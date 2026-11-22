La COP31 resta divisa sui combustibili fossili nella mattina del 22 novembre: la bozza della presidenza propone di portare l’elettricità al 35% dei consumi finali mondiali entro il 2035, mentre le nuove reazioni raccolte da AFP segnalano ancora ostacoli all’intesa. Il testo è negoziale. Per capire che cosa cambierebbe nei consumi e negli investimenti bisogna separare tre elementi: il consenso politico, la quota elettrica e il modo in cui l’elettricità viene prodotta.

Le contestazioni di questa mattina

Nel resoconto AFP pubblicato alle 07:41 italiane, un funzionario europeo descrive una possibilità concreta che il vertice termini senza accordo. Michael Joseph, ministro dell’Ambiente di Antigua e Barbuda, critica il silenzio del testo sui combustibili fossili dopo un incontro con la presidenza. Sono dichiarazioni riferite dall’agenzia: documentano le posizioni negoziali, senza anticipare l’esito della conferenza.

La novità rispetto al precedente di settembre, dedicato allo scenario IEA sull’elettrificazione e la sicurezza energetica, è quindi il confronto sul testo politico finale. L’esistenza di tecnologie o scenari favorevoli non risolve da sola il problema di quali impegni i governi siano disposti ad accettare insieme.

Che cosa misura davvero il 35%

Il paragrafo 40(d) della bozza ufficiale UNFCCC del 22 novembre, versione delle 02:00 indica la quota dell’elettricità sul consumo finale totale di energia. Il denominatore comprende l’energia utilizzata nei diversi usi finali: non è la sola produzione delle centrali. Il dato riguarda dunque la forma di energia consumata, non la percentuale di generazione da fonti rinnovabili.

Un esempio puramente illustrativo rende visibile la differenza. Su 100 unità di consumo finale, una quota elettrica del 35% equivale a 35 unità di elettricità e 65 di altre forme di energia. Il calcolo è 100 × 0,35 = 35. Da questa divisione non si può ricavare quanta elettricità provenga dal sole, dal vento, dal nucleare o da impianti alimentati con combustibili fossili: serve un secondo dato sul mix di generazione.

Anche il totale conta. Se, in un secondo esempio ipotetico, i consumi finali scendessero da 100 a 90 unità, il 35% varrebbe 31,5 unità elettriche. La stessa percentuale descriverebbe quindi una quantità diversa. Questi esempi spiegano la metrica e non sono previsioni sui consumi mondiali; per stimare domanda e investimenti occorrono sia la quota sia il livello complessivo dell’energia utilizzata.

Reti e produzione: due condizioni diverse

La bozza affianca all’elettrificazione energia pulita, efficienza, accumuli, flessibilità e reti moderne. Il paragrafo 30 riconosce inoltre che il contributo al traguardo climatico aumenta con il maggiore uso possibile di energia pulita. Elettrificare un processo e ridurre le emissioni della sua alimentazione sono perciò due passaggi collegati, da valutare separatamente.

Per una famiglia o un’impresa italiana che valuti un apparecchio elettrico, il numero globale non permette di calcolare il risparmio in bolletta. Il confronto concreto richiede consumo dell’apparecchio, prezzo dell’elettricità, costo dell’alternativa e spesa iniziale. Analogamente, un fabbisogno di nuove reti non quantifica automaticamente ricavi o utili di una specifica società: servono progetti, tempi e condizioni economiche documentati.

Quale conferma attendere

Il prossimo passaggio decisivo è l’eventuale adozione di un testo condiviso e la verifica della formulazione finale. Andrà controllato se resteranno il target elettrico, il suo orizzonte temporale e i riferimenti alle fonti energetiche. Solo dopo sarà possibile distinguere ciò che i Paesi avranno concordato dalle proposte discusse ad Antalya; l’attuazione richiederà poi decisioni e investimenti da osservare nei singoli sistemi energetici.