Le bollette con una quota fissa di vendita di 120 euro annui incorporano un costo medio di 10 euro al mese anche quando i consumi sono bassi. Si tratta di un’ipotesi educativa, non di una tariffa rilevata: il confronto utile considera insieme importi fissi, prezzi unitari e condizioni del contratto.

Per l’elettricità, ridurre i chilowattora utilizzati diminuisce le voci legate al consumo, ma non azzera quelle indipendenti dall’energia prelevata. La quota fissa del venditore è inoltre distinta dagli altri corrispettivi di rete, potenza, oneri e imposte che possono entrare nella fattura.

Quanto pesa la stessa quota con consumi diversi

Dividendo 120 euro per 1.000 kWh annui si ottengono 0,12 euro per kWh; con 3.000 kWh il rapporto scende a 0,04 euro. Non è una modifica della tariffa contrattuale: è una ripartizione matematica della stessa quota fissa sul consumo annuale, utile a capire perché un costo identico pesa diversamente su famiglie diverse.

Per evitare equivoci, questo valore non va aggiunto a un indicatore che contiene già i costi fissi. Serve a ricostruire la spesa, non a duplicare una componente.

Due offerte ipotetiche, un risultato che cambia

Immaginiamo l’offerta A con 120 euro annui fissi e 0,12 euro per kWh, e l’offerta B con 60 euro fissi e 0,15 euro per kWh. Consideriamo soltanto queste due componenti, assumendo identiche tutte le altre condizioni e lasciando fuori imposte e ulteriori oneri.

Consumo annuo Offerta A Offerta B 1.000 kWh 240 EUR 210 EUR 2.000 kWh 360 EUR 360 EUR 3.000 kWh 480 EUR 510 EUR

Elaborazione redazionale su tariffe inventate, non bollette complete né offerte acquistabili.

Il prezzo unitario più basso di A compensa la maggiore quota fissa a 2.000 kWh: 60 euro di differenza fissa divisi per 0,03 euro di differenza variabile. Sotto questa soglia B costa meno nel modello; sopra la soglia accade il contrario.

La spesa totale richiede un perimetro omogeneo

La metodologia ARERA sui prezzi del mercato libero considera costi fissi e costi per consumi, distinguendo la materia energia dalla spesa totale comprensiva delle altre componenti. Il confronto domestico deve fare lo stesso: un prezzo della sola energia non è paragonabile a un totale con rete e imposte.

Occorre usare lo stesso consumo annuo, la stessa potenza e lo stesso profilo d’utenza. Se il prezzo è indicizzato, la stima dipende inoltre dalle ipotesi sul futuro indice: non diventa una promessa di spesa perché compare in una tabella.

Il primo anno può beneficiare di uno sconto temporaneo

Un bonus ipotetico di 60 euro riduce la spesa del primo anno soltanto se si rispettano le condizioni per riceverlo. Negli anni successivi può scomparire, mentre il prezzo o la quota fissa possono cambiare al rinnovo. Conviene quindi confrontare separatamente primo anno e condizioni successive, leggendo durata e modalità di erogazione dello sconto.

Il precedente approfondimento sulle bollette del gas e sulle differenze fra contratti affronta il rincaro di uno specifico servizio. Qui il calcolo sull’elettricità mostra come valutare la struttura della propria offerta: recuperare consumi reali, condizioni economiche e scadenza è il passaggio che rende confrontabili i numeri.