalla struttura dei singoli programmi e dalle condizioni di pagamento. Leonardo stessa indica come priorità l’aumento della capacità di produzione e consegna, insieme all’efficienza dei processi e all’esecuzione dei programmi.

Il rischio industriale da osservare riguarda ritardi, maggiori costi e risorse assorbite durante la lavorazione. Sono fattori di analisi, non problemi automaticamente dimostrati dall’aumento degli ordini: la loro presenza va verificata nei risultati e nelle informazioni sui programmi.

La cassa spiega quanto resta da realizzare nel quarto trimestre

Il flusso di cassa operativo libero, o FOCF, resta negativo per 68 milioni di euro nei nove mesi, pur migliorando nettamente. Prima del consolidamento di IDV sarebbe positivo per 22 milioni: il nuovo perimetro modifica quindi anche la lettura della conversione dei risultati in liquidità.

L’obiettivo annuale confermato è di circa 1,37 miliardi. Per raggiungerlo, partendo da −68 milioni a settembre, occorrerebbe un contributo di circa 1,438 miliardi nell’ultimo trimestre. È una differenza aritmetica fra il dato già registrato e la previsione annuale, non una nuova guidance della redazione. Rende visibile quanto sia decisiva la parte finale dell’esercizio.

La concentrazione degli incassi a fine anno va letta nel contesto dei normali andamenti finanziari del settore richiamati dalla società. La conferma della guidance segnala la fiducia del management; l’effettivo raggiungimento dipenderà dall’esecuzione e dai flussi realizzati.

Che cosa può sostenere il valore per gli azionisti

Leonardo conferma ricavi annuali per circa 22,1 miliardi, EBITA per circa 2,21 miliardi e debito netto atteso intorno a 2,2 miliardi. La previsione sul debito esclude l’acquisizione Raft annunciata da Leonardo DRS e ulteriori operazioni straordinarie: il perimetro della stima deve accompagnare il numero.

Uno scenario favorevole vedrebbe il portafoglio tradursi in consegne con margini sostenuti e incassi coerenti con gli obiettivi, mentre l’integrazione di IDV rafforzerebbe la capacità industriale. Uno scenario più impegnativo emergerebbe se costi e capitale circolante crescessero più rapidamente della produzione fatturata, rallentando il recupero di cassa.

Per valutare le azioni Leonardo sarà quindi utile leggere insieme tre elementi: crescita a perimetro omogeneo, margini dei programmi e conversione in cassa. Gli ordini attesi a 29,5 miliardi aumentano il lavoro potenziale; la qualità dell’esecuzione stabilirà quanto valore quel lavoro riuscirà a creare.

Analisi informativa, non raccomandazione di investimento. Gli obiettivi societari sono previsioni e possono differire dai risultati effettivi.